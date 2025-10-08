Comarch a F.I.L.A. S.p.A. posilují spolupráci rozšířením elektronické fakturace na evropské úrovni

Toto strategické rozhodnutí umožní společnosti F.I.L.A. využívat řešení Comarch E-Invoicing a E-Archive na dalších evropských trzích, kde působí, v souladu s připravovanými předpisy.
Strategická expanze pro digitalizaci
Plán zavádění elektronické fakturace a ukládání se týká následujících zemí, s jasnými a definovanými termíny pro zajištění plného souladu s předpisy:
• Německo: zavádění služby bude zahrnovat jak zasílání, tak elektronické ukládání faktur.
• Francie: Od roku 2026 pro dvě entity skupiny, se zahrnutím elektronického reportingu do projektu.
• Belgie: Zavedení řešení je plánováno na rok 2026, aby byla zajištěna shoda s normami Peppol.
• Španělsko: Zahájení projektu je naplánováno na rok 2027 a bude zahrnovat systém ověřování v reálném čase.
Obnovená důvěra společnosti F.I.L.A. svědčí o hodnotě a škálovatelnosti našich řešení. Náš tým je připraven podporovat jejich expanzi a zajistit dodržování předpisů a efektivitu procesů na složitých trzích, jako jsou Francie, Belgie, Německo a Španělsko, dodala Kamila Niekraszewicz, manažerka zodpovědná za danou zemi společnosti Comarch Italy. "Tato dohoda dále posiluje naši roli strategického technologického partnera, který je nezbytný pro společnosti působící globálně v neustále se měnícím prostředí."
Spolupráce mezi společnostmi Comarch a F.I.L.A. se nadále vyvíjí a vytváří základy pro úspěšnou budoucnost v oblasti efektivního a bezpečného řízení obchodních procesů.
