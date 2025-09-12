Columbia otevřela v pražském obchodním centru Nový Smíchov svoji novou již pátou značkovou prodejnu

Praha 12. září 2025 (PROTEXT) - Columbia Sportswear, přední světová značka sportovního a outdoorového oblečení, otevřela 10. září v pražském obchodním centru Nový Smíchov ve spolupráci se společností Prorok Sport svoji v pořadí již pátou značkovou prodejnu. Ta se nachází v 1. patře a s prodejní plochou 130 m2 je tak největší prodejnou Columbia v ČR. Zároveň je první evropskou prodejnou Columbia v novém designu a konceptu vybavení prodejní plochy Summit. Prodejna nabízí široký sortiment špičkového funkčního outdoorového oblečení a bot značky Columbia pro muže, ženy i děti v kategorii turistického, zimního a lyžařského vybavení až po volnočasové a lifestylové kolekce. U příležitosti otevření prodejny je pro její nové zákazníky připravena do neděle 21.9.2025 promo sleva ve výši 20%.

"Značkové prodejny Columbia představují zásadní součást obchodní i marketingové strategie značky Columbia v České republice. V prodejnách jsme schopni zákazníkům představit celou škálu našich produktů a funkčních technologií, na kterých je Columbia postavena,“ říká Radka Šabatková, Senior Sales Manager Columbia Sportswear Czech, a dále vysvětluje: „Prodejny Columbia v České republice fungují na principu partnerských prodejen, které provozuje náš dlouholetý obchodní partner Prorok Sport. Stejný obchodní model úspěšně rozvíjejí i další evropské trhy, jako je například Polsko, Španělsko nebo Francie, a evropskou dlouhodobou strategií je tento obchodní model dále rozvíjet a podporovat."

V nové prodejně je k dispozici aktuální kolekce pro podzim a zimu 2025 včetně technologických novinek. Značka Columbia v této nové prodejně nabízí ideální vybavení pro pobyt v přírodě, v horách, díky kterému zůstanou sportovní i odpočinkové aktivity pohodovým zážitkem i navzdory náladám počasí. Vyškolená obsluha zákazníkům ochotně poradí s výběrem vhodných produktů a představí jednotlivé technologie i funkce, kterými oblečení a obuv Columbia vyniká.

Jednotlivé technologie značky Columbia jako například OutDry a Omni-Tech, které jsou součástí bund i kalhot, dokonale ochrání před deštěm. Voděodolná, ale prodyšná technologie Columbia OutDry je obsažena i ve vybraných modelech obuvi a díky ní budete mít nohy v suchu za každého počasí. Značka Columbia nabízí i celou škálu zimních technologií. Např. Omni-Heat Infinity patří mezi revoluční a mezinárodně oceňované termoreflexní technologie. Omni-Heat Infinity představuje pozoruhodný zlatý metalický podšívkový materiál, jehož vzor byl vědecky vyvinut a navržen s cílem zajištění optimálního tepla a prodyšnosti a nabízí zvýšení reflexního tělesného tepla o 40%. Dodává okamžité teplo při zachování lehkosti oblečení, aniž by byla omezena prodyšnost nebo byl přidáván objem. Se zateplením kombinujícím různé formy a úrovně recyklované syntetické nebo RSD péřové výplně tak Columbia poskytuje maximální výběr i komfort neobjemných lehkých a zároveň teplých bund. Loňská technologická novinka Columbia Omni-Heat Arctic vychází z bio mimiker. Poskytuje lehký materiál, který zahřeje a využívá i tepla slunečních paprsků. V kolekci je zastoupena ve svrchních bundách anebo funkčních mikinách vhodných pro vrstvení oblečení.

Kolekce Columbia vyniká atraktivním a funkčním designem, který zároveň odráží i současné módní trendy. Nabízí mnoho barev a vzorů, které lze kombinovat a vytvořit z nich sladěný outfit od hlavy k patě. A to včetně řady doplňků.

Nový obchod Columbia v OC Nový Smíchov je po prodejně v OC Letňany, vlajkové prodejně v OC Palladium v pořadí třetí značkovou prodejnou Columbia v Praze. Je otevřená denně od 9 do 21 hod. Další prodejny Columbia se nacházejí v Brně a Olomouci.

Všechny značkové prodejny Columbia provozuje v České republice společnost Prorok Sport s.r.o., která na poli prodeje sportovního vybavení působí již 30 let. Provozuje i oblíbený e-shop www.sportovna.cz, ve kterém mimo produktů Columbia nabízí zákazníkům i další sportovní značky. Prorok Sport s.r.o. tím propojuje online nakupování s kamennými prodejnami, které jsou také poradenským a výdejním místem e-shopu. Vychází tak vstříc všem zákazníkům – těm, kteří dávají přednost rychlé objednávce na pár kliků, i těm, kteří si potřebují zboží osahat a vyzkoušet.

 

