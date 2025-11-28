CONTEG pilířem nové datacentrové asociace. V Česku a na Slovensku vidí byznysový potenciál

„CONTEG se už 27 let hrdě hlásí k českým kořenům. Zároveň jsme příkladem firmy s jasným zahraničním přesahem, většinu našich produktů vyvážíme do ciziny. Uvědomujeme si, že chceme formovat i domácí trh v Česku a na Slovensku. Osobně bych si přál větší kooperaci se státními institucemi v podpoře vzniku velkých datových center u nás. Datacentrová asociace je vhodným hubem pro sdílení zajímavých poznatků pro lidi z oboru,“ říká obchodní ředitel CONTEG pro ČR a SR Lubomír Vlasák.
"ČSDIA vznikla jako platforma, která má spojovat profesionály a firmy působící v oblasti datových center a posilovat spolupráci, která v Česku i na Slovensku dlouhodobě chyběla. Už nyní vidíme jasný zájem dalších partnerů a jsem přesvědčena, že společným postupem dokážeme výrazně posílit celý obor,“ uvádí Evženie Tohami, členka vedení ČSDIA s tím, že také vidí příležitost, aby se země jako Česko a Slovensko ještě více zviditelnily na mapě datových center.
CONTEG je aktivním členem datacentrových asociací i v zahraničí. Aktivně se podílí na chodu profesních organizací ve Španělsku, Itálii a BENELUXu. Obchodní aktivity rozvíjí ve více než 70 zemích světa, velmi dobré výsledky vykazuje mj. na Blízkém východě, kde má za sebou i úspěšný projekt v nejvyšším mrakodrapu světa Burdž Chalífa ve Spojených arabských emirátech. Sdílením zahraničních zkušeností chce CONTEG obohatit diskusi v rámci ČSDIA.
CONTEG:
Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. CONTEG Group se spoléhá se na špičkový tým více než 700 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami, Kroměříži, Zdounkách a také ve španělské Barceloně.
ČSDIA:
Czech & Slovak Digital Infrastructure Association (ČSDIA) je nezávislá platforma, která spojuje odborníky, firmy a instituce působící v oblasti datových center a digitální infrastruktury. Hlavním cílem je podporovat profesní růst,spolupráci a inovace napříč celým odvětvím.
Zdroj: CONTEG