Comarch Loyalty mění věrnostní program Azerbaijan Airlines na fintechový ekosystém

Společnost Comarch Loyalty začlenila QR skener přímo do aplikace AZAL, což členům umožňuje získávat a utrácet míle v síti partnerů mimo letecký sektor. Tato infrastruktura propojuje věrnostní program se společnostmi z celé řady odvětví.
Comarch Loyalty rovněž zavedla platební modul „Cash+Miles", který cestujícím umožňuje při platbě rozdělit transakci mezi hotovost a nasbírané míle.
Nová architektura Comarch Loyalty podporuje přímá propojení API (rozhraní pro programování aplikací) s třetími stranami, včetně nedávné integrace se službou Bolt. Cestující mohou míle vyměnit za poukázky na přepravu přímo ve svých účtech.
Na backendové straně řídí automatizační nástroj Comarch Loyalty odměny v rámci životního cyklu programu. Patří sem vydávání uvítacích mil za nové registrace, rozdělování ročních narozeninových mil a nasazování cílených promo kódů pro konkrétní segmenty uživatelů bez nutnosti ručního dohledu.
Jako technologický partner programu AZAL Miles poskytuje Comarch Loyalty škálovatelnou architekturu potřebnou k naplnění ambicí letecké společnosti vytvářet nové příležitosti pro členy a nabízet personalizovanější služby.
O Comarch Loyalty
Comarch Loyalty je vedoucím globálním podnikem v oblasti řešení věrnostních programů založených na umělé inteligenci, která podporují rozsáhlé programy B2B, B2C a koaliční programy pro více než 1,3 miliardy členů ve více než 50 zemích na 6 kontinentech. Comarch Loyalty provozuje přes 150 aktivních věrnostních projektů a hladce spolupracuje s více než 2000 partnery. Ročně zpracovává 15 miliard transakcí souvisejících s věrnostními programy a transformuje obrovské množství dat o věrnosti do rozhodnutí zvyšujících marži a prokazatelné návratnosti investic (ROI).
Jádrem platformy je pokročilá vrstva agentické AI, která aktivně monitoruje stav programu, umožňuje marketingovým specialistům vytvářet kampaně a získávat datové poznatky ve srozumitelném jazyce a předpovídá chování zákazníků, aby mohla nabídnout „další nejlepší nabídku". V kombinaci s řešením AI Loyalty Guard pro detekci podvodů v reálném čase vybavuje Comarch Loyalty ikonické značky – včetně BP, Ford, Heathrow, JetBlue a Deutsche Bahn – technologií, která maximalizuje celoživotní hodnotu zákazníka (CLV) a ziskovost. Tato globální odbornost je trvale oceňována prestižními odvětvovými cenami a pravidelně se objevuje v předních analytických zprávách. Další informace najdete na loyalty.comarch.com.
Kontakt pro média: michal.ostasz@comarch.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59693.