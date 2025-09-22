Conseq a Panattoni spouští fond pro investice do průmyslových nemovitostí

Autor:
  16:06
Praha 22. září 2025 (PROTEXT) - Investiční skupina Conseq rozšiřuje své portfolio o nový fond CONSEQ PANATTONI LOGISTICS DEVELOPMENT 1, který investorům umožní podílet se na projektech evropského lídra ve výstavbě průmyslových nemovitostí – společnosti Panattoni. Fond umožňuje vstup do 15. 1. 2026 a očekává výnos 11 % p.a. a více.

Společnost Panattoni, založená v roce 1986 v USA, patří se svými více než 60 miliony m2 realizovaných projektů mezi globální špičku v oblasti průmyslového developmentu a dlouhodobě je jedničkou na evropském trhu.

Podkladový fond NEWPORT LOGISTICS FUNDS III získává finance pro výstavbu těchto nemovitostí a již dnes má připravené investiční portfolio minimálně 10 projektů napříč Evropou, celkově přes 500 tis. m2. Jedná se o haly s využitím od logistiky, výroby a lehkého průmyslu přes třídicí a balicí centra až po výzkum a vývoj. Průměrná doba výstavby hal činí jen 29 měsíců od zahájení až po prodej nemovitosti.

Fond Conseq Panattoni Logistics Development 1 je určen pro kvalifikované investory, minimální investice tedy činí 1 milion Kč (případně 100 tisíc Kč při kombinaci s jinými fondy Consequ). Upisovací období trvá do 15. ledna 2026, přičemž očekávaná doba trvání fondu je 3 až 4 roky od uzavření úpisu.

„Průmyslovým nemovitostem se v poslední době daří a věříme, že tento segment má i do budoucna velký potenciál. Chceme být u toho a nabídnout našim klientům možnost se na tomto růstu podílet,“ komentuje Richard Siuda, předseda představenstva Conseq.

„Skladové a výrobní nemovitosti vykazují do budoucna velký potenciál růstu díky sílící poptávce po e-commerce, změnám v systému dodavatelských řetězců ve světě – nearshoringu a zvyšujícím se výdajům na obranu a bezpečnost. V Panattoni se snažíme využít veškeré naše zkušenost k tomu, abychom při investování v rámci logistického trhu maximalizovali vložený kapitál investorů,“ dodává Karel Klečka, ředitel kapitálových trhů Panattoni Europe.

 

Více informací o fondu Conseq Panattoni Logistic Development 1.

O společnosti Conseq Investment Management: Conseq je investiční manažer s 31letou historií na českém trhu. Vedle obhospodařování institucionálních portfolií již 22 let obhospodařuje a administruje investiční fondy a poskytuje další služby drobným i institucionálním investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru již více než 500.000 klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv ve výši přes 208 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.

O společnosti Panattoni: V Evropě působí Panattoni od roku 2005, přičemž v současné době má na kontinentu přes 30 kanceláří a zaměstnává více než 1000 profesionálů. Posledních 8 let si společnost drží pozici nejaktivnějšího developera evropského logistickém trhu.

Zdroj: Conseq

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v...

22. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Marná snaha. Opozice v Havířově neuspěla s návrhem odvolat obviněné politiky

Primátor Havířova Ondřej Baránek (ANO) a náměstek pro sport Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov) si udrželi své funkce i po obvinění z machinací s městskými byty. Část opozice sice v pondělí na...

22. září 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Zlínský kraj dá školám tři miliony korun na mzdy nepedagogů

Zlínský kraj dá tři miliony korun na mzdy nepedagogických pracovníků. Krajským školám totiž chybí peníze od státu na vyplácení mezd školníkům, uklízečkám či...

22. září 2025  16:48,  aktualizováno  16:48

„Ovládli dopravní podnik.“ Obžaloba kauzy Dozimetr popisuje získávání vlivu ve firmě

Pražský dopravní podnik (DPP) je zase jednou ústředním motivem líčení v soudní síni. U Obvodního soudu pro Prahu 9 v Justičním areálu na Míčánkách začalo v pondělí projednávání korupční kauzy...

22. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Olomouci bylo zprovozněno nové zařízení dlouhodobé péče se 120 lůžky

V Olomouci-Neředíně dnes bylo otevřeno nové zdravotnické zařízení dlouhodobé lůžkové péče Senatorium Olomouc. Poskytuje hospitalizaci stabilizovaným pacientům...

22. září 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

AVE CZ umístila kvůli leteckému provozu na čáslavskou skládku červená světla

Odpadová společnost AVE CZ umístila na čáslavskou skládku červená obrysová světla. Světelnou signalizaci si podle ní vyžádaly státní orgány, jde o bezpečnostní...

22. září 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

V Rokycanech začala půlmiliardová přestavba sokolovny na kulturní centrum

Poklepáním na základní kámen dnes v Rokycanech oficiálně začala přestavba a přístavba sokolovny na kulturní, komunitní a společenské centrum. Akce s rozpočtem...

22. září 2025  16:34,  aktualizováno  16:34

Hasiči ukáží záchrannou techniku i vyproštění osob z auta při požáru

Už 80 let chráníme město. A budeme dál. Tak se jmenuje akce, která se v sobotu koná u příležitosti oslav 80 let hradeckých hasičů v Parku 360 na letišti. Začátek je v 10 hodin.

22. září 2025  18:16

Na silnici I/34 u Lásenice se čelně srazila auta, vozovka byla uzavřena

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dnes dopoledne čelně srazila dvě auta. Vozovka z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic byla kvůli...

22. září 2025  16:30,  aktualizováno  16:30

Příprava likvidace nebezpečných styrenů na skládce u Litvínova začala

Začala příprava ploch pro likvidaci nebezpečných styrenů na skládce Celio u Litvínova. Práce mají podle schváleného harmonogramu skončit do tří let. Na skládce...

22. září 2025  16:26,  aktualizováno  16:26

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Kárný senát snížil žalobci Pavlu Petrovi plat za pracovní pochybení o 15 procent

Kárný senát olomouckého vrchního soudu snížil dnes za pracovní pochybení plat státnímu zástupci z Okresního státního zastupitelství Brno venkov Pavlu Petrovi o...

22. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Šlapanice otevřely polyfunkční objekt s krizovým bytem, zvěrolékařem i obchody

Šlapanice na Brněnsku dnes po necelých dvou letech stavby otevřely nový dvoupodlažní polyfunkční dům. Jeho součástí je městský krizový byt, prostory pro...

22. září 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.