Conseq a Panattoni spouští fond pro investice do průmyslových nemovitostí

Společnost Panattoni, založená v roce 1986 v USA, patří se svými více než 60 miliony m2 realizovaných projektů mezi globální špičku v oblasti průmyslového developmentu a dlouhodobě je jedničkou na evropském trhu.
Podkladový fond NEWPORT LOGISTICS FUNDS III získává finance pro výstavbu těchto nemovitostí a již dnes má připravené investiční portfolio minimálně 10 projektů napříč Evropou, celkově přes 500 tis. m2. Jedná se o haly s využitím od logistiky, výroby a lehkého průmyslu přes třídicí a balicí centra až po výzkum a vývoj. Průměrná doba výstavby hal činí jen 29 měsíců od zahájení až po prodej nemovitosti.
Fond Conseq Panattoni Logistics Development 1 je určen pro kvalifikované investory, minimální investice tedy činí 1 milion Kč (případně 100 tisíc Kč při kombinaci s jinými fondy Consequ). Upisovací období trvá do 15. ledna 2026, přičemž očekávaná doba trvání fondu je 3 až 4 roky od uzavření úpisu.
„Průmyslovým nemovitostem se v poslední době daří a věříme, že tento segment má i do budoucna velký potenciál. Chceme být u toho a nabídnout našim klientům možnost se na tomto růstu podílet,“ komentuje Richard Siuda, předseda představenstva Conseq.
„Skladové a výrobní nemovitosti vykazují do budoucna velký potenciál růstu díky sílící poptávce po e-commerce, změnám v systému dodavatelských řetězců ve světě – nearshoringu a zvyšujícím se výdajům na obranu a bezpečnost. V Panattoni se snažíme využít veškeré naše zkušenost k tomu, abychom při investování v rámci logistického trhu maximalizovali vložený kapitál investorů,“ dodává Karel Klečka, ředitel kapitálových trhů Panattoni Europe.
Více informací o fondu Conseq Panattoni Logistic Development 1.
O společnosti Conseq Investment Management: Conseq je investiční manažer s 31letou historií na českém trhu. Vedle obhospodařování institucionálních portfolií již 22 let obhospodařuje a administruje investiční fondy a poskytuje další služby drobným i institucionálním investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru již více než 500.000 klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv ve výši přes 208 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.
O společnosti Panattoni: V Evropě působí Panattoni od roku 2005, přičemž v současné době má na kontinentu přes 30 kanceláří a zaměstnává více než 1000 profesionálů. Posledních 8 let si společnost drží pozici nejaktivnějšího developera evropského logistickém trhu.
Zdroj: Conseq
