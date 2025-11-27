Conseq realitní dokončil dosud největší akvizici, koupil Kavčí Hory Office Park

Nově získaný administrativní komplex nabízí 42.265 m2 pronajímatelné plochy, z toho většinu tvoří moderní kanceláře o rozloze 36 tisíc m2. Mezi klíčové nájemce patří společnosti JetBrains, NET4GAS a ICZ. Součástí objektu je také 700 parkovacích míst v podzemních garážích a celkem 70 nabíjecích stanic pro elektromobily, včetně čtyř přístupných veřejnosti. Roční hrubý příjem z nájemného dosahuje 7,8 milionu EUR.
Komplex fond odkoupil od společnosti CA Immo, která jeho prodejem pokračuje ve strategickém programu rotace kapitálu s cílem zaměřit investiční portfolio na vysoce kvalitní moderní kancelářské nemovitosti na klíčových trzích.
Kavčí Hory Office Park vznikl v roce 2008 a tvoří ho dva vzájemně propojené objekty. Architektura je založena na centrálním tubusu, z něhož vybíhají čtyři barevně odlišená křídla: červené a stříbrné tvoří budovu A, žluté a modré tvoří budovu B. Barevné členění se promítá i do podlahové dlažby, čímž usnadňuje orientaci v objektu. Dominantu celého komplexu vytváří červená budova s jedenácti nadzemními podlažími, ostatní části mají podlaží pět.
Budova disponuje mezinárodní certifikací LEED Platinum, která potvrzuje vysokou energetickou a provozní efektivitu. Mezi klíčové prvky technického řešení patří zdvojené podlahy a podhledové stropy s integrovaným osvětlením, přítomnostní a denní čidla, celoroční klimatizace s individuální regulací teploty, sprinklerový systém a komplexní bezpečnostní a kamerové zabezpečení, 24/7 fyzická ostraha a moderní BMS systém správy budovy. Nájemci mají k dispozici také širokou škálu doplňkových služeb: kantýnu s venkovním posezením, fitness centrum či mobilní aplikaci s možností správy přístupů a rezervací sdílených prostor. Budova nabízí i komfortní zázemí pro cyklisty včetně úschovny, sprch a šaten.
Strategická lokalita s výjimečnou dopravní dostupností
Kavčí Hory Office Park se nachází v jedné z nejsilnějších kancelářských zón v Praze 4, v docházkové vzdálenosti od stanic metra C Pankrác a Pražské povstání. Lokalita bude dále posílena výstavbou nové linky metra D, jejíž přestupní stanice vznikne právě na Pankráci. Součástí areálu je rozsáhlá parková úprava. Díky těmto faktorům se oblast dlouhodobě řadí k nejžádanějším adresám pro sídla významných firem.
„Realitní trh letos prochází mimořádně dynamickým obdobím, kdy se ukazuje síla aktivního přístupu. Dlouhodobě využíváme příležitosti nakupovat do fondu prvotřídní objekty s prokazatelným potenciálem a stabilními nájemci. Akvizice Kavčích Hor je dalším krokem v naší strategii a zároveň potvrzením, že trh stále nabízí hodnotné příležitosti. V nejbližších měsících chceme v rozšiřování portfolia pokračovat,“ komentuje Vladan Kubovec, portfolio manažer fondu.
O společnosti Conseq Investment Management:
Conseq je investiční manažer s 31letou historií na českém trhu. Vedle obhospodařování institucionálních portfolií již 22 let obhospodařuje a administruje investiční fondy a poskytuje další služby drobným i institucionálním investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru již více než 500 000 klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv ve výši přes 208 mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním manažerem v ČR.