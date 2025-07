Conteg uspěl ve Versailles i v nejvyšším mrakodrapu světa. Míří dál

Společnost je držitelem řady podnikatelských ocenění, tím nejvýznamnějším byla loňská cena Firma roku 2024 v České republice. Centrála firmy je v Praze, jeden z jejích klíčových výrobních závodů funguje v pelhřimovské průmyslové zóně, další jsou v české Příbrami či španělské Barceloně.

CONTEG slaví globální úspěchy. Významné byznysové realizace má na Blízkém východě, její výrobky byly instalovány v budovách, jako je nejvyšší mrakodrap světa Burdž Chalífa, produkty má na saúdskoarabských univerzitách, datové rozvaděče dodal například do slavného francouzského zámku ve Versailles nebo také většině telekomunikačních společností na starém kontinentu.

Firma nadále roste. Uvažuje o expanzi do Jižní Ameriky, ve větší míře do Afriky a nyní se rozhlíží i po jihovýchodní Asii.

„Zhruba osmdesát až devadesát procent naší produkce jde na vývoz. Hlavní trhy jsou pro nás nyní v západní Evropě: Francie, Benelux, Itálie a Španělsko, kde vidím velký potenciál,“ říká obchodní ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vojtěch Voláček.

Skupina CONTEG působí v sedmi desítkách zemí světa. V Pelhřimově primárně funguje výroba zařízení pro datacentra, v možnostech pelhřimovského závodu je vyrobit ročně statisíce skříňových rozvaděčů.

„Začali jsme s datovými rozvaděči, pak se k tomu přidaly venkovní rozvaděče, řešení pro datacentra, přesné chlazení, monitorovací systémy, či průmyslové a venkovní rozvaděče,“ doplňuje Voláček.

Firma chce dále růst na trhu například v Itálii, Francii či Benelexu. V Paříži nyní stěhuje své zastoupení do oblasti, kde může snadněji kontaktovat více zákazníků ze sektoru IT a datacenter.

Podobně se chce v tomto sektoru CONTEG více rozvíjet i ve Španělsku či v Itálii, kde před dvěma lety firma otevřela pobočku v Miláně. Pomocí zastoupení ve Finsku se rozvíjí do Skandinávie. V Saúdské Arábii se prosazuje už více než 20 let.

„Je to největší trh v regionu, kde se staví kvalitní a technologicky pokročilá datacentra, je to i země, která na to má peníze. Jsou tam nejen plány na nejvyšší budovy na světě, ale staví se tam i ohromná města. Rijád se za dvacet let změnil na ohromné mnohamilionové město s množstvím vysokých staveb a skutečně moderní architekturou. Hodně tam investují i do místních podniků, aby tam byla datacentra, takže Blízký východ je pro nás stěžejním působištěm,“ říká CEO a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.

V Saúdské Arábii CONTEG dodává i pro velké univerzity, podílí se na IT infrastruktuře třeba pro takový fenomén islámského světa, jakým je pouť do Mekky. Ve Francii dodává skříně pro uložení měřičů znečištění ovzduší na frekventovaných silničních úsecích blízko obytných oblastí.

V minulosti firma dodávala pro centrálu NATO v Bruselu, spolupracuje s firmami IBM či HP a s bankami a telekomunikačními společnostmi po celém světě. „Podíleli jsme se také na přípravě několika olympiád – Athény, Turín nebo Soči. Pracujeme pro železniční okruh kolem Paříže Grand Paris. Velké zakázky jsme měli pro výškové budovy v Egyptě nebo pro dálniční systém v Indonésii,“ dodává Vít Voláček.

CONTEG:

Společnost CONTEG je ryze česká výrobní firma, která byla založena v roce 1998 a dlouhodobě patří mezi přední evropské výrobce komplexních řešení v oblasti datových center, telekomunikací a průmyslu. CONTEG Group se spoléhá se na špičkový tým více než 700 odborníků. Jako jeden z mála výrobců v regionu EMEA pokrývá kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak i v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací. Globální obchodní a technické zázemí, včetně vlastní testovací laboratoře a výrobních závodů s nejmodernějšími technologiemi, umožňují společnosti efektivně dodávat své výrobky jak malým a středním firmám, průmyslovým podnikům, tak i globálním technologickým gigantům, jako je IBM nebo Amazon. Své výrobky CONTEG exportuje do více než 70 zemím světa na 3 kontinentech. Společnost CONTEG čerpá ze silného zázemí byznysového a inovačního zázemí průmyslové skupiny CONTEG Group. Skupina disponuje výrobními závody v Pelhřimově, Příbrami, Kroměříži, Zdounkách a také ve španělské Barceloně.