CONTEG podporuje inovace. Spolupracuje s Národním centrem Průmyslu 4.0

„CONTEG dodává komplexní řešení pro datová centra do více než 70 zemí světa. Naše produkty jsou i v nejvyšším mrakodrapu světa Burdž Chalífa v Dubaji, v centrále NATO v Bruselu, nebo třeba na luxusních výletních lodích společnosti MSC Cruises. Centrála naší rodinné společnosti zůstává v Praze, Česko je významnou strategickou zemí pro náš byznys. Jsme rádi, že platforma Národního centra Průmyslu 4.0 dává mnoho zajímavých příležitostí k networkingu a prohloubení technologického know-how, v tomto ohledu je pro nás partnerství s NCP 4.0 vítanou výzvou,“ říká obchodní ředitel a spolumajitel CONTEG Vojtěch Voláček.
„Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřené nejen pro velké průmyslové společnosti, ale i pro SME a start-upy. Podporujeme a posilujeme rozvoj inovačního potenciálu ČR zejména v průmyslu, energetice a navázaných službách. CONTEG jako česká společnost, která se dlouhodobě prosazuje díky důrazu na moderní technologie, do naší členské skládačky skvěle zapadá. Důležité je pro nás i napojení na univerzity a jejich průmyslové testbedy, ve kterých probíhají nejrůznější projekty inovační spolupráce s průmyslovými firmami,“ říká ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 Robert Keil, které je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.
„Nové talenty u nás rádi přivítáme. Není tajemstvím, že v Pelhřimově provozujeme vlastní vývojovou laboratoř, snažíme se totiž být vždy o krok před konkurencí. Na bázi Národního centra Průmyslu 4.0 si naše poznatky můžeme ověřit s dalšími firmami a společně se tak posouvat vpřed v digitální době plné inovací. Ostatně historicky jsme například s ČVUT spolupracovali při testování chlazení,“ doplňuje Vojtěch Voláček ze společnosti CONTEG.
CONTEG:
Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. CONTEG Group se spoléhá se na špičkový tým více než 700 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami, Kroměříži, Zdounkách a také ve španělské Barceloně.
NCP 4.0:
Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje přední nositele inovací z řad univerzit, firem a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 v České republice. Centrum v současné době sdružuje více než 60 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry včetně technických univerzit ČVUT, VUT, VŠB-TUO, TUL a ZČU. Našimi hlavními průmyslovými partnery jsou Siemens, Škoda Auto a T-Mobile. Centrum bylo založeno v roce 2017 profesorem Vladimírem Maříkem a dalšími průkopníky Průmyslu 4.0 a je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Více na www.ncp40.cz.