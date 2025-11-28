Colonnade Insurance posiluje vedení: Dominik Štros v nové strategické roli, Marian Bátovský generálním ředitelem české pobočky

„Tato nová role je pro mě příležitostí využít zkušenosti z českého i mezinárodního trhu k posílení strategických vztahů a k hledání inovativních řešení pro naše partnery napříč regionem. Věřím, že společně dokážeme posunout Colonnade na další úroveň a upevnit naši pozici na evropském trhu,“ vysvětlil novinky Dominik Štros.
Generálním ředitelem české pobočky byl současně jmenován Marian Bátovský, a to navíc ke své funkci generálního ředitele na Slovensku. Jmenování podléhá předchozímu schválení ze strany Commissariat aux Assurances (CAA), regulačního orgánu pro pojišťovnictví v Lucembursku.
„Těším se na spolupráci s týmem, který patří k nejlepším v regionu. Naším cílem je dále rozvíjet silné partnerství s makléři a klienty a přinášet inovativní řešení, která odpovídají dynamice trhu,“ uvedl Bátovský, který s sebou přináší více než 25 let zkušeností v oblasti neživotního pojištění a vedení týmů na trzích CEE.
„Jmenování Dominika do nové strategické role a rozšíření odpovědnosti Mariana jsou důležitými kroky pro budoucnost Colonnade. Oba přinášejí nejen odborné znalosti, ale i schopnost budovat dlouhodobé vztahy. Tento silný tandem nám pomůže růst a posílit naši pozici na evropském trhu,“ dodal Péter Csakvári, General Manager & Director celé Colonnade.
Česká republika je pro Colonnade dlouhodobě klíčovým trhem, a to díky své historické roli, vynikajícím obchodním výsledkům a silnému postavení v rámci regionu. Za bezmála deset let od svého vzniku se Colonnade zařadila mezi respektované poskytovatele podnikatelských a retailových pojištění. Díky kvalitním produktům, profesionálnímu underwritingu a dlouhodobým vztahům s makléři a klienty.
Colonnade Insurance S.A. je součástí skupiny Fairfax Financial Holdings. Působí na trzích střední a východní Evropy a nabízí široké portfolio neživotních pojištění pro podnikatele i retailové klienty.
Zdroj: Colonnade Insurance