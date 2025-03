CONTEG je opravdu zelený. Důvěřuje i solární energii

„Jdeme s dobou a ESG pro nás nejsou tři prázdná písmenka. Snažíme se udržitelně podnikat tak, abychom po sobě mohli nechat zdravou firmu dalším generacím. Recyklujeme ve velké míře barviva, která používáme pro naše produkty, jež vyvážíme do Evropy, Asie i Afriky. Daří se nám i recyklovat plechy, které jsou klíčovou součástí našich IT a průmyslových rozvaděčů,“ říká CEO a spolumajitel CONTEG Vít Voláček.

I uhlíková stopa, kterou po sobě vloni CONTEG zanechal, je přiměřená výkonu této společnosti, jejíž výrobky jsou v centrále NATO nebo v největším světovém mrakodrapu Burdž Chalífa v Dubaji. „Loni jsme dosáhli uhlíkové stopy ve výši 2 600,6 t CO 2 e za rok, nejvíce z toho zabraly nepřímé emise z energie ve výši 2000 MWh za rok. Snížili jsme tak oproti předchozímu roku uhlíkovou stopu o více než 10 procent, čímž jasně prokazujeme, že nám záleží na ekologičnosti našeho provozu,“ říká ředitel závodu CONTEG v Pelhřimově Aleš Valenta s tím, že díky takovým úsporám emisí CO 2 CONTEG přispěl k ochraně ovzduší stejně, jako by vysadil 110.000 stromů.

Pro srovnání loni CONTEG za sebou zanechal uhlíkovou stopu odpovídající vytápění 611 rodinných domů či spálení 17 vagónů uhlí.

„Udržitelnost je pro nás klíčová i letos. Přispíváme k ní i pro naše zákazníky. Kromě jiného vyrábíme a provozujeme zásilkové boxy OX Point, které šetří životní prostředí díky nižším nákladům na kurýrní dopravu a zároveň i peněženky a čas nakupujících,“ říká Vít Voláček.

„CONTEG dodržuje směrem k životnímu prostředí mezinárodní standardy. Už dříve jsme zavedli a certifikovali systém řízení environmentálních dopadů všech našich činností, služeb a výrobků na životní prostředí, a to jak ve fázi výroby, tak i v užití a dožití našich výrobků. Tyto skutečnosti jsou jako závazek vedení společnosti prezentovány v environmentální politice naší společnosti,“ doplňuje obchodní ředitel a spolumajitel CONTEG Vojtěch Voláček s tím, že i v sídle společnosti v Praze jsou kanceláře efektivně provozovány tak, aby za sebou zanechaly minimální uhlíkovou stopu.

CONTEG:

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým téměř 600 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group, do které patří dalších 8 společností. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami a také ve španělské Barceloně.