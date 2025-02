CONTEG GROUP vykázal tržby přes dvě miliardy korun. Opírá se o datacentra i zásilkové boxy

„Našim zákazníkům nabízíme široké portfolio služeb. Vyrábíme v provozovnách v Pelhřimově, Příbrami a Barceloně. Dodáváme komplexní řešení pro datová centra, rozvaděče, chlazení a komplexní řešení pro průmysl, v naší nabídce ale nechybí ani chladicí vitríny či vinotéky. Není náhodou, že jsme se loni stali vítězem soutěže VOLKSWAGEN Firma roku, vděčíme za to profesionalitě našich zaměstnanců a zájmu našich odběratelů,“ říká ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.

„Netajíme se tím, že vlajkovou lodí skupiny je CONTEG, který dodává produkty do více než 70 zemí světa. Zajímavý byznys rozvíjíme na Blízkém východě, není tajemstvím, že se mj. podílíme na dodávkách pro vznikající nejvyšší mrakodrap světa Jeddah Tower v Saúdské Arábii, ostatně naše IT rozvaděče už roky slouží ve stávající nejvyšší budově Burdž Chalífa ve Spojených arabských emirátech. Trendem posledních let je pro nás posílení jihozápadního křídla našich byznysových aktivit, k čemuž pomůže i přejmenování španělské společnosti Retex na CONTEG Spain. V zemích jako Španělsko, Itálie či Francie vidíme velký byznysový potenciál,“ míní obchodní ředitel CONTEG Group Vojtěch Voláček.

Nedílnou součástí byznysu CONTEG Group se stala síť zásilkových boxů OX Point, které se vyrábějí v provozu v Pelhřimově. „Loni se povedlo výrazně proniknout do českých obcí, kde jsme otevřeli téměř 100 nových zásilkových boxů. Starostům i místním zprostředkováváme snadný příjem i odesílání zásilek, předávání věcí mezi lidmi a nově jsme přidali zájemců i elektronickou úřední desku, která slouží k lepšímu toku informací mezi starosty a občany. Dalším důležitým segmentem jsou chytré úschovny, o které je zájem i na horách, jednu pobočku jsme otevřeli nedávno v Janských Lázních u známého skiareálu. Naše boxy mají také potenciál udělat zásilkovou revoluci v nových bytových domech či stávajících panelových domech,“ odhaluje smělé plány ohledně zásilkových služeb OX Point Vít Voláček.

Slibné výsledky loni 2024 zaznamenala zejména energo divize CONTEG Group. DCI Czech realizuje komplexní řešení datových center na klíč. Další ze společností spadajících pod CONTEG Group je ATICO, která se zabývá výrobou, projekcí, montáží a servisem kompletních energo center s různými zdroji energií. ATC energo zase poskytuje zákazníkům možnost pro dodávky rozvoden, trafostanic a energocenter.

S rozšiřujícím portfoliem CONTEG Group se zvyšuje i počet zaměstnanců rodinné skupiny. Ten už atakuje hranici 600 pracovníků. Vedení firmy jim nabízí kromě dalších benefitů i stabilizační odměny. Po roce práce mají možnost získat ke mzdě i příplatek ve výši tisíců korun. „Jsme moderní firmou, která úspěšně implementuje průmysl 4.0 do praxe. Přesto platí, že bez práce našich šikovných zaměstnanců bychom nebyli tam, kde jsme,“ uzavírá Vojtěch Voláček.

CONTEG:

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým více než 500 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je Tesla nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do 70 zemí světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group, do které patří dalších 8 společností. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami a také ve španělské Barceloně.