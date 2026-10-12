Čokoláda v hlavní roli: Dr. Oetker přichází s novinkou na pečení

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  11:09
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Praha 12. října 2026 (PROTEXT) - Jako dlouholetý expert na domácí pečení přináší Dr. Oetker do českých kuchyní novou úroveň kvality. Portfolio značky rozšiřuje prémiová Čokoláda na pečení s 46% obsahem kakaové sušiny. Na moučníku vytvoří neodolatelně lesklou polevu, v krému se promění v sametovou náplň a zapracovaná do těsta dodá všem dezertům intenzivní chuť i vůni. S poctivou čokoládou od odborníka na domácí pečení se i obyčejné pečení může proměnit v malý svátek.

Srdcem novinky je kvalitní belgická čokoláda od světově uznávané společnosti Callebaut. Díky 46% podílu kakaové sušiny přináší intenzivní a vyváženou chuť s hlubokým čokoládovým profilem. Dezertům propůjčuje bohatý, sametový charakter, zároveň však harmonicky doplňuje ostatní ingredience a nepřebíjí jejich chuť. Čokoláda na pečení Dr. Oetker je vyrobena z kakaa s certifikací Rainforest Alliance a její kvalitní složení podtrhuje také to, že neobsahuje palmový tuk. Můžete si tak vychutnat své oblíbené čokoládové recepty s dobrým pocitem a soustředit se na radost z pečení a sdílení sladkých chvil s blízkými.

Jedna čokoláda, nespočet možností

První Čokoláda na pečení Dr. Oetker má v kuchyni opravdu široké využití. Díky skvělé a rychlé rozpustnosti se s čokoládou pracuje s jistotou a bez zbytečné námahy. Hodí se nejen k přípravě lesklých polev, do těst, krémů a náplní, ale také do snídaňových kaší. Láká i k mlsání po kostičkách, a to nejen při pečení.

Velkou výhodou je také praktické 150g balení, které vystačí na polevu pro standardní plech. Originální kostičky zdobené logem se navíc snadno dávkují a vypadají skvěle i jako závěrečná dekorace na hotovém dezertu.

Podzim ve znamení čokolády

S příchodem podzimu dostává čokoláda v kuchyni ještě více prostoru. Dodá výraznou chuť vláčnému perníku, čokoládovým muffinům nebo brownies a skvěle ladí se sezónními surovinami, jako jsou ořechy, jablka či hrušky. S blížícími se Vánocemi pak propůjčí svátečnímu cukroví profesionální vzhled a neodolatelnou chuť. Vyzkoušejte letos Čokoládové dortíčky nebo Čokoládovo-kokosové rozpuky, které potěší všechny milovníky kokosu a čokolády. Jejich příprava je velmi jednoduchá.

Připravte si plech na pečení a elektrický ruční šlehač. Na přibližně 60 kousků cukroví budete potřebovat 3 bílky, 150 g moučkového cukru, 3 žloutky, 250 g strouhaného kokosu, 120 g strouhané Čokolády na pečení 46 % Dr. Oetker a 150 g strouhaných vlašských ořechů nebo mandlí. Na obalení si připravte 100 g moučkového cukru a jeden balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker.

Nejprve vyšlehejte v jedné míse bílky s moučkovým cukrem dotuha a ve druhé míse žloutky do pěny. Ke žloutkům přidejte kokos smíchaný s čokoládou a ořechy nebo mandlemi, a nakonec opatrně vmíchejte sníh, dokud se vše nespojí. Těsto rozdělte na 60 stejných dílů a z každého vytvarujte kuličku. Tu obalte v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem a rozložte na plech vyložený papírem na pečení v dostatečné vzdálenosti od ostatních. Pečte asi 25 minut v předehřáté elektrické troubě na 160 °C nebo v horkovzdušné troubě na 140 °C. Hotové cukroví nechte vychladnout.

Osvědčené recepty od Dr. Oetker čekají na začátečníky i zkušené domácí pekařky a pekaře také na zadní straně obalu. Najdete zde například návod na čokoládovou polevu na perník nebo jemný krém na dort. Další inspirativní recepty na dezerty, v nichž hraje nová Čokoláda na pečení Dr. Oetker hlavní roli, stejně jako praktické tipy a triky pro práci s těsty a polevami, jsou k dispozici na www.cokolada-na-peceni.cz.

Tip pro vás: Kouzlo domácího pečení ukryté v čokoládě

Jen máloco dokáže navodit atmosféru svátečního pečení lépe než lesklá čokoládová poleva, která se při zakrojení jemně prolomí, vláčný dort s bohatým krémem nebo ještě teplý perník vonící po kakau. Novinkou letošní sezóny je prvotřídní Čokoláda na pečení Dr. Oetker s 46 % kakaové sušiny s intenzivní, vyváženou chutí a vysokou kvalitou. Díky výborné rozpustnosti se skvěle hodí k přípravě polev, krémů, náplní i do samotných těst, stejně dobře si ji ale vychutnáte i samotnou. Praktické 150g balení je ideální velikost pro přípravu polevy na celý plech. Pokud navíc do rozpuštěné čokolády přidáte trochu kokosového oleje, získáte ještě hladší a lesklejší výsledek. Čokoláda je vyrobena z certifikovaného kakaa, neobsahuje palmový tuk a na zadní straně obalu nabízí inspiraci v podobě receptů na čokoládovou polevu i jemný čokoládový krém.

Čokoláda na pečení Dr. Oetker je k dostání od konce září 2026, doporučená maloobchodní cena je 74,90 Kč.

Více chutných receptů naleznete na webu: Čokoláda na pečení | Dr. Oetker

 

Zdroj: Dr. Oetker

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59581.

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