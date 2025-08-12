CONTEG Group vydal dluhopisy s atraktivním úrokem

„V posledních letech úspěšně akcelerujeme růst. Letos počítáme s obratem ve výši 2,5 miliardy korun. Oproti původním plánům jej tak dosáhneme o rok dřív. Strategicky počítáme do roku 2030 s navýšením obratu až na čtyři miliardy kvůli organickému růstu a akvizicím v oblasti datových center a energetických technologií,“ říká generální ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček s tím, že veřejná tranše emise dluhopisů s prospektem schváleným ČNB se plánuje na duben 2026.
Obchodní aktivity české skupiny se soustředí do desítky zemí na třech kontinentech. „Zaměřujeme se na export do více než 70 zemí světa. Naše projekty jsou vidět prakticky všude od Andalusie až po Blízký východ, kde máme rozvaděče i v nejvyšším mrakodrapu světa Burdž Chalífa v Dubaji,“ dodává Voláček.
CONTEG vsadil při vydávání dluhopisů na spolupráci s osvědčenými profesionály. „Rádi jsme celou transakci zprostředkovali. Už podruhé oceňujeme profesionální přístup lidí z vedení CONTEG Group v čele s Vítem Voláčkem a finančním ředitelem Jiřím Mitickým,“ říká ředitel Bond Origination společnosti CONSEQ Filip Mach.
„Chceme získat finanční prostředky na ambiciózní řízený rozvoj společnosti. Budeme investovat do automatizace a robotizace výroby i do nových akvizic, tím podpoříme další expanzi na nové trhy,“ uzavírá Voláček z CONTEG Group. Skupina CONTEG patří mezi technologické lídry s výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami, Kroměříži, Zdounkách a ve španělské Barceloně. Po úspěšné akvizici španělské společnosti RETEX v roce 2022 letos CONTEG Group úspěšně realizoval koupi společností Global Business a Spálovský.
Skupina CONTEG dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým více než 700 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací.
Zdroj: CONTEG Group