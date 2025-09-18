Columbia Sportswear představuje odvážnou novou platformu značky: „Engineered for Whatever“

Společnost Columbia Sportswear dnes zahajuje v Evropě novou etapu své téměř devadesátileté historie s kampaní, která navazuje na nespoutaného ducha značky z 80. a 90. let. Pod heslem „Engineered for Whatever“ (Navrženo pro cokoli) se vrací humor a nekompromisní testování vybavení, díky nimž se značka Columbia stala jedním z nejvýraznějších hráčů ve světě outdooru a získala si oblibu zákazníků po celém světě.
Nová komunikační platforma značky Columbia, vyvinutá ve spolupráci s londýnskou agenturou adam&eveDDB, bude uvedena napříč všemi jejími marketingovými i spotřebitelskými kanály. Ukáže, že precizně navržené vybavení Columbia obstojí i v těch nejméně předvídatelných podmínkách. Kampaň staví na sebevědomém tónu a odvážných scénářích, které vracejí do outdoorových dobrodružství hravý nadhled.
„Již od prvního dne se značka Columbia nesnažila zapadnout mezi ostatní. Postupem let se kategorie outdooru změnila v jednotvárnou masu, ale my jsme byli vždy jiní,“ říká Joe Boyle, výkonný viceprezident a prezident značky Columbia. „Nová kampaň nás vrací k našim kořenům – k odvaze být odlišní, někdy trochu blázniví. Obnovujeme ten sebevědomý a lehce provokativní tón, který nám pomohl stát se globální značkou.“
Během své 87leté historie zůstala Columbia vždy věrná závazku vyvíjet a navrhovat vybavení testované v těch nejextrémnějších podmínkách – od Údolí smrti až po povrch Měsíce. Značka vyvinula a patentovala desítky vlastních technologií, které zlepšují výkon v každém prostředí, a nabízí široké portfolio technických produktů pro turistiku, rybolov, lyžování a nově i běh.
Průlomové technologie jako Omni-Heat™, Omni-Max™, Omni-Shade™ a Omni-Freeze™ jsou základem inovací Columbie. Ačkoli orientace na výkon zůstává beze změny, značka nyní zdůrazňuje i nečekané a občas i bláznivé způsoby, jak její vybavení chrání zákazníky bez ohledu na počasí či podmínky.
„Reklama outdoorových značek často ukazuje přírodu jako dokonalou – nekonečné výhledy, krásné počasí a modely v klišé pózách,“ dodává Matt Sutton, marketingový ředitel Columbia. „My ale víme, že příroda dokonalá není. S kampaní ‚Engineered for Whatever‘ ukazujeme, že naše vybavení zvládne extrémy i nepředvídatelné situace, a to i se zdravou dávkou humoru a radosti. To je náš odkaz a zároveň jasná a nezaměnitelná cesta do budoucna.“
Nová kampaň odstartuje letos na podzim sérií originálních videí a vizuálů, které vystaví vybavení Columbia ultimátním testům v přehnaných scénářích. Už úvodní obsah ukazuje, že příroda prověřuje lidi bez kompromisů – a proto je potřeba mít to správné vybavení.
V následujících měsících se v kampani objeví odvážné příběhy i známé tváře – a to v situacích, kdy na scénu vstupují krokodýli, lidské sněhové koule nebo samotná Smrtka. Kampaň bude podpořena venkovní reklamou, obsahem na sociálních sítích a on-linu, retailovými instalacemi, kreativními aktivitami a partnerskými spolupracemi.
Zde je lokální verze originálního úvodního videa kampaně.