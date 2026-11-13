Columbia otevřela v centru Prahy svoji novou vlajkovou prodejnu

„Jde o první samostatnou prodejnu Columbia v Česku na prémiové nákupní třídě v centru města, která představuje vlajkovou prodejnu značky,“ říká Radka Šabatková, Senior Sales Manager Columbia Sportswear Czech.
Aktuální podzimní a zimní kolekce využívají funkční technologie, například termoreflexní Omni-Heat Infinity, která pomáhá udržet tělesné teplo a zachovat prodyšnost. V Česku byl letos spuštěn také oficiální e-shop www.columbia.cz.
Zdroj: Columbia Sportswear
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60062.