Communication Summit 2026 ukáže, jak dosáhnout měřitelného dopadu

Program Summitu od Blue Events moderuje Daniel Stach z České televize. V ranních hodinách vystoupí poprvé v Česku světově uznávaná expertka na měření komunikace Katie Delahaye Paine. Ukáže, proč tradiční metriky přestávají stačit a jak dnes měřit reálný vliv komunikace na publikum i byznys. Na ni naváže Tomáš Zavoral z Komerční banky s pohledem na komunikaci jedné z největších digitálních transformací v českém bankovnictví.
Jan Kyselý s Pavlou Šonskou z Future Sales představí, jak efektivně propojit LinkedIn, firemní brand, microinfluencing i cílenou reklamu do jednoho funkčního ekosystému. O propojení komunikace, marketingu a obchodních výsledků budou mluvit Zdeněk Jodas z Mediaboardu a Daniel Šturm ze Seyfor Group.
AI jako kreativní nástroj
Velkým tématem letošního ročníku bude také umělá inteligence. Petra Jankovičová a Radana Čechová z Asociace komunikačních agentur otevřou otázku autenticity a lidskosti v době generického AI obsahu. Zuzana Moudrá z agentury Cheil představí aktuální data o rozhodování spotřebitelů v digitálně přetíženém světě. Boňa Samojlová s Markem Bačem z WPP Media se zaměří na důvěru v době AI.
David Daneš z O2 následně ukáže, proč ani v éře umělé inteligence neztrácí význam silná značka a jasná strategie. V navazující panelové diskuzi rozebere se svými hosty limity AI kreativy.
Proměnu online prostředí přiblíží také Lucie Geislerová z Newton Media a Patrik Schober z PRAM Consulting, kteří vysvětlí, proč o reputaci značek stále více rozhodují AI nástroje a důvěryhodné digitální zdroje.
Generační (ne)porozumění
Tématem závěru programu budou i generační rozdíly v komunikaci. Tereza Košťálková a Krystýna Ochvatová z VML na příkladu České spořitelny vysvětlí, proč silné značky nestaví komunikaci na generačních škatulkách, ale na pevném a konzistentním jádru. Michal Kramer z Tipsportu přidá pohled na generaci Z a komunikaci, která musí být rychlá, autentická a lidská. Martin Minařík z GrandOptical nabídne opačný pohled: že rozdíly mezi generacemi možná nejsou tak zásadní, jak se dnes často tvrdí. Součástí programu bude také soutěž RIC PIC, ve které se na jednom tématu střetnou zástupci tří generací, publikum rozhodne, komu věří nejvíce. Letos soutěží Miloš Čermák, Lucie Macháčková a Michael Bražina.
Celý program uzavře Zdeňka Zlatušková z Overthinking Society přednáškou o tom, proč chaos nemusí být překážkou, ale naopak zdrojem těch nejlepších nápadů a příležitostí.
Communication Summit 2026 se koná za podpory partnerů Cheil, O2, Newton Media a dalších.
Zdroj: Blue Events