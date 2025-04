CONTEG Group se rozrůstá. Firma roku kupuje výrobce rozvaděčů Global Business a Spálovský

„Spojení skupiny CONTEG Group se společnostmi Global Business a Spálovský dává smysl všem zainteresovaným. Společnosti z Kroměřížska získají zázemí skupiny vyvážející produkty do více než 70 zemí světa. CONTEG Group naopak využije know-how a potenciál obou firem, které vhodně doplní strukturu společnosti. Naše nabídka pro datová centra na klíč, výroby, montáže elektrozařízení a dodávek se tak může opřít o další specializované odborníky, na které spoléháme,“ říká CEO a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.

Na chodu dvou moravských společností se bude podílet Roman Knap. Roman byl dříve ředitelem české pobočky softwarové firmy SAP nebo generálním ředitelem České pošty. “Počítáme se zapojením dosavadních majitelů Luďka Holotíka a Miroslava Dudíka do činnosti nového představenstva obou firem. Tím dojde k maximálnímu využití společných synergií. Obě značky nadále zůstanou samostatnými firmami s dovětkem A CONTEG Group Company,“ říká manažer CONTEG Group Roman Knap.

„Symbolické je, že CONTEG, Global Business a Spálovský vznikly v roce 1998. I díky tomu, že máme za sebou už hodně let v podnikání, dokážeme vzájemně lépe komunikovat a rozumíme si profesionálně i lidsky,“ říká dosavadní předseda představenstva Global Business Luděk Holotík.

Společnost Global Business je výrobcem rozvaděčů nízkého napětí. V roce 2023 vykázala obrat téměř 600 milionů korun a zisk zhruba 30 milionů korun. Společnost Spálovský má podobné produktové portfolio. Její obrat v roce 2023 činil 250 milionů korun a zisk 15 milionů korun.

CONTEG Group se zabývá výrobou datových center či rozvaděčů pro informační technologie či průmysl. Jejím hlavním pilířem je CONTEG, který patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení pro datová centra. CONTEG Group má výrobní závody v Pelhřimově, Příbrami a španělské Barceloně, výrobky dodává do více než 70 zemí. Tržby CONTEG Group se v roce 2024 se pohybovaly kolem dvou miliard korun.

CONTEG:

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým téměř 600 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group, do které patří dalších 8 společností. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami a také ve španělské Barceloně.