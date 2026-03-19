Colonnade rozšiřuje portfolio o pojištění právní ochrany ve spolupráci s Lexia

"Naším cílem je neustále hledat cesty, jak přinášet makléřům a klientům přidanou hodnotu v oblastech, které vyžadují specifické znalosti," říká Marian Bátovský, generální ředitel Colonnade v České republice. "Oblast právní ochrany vnímáme jako rostoucí segment s velkým potenciálem pro představení proklientsky orientovaných řešení. Lexia je pro Colonnade partnerem, který je zárukou špičkových expertů a technologického řešení, které odpovídá našim nárokům na kvalitu a klientský servis," vysvětluje.
Pojištění právní ochrany bude určeno pro soukromou i firemní klientelu, přičemž portfolio zahrnuje i produkty pro subjekty samosprávy. V rámci produktu bude nabízen bezkonkurenční rozsah pojistného krytí a pojistný limit až 2,5 milionu korun na pojistnou událost, který představuje na českém trhu nadstandard. Zjednodušeně kryje pojištění právní ochrany náklady na advokáty, znalce i soudní poplatky a zároveň zajišťuje rychlý přístup k odborné pomoci.
"Věříme, že spoluprací se společností Lexia přinášíme českým klientům i podnikatelům produkt, který skvěle doplní jejich stávající pojištění. Klienti ocení především jeho srozumitelnost, flexibilní rozsah krytých rizik a odbornost, kterou přináší kolegové ze společnosti Lexia," dodává Tomáš Horák, Head of Consumer v Colonnade.
Colonnade Insurance S.A. je neživotní pojišťovnou působící ve střední a východní Evropě. Je dceřinou společností kanadského finančního holdingu Fairfax a jako jedna z mála pojišťoven v České republice je držitelem ratingu finanční síly A- (Excellent) a úvěrového ratingu a- ratingové agentury A.M. Best. V portfoliu nabízí širokou škálu pojistných produktů pro společnosti i jednotivce.
Lexia působí jako Managing General Agent se specializací na pojištění právní ochrany. Spojuje právní expertízu s moderními technologiemi a poskytuje klientům i makléřům rychlý a srozumitelný servis v oblasti právního zabezpečení.
Zdroj: Colonnade Insurance