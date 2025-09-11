Conseq spustil Realitní účastnický fond v rámci doplňkového penzijního spoření

Možnost investovat v doplňkovém penzijním spoření i do tzv. alternativních účastnických fondů je na trhu od ledna 2024. Tyto fondy nabízejí šanci na vyšší zhodnocení, zároveň ale nesou i větší míru rizika. Hodí se proto hlavně pro investory, kteří jsou připraveni přijmout kolísání hodnoty svých investic. Výhodou alternativních fondů je pak jejich větší volnost při investování – díky tomu mohou sahat i po aktivech, která v běžných účastnických fondech nenajdete. A právě proto mají potenciál dosahovat vyšších výnosů, což zapadá do dlouhodobého charakteru penzijního spoření.
Conseq realitní účastnický fond bude stejně jako Conseq realitní investovat do rezidenčních prostor, administrativních budov, retailu, skladů a logistiky, průmyslových areálů a pozemků v rámci České republiky i dalších zemí střední a východní Evropy. Pečlivý výběr investic bude v rukou zkušeného týmu portfoliomanažerů fondu Conseq realitní.
„Fond je určený pro všechny, kdo chtějí své penzijní úspory doplnit o investici, která se nechová stejně jako například akcie. Nemovitosti dokážou portfoliu dodat větší stabilitu a zároveň dlouhodobě chránit jeho hodnotu. Stačí vyplnit investiční dotazník a hned zjistíte, jestli se pro vás fond hodí. Podmínkou je jen základní zkušenost s investicemi do realit nebo alespoň povědomí o tom, jak realitní fondy fungují, “ vysvětluje Jan Charouz, manažer projektu Conseq ZaVodou.
„Jsme rádi, že můžeme klientům v rámci spoření na penzi nabídnout další atraktivní možnost, která navazuje na více než dvacetileté zkušenosti s investicemi do nemovitostí a na úspěchy našeho Conseq realitního fondu. Věříme, že rozšíření nabídky fondů jim přinese nejen lepší diverzifikaci, ale i zajímavé zhodnocení vložených prostředků,“ uzavírá Richard Siuda, předseda představenstva Conseq Investment Management a. s.
