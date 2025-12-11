COOP a ORLEN otevřely první čerpací stanici s automatizovanou prodejnou a digitálním avatarem

Na čerpací stanici ORLEN u dálnice D7 v Panenském Týnci vznikla první kombinace samoobslužné čerpací stanice a prodejny COOP s nepřetržitým provozem 24/7 a digitálním asistentem. Novinka využívá nejmodernější technologie a přináší zákazníkům maximální flexibilitu. Spojení COOP, největší domácí maloobchodní sítě, a ORLEN, největší sítě čerpacích stanic v Česku, dává zákazníkům možnost natankovat i nakoupit kdykoli bez obsluhy. Prodejna totiž funguje nepřetržitě a kromě širokého sortimentu potravin a doplňkového zboží je vybavena i automatickým kávovarem a výběrem produktů pod privátní značkou Stop Cafe, kterou zákazníci znají z čerpacích stanic ORLEN.
„Pro koncept automatizovaných prodejen 24/7 nacházíme stále nová uplatnění. Naším primárním cílem je využívání technologie v prodejnách v regionech. Zároveň se však ukazuje, že koncept se skvěle hodí také pro turistické lokality, letiště, nemocnice či univerzitní kampusy. Jde obecně o místa, kde zákazníci vyžadují vysokou časovou flexibilitu. Prodejna u čerpací stanice je další skvělou ukázkou možností využití automatizované prodejny. Díky nabídce více než tisíce položek si zákazníci i na relativně malém prostoru obchodu budou moci nakoupit například čerstvé pečivo, mléčné výrobky či uzeniny,“ vysvětluje Lukáš Němčík, místopředseda představenstva skupiny COOP pro služby. Prodejny 24/7 skupiny COOP neustále přibývají. Jenom v minulém měsíci jich COOP otevřel pět a obchod v Panenském Týnci bude v pořadí 94. prodejnou tohoto druhu.
ORLEN na samoobslužné čerpací stanici v Panenském Týnci prodává pohonné hmoty Efecta a Verva a k dispozici je i dobíjecí stojan pro elektromobily. Původní malou prodejnu s omezeným sortimentem ORLEN změnil ve spolupráci se společností COOP na moderní samoobslužný obchod, do kterého zákazníci vstupují přes aplikaci ČSOB do kapsy, nevyžadující zřízení bankovního účtu. Za zakoupené zboží i pohonné hmoty lze zaplatit kteroukoliv platební kartou.
„V uplynulém roce jsme zvýšili podíl nepalivových produktů a občerstvení v naší síti a tržby z těchto produktů nyní přesahují třicet procent celkových tržeb na čerpacích stanicích,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN, a dodává: „V rámci naší nové strategie se při posilování nepalivového segmentu zaměřujeme na budování externích partnerství jak na našich čerpacích stanicích, tak i mimo ně. Příkladem je naše spolupráce s řetězcem COOP na dvou úrovních. První zahrnuje plně automatizované prodejny COOP na našich čerpacích stanicích a druhou je rozšíření našeho kávového koutku Stop Cafe – s automatickým kávovarem a vybranými produkty privátní značky Stop Cafe – do prodejen COOP. Podobné typy spolupráce si klademe za cíl zavést i v dalších zemích v rámci naší mezinárodní sítě Orlen, která zahrnuje více než tři a půl tisíce stanic v sedmi evropských zemích.“
Moderní samoobslužné koncepty, jako je právě otevřený na čerpací stanici v Panenském Týnci, jsou ideální pro menší čerpací stanice, které nelze zásadně přestavět a rozšířit a poté provozovat v plnohodnotném režimu. „Podobných lokalit, jako je tato v Panenském Týnci, máme v naší síti několik desítek. Díky automatizaci provozu čerpacích stanic nacházíme pro tento segment stanic nové využití a současně touto inovací přispíváme k zachování dobré regionální obslužnosti ve venkovských lokalitách,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.
Prodejna COOP na čerpací stanici ORLEN v Panenském Týnci je první svého druhu v České republice a současně první automatizovanou prodejnou COOP v Ústeckém kraji. Další novinkou, kterou COOP začíná ve svých prodejnách testovat, je využívání digitální prodejní asistentky, který bude zákazníkům pomáhat s nákupem a jejich dalšími potřebami. Avatar dostal jméno Míša a zákazníci v Panenském Týnci si jej budou moci vyzkoušet jako první. Míša bude umět zákazníkům například poradit s akčními nabídkami nebo s orientací v prodejně. Dodavatelem technologie je česká společnost Next mind. „S Míšou si zákazníci mohou buď normálně popovídat nebo využít ke komunikaci obrazovku. Nyní chceme především otestovat reálné využití technologie v provozu, získávat zpětnou vazbu od zákazníků a postupně rozvíjet další funkce,“ vysvětluje MiloslavBartoň, ředitel společnosti Next mind.
„Automatizované prodejny 24/7 představují jednu z největších inovací v maloobchodě. Nyní pracujeme na širším využívání celého konceptu a také jej spojujeme s dalšími technologiemi, jako je zmiňovaný digitální asistent či zajišťování ochrany proti krádežím díky využití kombinace kamerového systému s AI. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření co nejpohodlnějšího a nejpřívětivějšího prostoru pro nakupování,“ uzavírá Lukáš Němčík.
Jak probíhá nákup:
- Stáhněte si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (aplikace je určena i pro ty, kteří nemají u ČSOB účet).
- Zaregistrujte se do aplikace.
- Pro vstup do obchodu použijte unikátní QR kód, který vygeneruje aplikace.
- Vezměte si košík a nakupujte.
- U pokladny naskenujte zboží.
- Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou nebo mobilem.
- Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace.
Jak je prodejna zabezpečena proti krádežím:
- Každý zákazník je jednoznačně identifikován prostřednictvím bankovní identity.
- Prostor automatických prodejen je kompletně pokryt kamerovým systémem.
- Prodejna je napojena na pult centrální ochrany, přičemž při každém vstupu zákazníka do prodejny je systém aktivován.
Zdroj: ORLEN