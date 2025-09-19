CONTEG na okruhu v Brně. Díky české firmě na MotoGP neunikne ani tisícina sekundy

Brno v roce 2025 po letech závodního půstu opět přivítalo nejlepší mistry motocyklového řemesla. Vedení Automotodromu proto přistoupilo ke komplexní renovaci okruhu s legendární Schwantzovou zatáčkou. Součástí projektu bylo i vybudování sítě časoměrných boxů s citlivými dekodéry. CONTEG zajistil dodávku osmi venkovních kompaktů WME-O a 20 dvouplášťových skříní outTEG OMR-DN. Požadavkem klienta bylo udržení teploty pro optická zařízení mezi 21 – 23°C i v parném létě pro zajištění bezproblémového chodu časoměrných technologií.
„Je příjemné vidět naše produkty u tratě, kde se píšou dějiny motoristického sportu. Ve spolupráci s lidmi z Automotodromu jsme zajistili, že diváci u trati i televizních obrazovek mají perfektní přehled o tom, jaké jsou průběžné výsledky závodů v Brně,” říká obchodní ředitel CONTEG pro Českou republiku Lubomír Vlasák.
„I díky našim produktům organizátoři stihli vše dát do pořádku tak, aby se u Brna odjela slavná Velká cena České republiky ve druhé polovině července,“ dodává Vlasák s tím, že se kvalita infrastruktury kolem trati výrazně zlepšila.
CONTEG může podobná řešení nabídnout i pro další závodní okruhy po celém světě. Jsou vysoce odolná proti nepříznivému počasí a díky sofistikovanému chlazení i proti přehřátí kvůli slunci.
CONTEG:
Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. CONTEG Group se spoléhá se na špičkový tým více než 700 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami, Kroměříži, Zdounkách a také ve španělské Barceloně.