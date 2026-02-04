CONTEG opět boduje. Vyhrál cenu pro nejlepší firmu v Pelhřimově

CONTEG je výrobce a prodejce širokého spektra výrobků od IT a průmyslových rozvaděčů až po zásilkové boxy OX Point. Jeho podnikání je úzce spjaté s Vysočinou, firma se dlouhodobě usadila v Pelhřimově, kde dává práci zhruba 300 lidem.
„Cena města Pelhřimova je pro nás srdeční záležitostí, jsme rádi, že jsme se dočkali ocenění ve městě, které je známé pracovitými lidmi a nízkou mírou nezaměstnanosti. Je to pro nás důkaz, že děláme byznys správně a zároveň velká výzva do budoucna, abychom ukázali, že cena je ve správných rukou,“ říká generální ředitel a spolumajitel CONTEG Vít Voláček.
CONTEG pojí přátelské vztahy s vedením města. „Jsem moc rád, že právě CONTEG se vítězem kategorie Podnikatelské subjekty. Je to stabilní firma s velkým potenciálem a pevným zázemím u nás na Vysočině,“ říká místostarosta Pelhřimova Karel Kratochvíl.
Slavnostní vyhlášení proběhlo poslední lednovou sobotu. Ocenění od představitelů města si za CONTEG převzali Vít Voláček a ředitel výrobního závodu v Pelhřimově Aleš Valenta.
CONTEG, který vyváží své výrobky do více než 70 zemí světa, tak pokračuje ve sbírání cen za úspěšné podnikání. V roce 2024 se stal v soutěži více než 2000 společností Firmou roku České republiky. „Není to hlavní účel našeho snažení, tím je především spokojený zákazník, ale pochopitelně každé ocenění potěší a zavazuje,“ dodává Voláček z CONTEGu.
CONTEG:
Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. CONTEG Group se spoléhá se na špičkový tým více než 700 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami, Kroměříži, Zdounkách a také ve španělské Barceloně.
Zdroj: CONTEG
Foto: Slavnostního vyhlášení v Pelhřimově se zúčastnili zleva Vít Voláček, Dita Voláček, Markéta Zuščinová a Aleš Valenta