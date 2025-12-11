COOP a ORLEN otevřely první čerpací stanici s automatizovanou prodejnou a digitálním avatarem

Autor:
  9:00
Praha 11. prosince 2025 (PROTEXT) - Prodejny i čerpací stanice bez obsluhy fungují již několik let. Na čerpací stanici u dálnice D7 v Panenském Týnci se oba koncepty potkávají díky spolupráci sítí COOP a ORLEN. Další novinku představuje digitální avatar, který bude zákazníkům asistovat s nákupem v prodejně. V rámci Ústeckého kraje jde o první plně automatizovanou a bezobslužnou prodejnu potravin a doplňkového zboží v režimu 24/7 a o první realizaci takovéhoto konceptu na čerpací stanici v Česku. Prodejna je stejně jako čerpací stanice v provozu nepřetržitě, tedy sedm dní v týdnu a dvacet čtyři hodin denně.

Na čerpací stanici ORLEN u dálnice D7 v Panenském Týnci vznikla první kombinace samoobslužné čerpací stanice a prodejny COOP s nepřetržitým provozem 24/7 a digitálním asistentem. Novinka využívá nejmodernější technologie a přináší zákazníkům maximální flexibilitu. Spojení COOP, největší domácí maloobchodní sítě, a ORLEN, největší sítě čerpacích stanic v Česku, dává zákazníkům možnost natankovat i nakoupit kdykoli bez obsluhy. Prodejna totiž funguje nepřetržitě a kromě širokého sortimentu potravin a doplňkového zboží je vybavena i automatickým kávovarem a výběrem produktů pod privátní značkou Stop Cafe, kterou zákazníci znají z čerpacích stanic ORLEN.

„Pro koncept automatizovaných prodejen 24/7 nacházíme stále nová uplatnění. Naším primárním cílem je využívání technologie v prodejnách v regionech. Zároveň se však ukazuje, že koncept se skvěle hodí také pro turistické lokality, letiště, nemocnice či univerzitní kampusy. Jde obecně o místa, kde zákazníci vyžadují vysokou časovou flexibilitu. Prodejna u čerpací stanice je další skvělou ukázkou možností využití automatizované prodejny. Díky nabídce více než tisíce položek si zákazníci i na relativně malém prostoru obchodu budou moci nakoupit například čerstvé pečivo, mléčné výrobky či uzeniny,“ vysvětluje Lukáš Němčík, místopředseda představenstva skupiny COOP pro služby. Prodejny 24/7 skupiny COOP neustále přibývají. Jenom v minulém měsíci jich COOP otevřel pět a obchod v Panenském Týnci bude v pořadí 94. prodejnou tohoto druhu.

ORLEN na samoobslužné čerpací stanici v Panenském Týnci prodává pohonné hmoty Efecta a Verva a k dispozici je i dobíjecí stojan pro elektromobily. Původní malou prodejnu s omezeným sortimentem ORLEN změnil ve spolupráci se společností COOP na moderní samoobslužný obchod, do kterého zákazníci vstupují přes aplikaci ČSOB do kapsy, nevyžadující zřízení bankovního účtu. Za zakoupené zboží i pohonné hmoty lze zaplatit kteroukoliv platební kartou. 

„V uplynulém roce jsme zvýšili podíl nepalivových produktů a občerstvení v naší síti a tržby z těchto produktů nyní přesahují třicet procent celkových tržeb na čerpacích stanicích,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN, a dodává: „V rámci naší nové strategie se při posilování nepalivového segmentu zaměřujeme na budování externích partnerství jak na našich čerpacích stanicích, tak i mimo ně. Příkladem je naše spolupráce s řetězcem COOP na dvou úrovních. První zahrnuje plně automatizované prodejny COOP na našich čerpacích stanicích a druhou je rozšíření našeho kávového koutku Stop Cafe – s automatickým kávovarem a vybranými produkty privátní značky Stop Cafe – do prodejen COOP. Podobné typy spolupráce si klademe za cíl zavést i v dalších zemích v rámci naší mezinárodní sítě Orlen, která zahrnuje více než tři a půl tisíce stanic v sedmi evropských zemích.“

Moderní samoobslužné koncepty, jako je právě otevřený na čerpací stanici v Panenském Týnci, jsou ideální pro menší čerpací stanice, které nelze zásadně přestavět a rozšířit a poté provozovat v plnohodnotném režimu. „Podobných lokalit, jako je tato v Panenském Týnci, máme v naší síti několik desítek. Díky automatizaci provozu čerpacích stanic nacházíme pro tento segment stanic nové využití a současně touto inovací přispíváme k zachování dobré regionální obslužnosti ve venkovských lokalitách,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.

Prodejna COOP na čerpací stanici ORLEN v Panenském Týnci je první svého druhu v České republice a současně první automatizovanou prodejnou COOP v Ústeckém kraji. Další novinkou, kterou COOP začíná ve svých prodejnách testovat, je využívání digitální prodejní asistentky, který bude zákazníkům pomáhat s nákupem a jejich dalšími potřebami. Avatar dostal jméno Míša a zákazníci v Panenském Týnci si jej budou moci vyzkoušet jako první. Míša bude umět zákazníkům například poradit s akčními nabídkami nebo s orientací v prodejně. Dodavatelem technologie je česká společnost Next mind. „S Míšou si zákazníci mohou buď normálně popovídat nebo využít ke komunikaci obrazovku. Nyní chceme především otestovat reálné využití technologie v provozu, získávat zpětnou vazbu od zákazníků a postupně rozvíjet další funkce,“ vysvětluje MiloslavBartoň, ředitel společnosti Next mind.

„Automatizované prodejny 24/7 představují jednu z největších inovací v maloobchodě. Nyní pracujeme na širším využívání celého konceptu a také jej spojujeme s dalšími technologiemi, jako je zmiňovaný digitální asistent či zajišťování ochrany proti krádežím díky využití kombinace kamerového systému s AI. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření co nejpohodlnějšího a nejpřívětivějšího prostoru pro nakupování,“ uzavírá Lukáš Němčík.

Jak probíhá nákup:

  1. Stáhněte si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (aplikace je určena i pro ty, kteří nemají u ČSOB účet).
  2. Zaregistrujte se do aplikace.
  3. Pro vstup do obchodu použijte unikátní QR kód, který vygeneruje aplikace.
  4. Vezměte si košík a nakupujte.
  5. U pokladny naskenujte zboží.
  6. Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou nebo mobilem.
  7. Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace.

Jak je prodejna zabezpečena proti krádežím:

  • Každý zákazník je jednoznačně identifikován prostřednictvím bankovní identity.
  • Prostor automatických prodejen je kompletně pokryt kamerovým systémem.
  • Prodejna je napojena na pult centrální ochrany, přičemž při každém vstupu zákazníka do prodejny je systém aktivován.

 

 

Zdroj: ORLEN

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.