CONTEG slaví úspěchy ve Francii. Má zakázku i ve Versailles

"Patříme mezi pět největších dodavatelů komplexních řešení datových center ve Francii. Od roku 2016, kdy jsme vstoupili na francouzský trh, jsme si dokázali vydobýt respekt našich konkurentů a uznání našich zákazníků," říká ředitel CONTEG France Jean Rodrigues s tím, že kořeny CONTEG Group jsou v České republice.

CONTEG se umí flexibilně přizpůsobit přání francouzských zákazníků. "Disponujeme vlastním skladem ve Francii, dokážeme tak rychle reagovat na přání zákazníků. K dispozici mají technickou podporu ve francouzštině. Můžeme jim také nabídnout velmi dobrý poměr cena/výkon ve srovnání s konkurencí," říká Rodrigues.

V týmu přibližně deseti lidí umí CONTEG France realizovat v zemi galského kohouta stěžejní produkty. Důkazem toho je i dodávka datových center pro DHL Paris či pro ministerstva financí i vnitra. CONTEG stojí také za projektem pro slavný Chateau Versailles.

CONTEG se v posledních letech i díky koupi společnosti RETEX ve Španělsku v roce 2022 stále více zaměřuje na byznys v evropských zemích s románskými jazyky, kterými jsou Francie, Španělsko a Itálie. "Francie je pro nás perspektivní trh, kde vidíme prostor pro další růst. Z reakcí našich zákazníků víme, že jim můžeme garantovat nejvyšší kvalitu vedoucí k jejich spokojenosti," uzavírá Jean Rodrigues ze společnosti CONTEG.

CONTEG:

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. Spoléhá se na špičkový tým více než 500 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je Tesla nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do 70 zemí světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group, do které patří dalších 8 společností. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami a také ve španělské Barceloně.