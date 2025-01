Corn Next uvádí na trh materiál CornNext-17: Přelomové a udržitelné řešení problému znečištění plastem

CornNext-17 je vyroben z obnovitelného kukuřičného škrobu a využívá patentovaný proces založený na fermentaci k vytvoření plně biologicky rozložitelného materiálu s vynikající všestranností a výkonem. Na rozdíl od tradičních plastů a bioplastů, jako jsou PLA a PHA, si CornNext-17 uchovává přirozenou polysacharidovou strukturu, což v přírodním prostředí umožňuje rychlý rozklad do 30 dnů, přičemž si zachovává mechanické vlastnosti potřebné pro široké spektrum použití.

„CornNext-17 představuje významný krok vpřed v oblasti udržitelných materiálů," uvedl Randy Yongzhong Zhang, zakladatel a generální ředitel společnosti Corn Next. „Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout řešení, které reaguje na naléhavou potřebu ekologicky šetrných alternativ ke konvenčním plastům. Vývoj CornNext-17 je veden naší vizí revolučního způsobu používání a likvidace materiálů. Jako plně přírodní biologicky rozložitelná inovace představuje nejen průlom ve vědě o materiálech, ale i významný milník ve snaze lidstva o zelenější a udržitelnější budoucnost."

Klíčové vlastnosti CornNext-17

• Plná biologická rozložitelnost: Rozkládá se přirozeně do 30 dnů a nezanechává žádné škodlivé zbytky.

• Všestrannost: Vhodný pro širokou škálu využití, včetně obalů, spotřebního zboží a průmyslových komponentů.

• Nákladová úspornost: Vyrábí se efektivním výrobním procesem a nabízí konkurenceschopné ceny.

• Vysoký výkon: Vykazuje vynikající mechanické vlastnosti, včetně pevnosti, pružnosti a tepelné odolnosti.

• Šetrnost k životnímu prostředí: Vyrábí se z obnovitelného kukuřičného škrobu a bez škodlivých chemikálií.

Tržní potenciál a průmyslové použití

CornNext-17 má potenciál změnit řadu průmyslových odvětví tím, že nahradí tradiční plasty udržitelnou alternativou.

• Spotřební zboží: CornNext-17 je ideální pro výrobu kompostovatelného nádobí, výrobků na jedno použití, nádob na potraviny a ekologických obalů pro spotřebitele, kteří dbají na ochranu životního prostředí.

• Obalový průmysl: Díky své pevnosti, pružnosti a odolnosti vůči teplu a vlhkosti je tento materiál vynikající volbou pro biologicky rozložitelné obaly, včetně využití v maloobchodu, potravinářství a průmyslu.

• Zemědělství: CornNext-17 lze využít k výrobě biologicky rozložitelných mulčovacích fólií, výsevných misek, zásobníků na sazenice a zavlažovacích komponentů, což snižuje množství odpadu a zlepšuje stav půdy.

• Lékařství a zdravotnictví: Díky své schopnosti úplného rozkladu je materiál CornNext-17 vhodný pro výrobu jednorázových zdravotnických potřeb, jako jsou rukavice, injekční stříkačky a obaly, což zajišťuje bezpečnost pro životní prostředí.

• Automobilový průmysl: Díky své lehkosti a odolnosti lze CornNext-17 využít při výrobě automobilových komponentů, jako jsou panely, obložení a interiérové díly, což přispívá k udržitelnosti a úspornosti vozidel.

• Elektronika: Jako biologicky rozložitelná alternativa může CornNext-17 nahradit některé plastové součásti v elektronice a přispět tak ke snížení množství elektronického odpadu.

Při celosvětovém tlaku na ekologicky udržitelné materiály se materiálu CornNext-17 otevírá možnost využít rostoucí regulační podpory a poptávky spotřebitelů po ekologických výrobcích. Jeho přizpůsobivost, nákladová efektivita a ekologické vlastnosti mu poskytují konkurenční výhodu při řešení rostoucí krize znečištění plastem.

Význam CornNext-17

Plastový odpad zůstává jedním z nejpalčivějších environmentálních problémů dnešní doby, neboť se ročně vyprodukuje více než 400 milionů tun plastů, z nichž se recykluje pouze zlomek. Díky svému inovativnímu složení a rychlé biologické rozložitelnosti představuje CornNext-17 transformační řešení pro snížení závislosti na plastech na bázi petrochemie a pro zmírnění škod na životním prostředí.

Hledáme partnerství

Společnost Corn Next usiluje o rozvoj využití materiálu CornNext-17 prostřednictvím pokračujícího výzkumu a vývoje zaměřeného na podporu inovací v oblasti biologicky rozložitelných materiálů. Společnost má zájem o strategická partnerství s předními průmyslovými podniky, partnery, investory, finančními institucemi, vládními agenturami a výzkumnými organizacemi, aby podpořila široké přijetí produktu CornNext-17 a urychlila celosvětový posun k udržitelnější budoucnosti.

Stáhněte si White Paper

Podrobné informace o potenciálu tohoto revolučního materiálu si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Corn Next na adrese https://www.cornnext.com/cornnext-17 kliknutím na „Learn More".

O společnosti Corn Next

Corn Next (nebo Y & J World Inc.) je průkopnická biotechnologická společnost se sídlem v Irvine v Kalifornii, která se zaměřuje na eliminaci znečištění plastem. Specializuje se na vývoj nových materiálů na biologické bázi, jako je například CornNext-17 – patentovaný, 100% přírodní, biologicky rozložitelný materiál z obnovitelného kukuřičného škrobu. Na rozdíl od tradičních plastů se CornNext-17 plně rozloží do 30 dnů, aniž by zanechával toxiny nebo vyžadoval nákladnou recyklaci. Po osmi letech výzkumu a vývoje firma transformovala CornNext-17 do granulované formy, čímž si zajistila patentovanou technologii a rozšířila jeho využití. Tato inovace vedla k vytvoření prvního brčka na bázi kukuřice na světě stejně jako první odměrky na proteinové prášky a prvního jídelního nože a vidličky. Ve výhledu do budoucna se předpokládá využití materiálu i k výrobě dalších kuchyňských potřeb, dentálních nití, obalů a dalších produktů. Společnost Corn Next směřuje k nahrazení jednorázových a trvanlivých plastů udržitelnými alternativami bez plastů, včetně PHA, PLA a dalších bioplastů. Cílem společnosti je přispět k čistší a zelenější budoucnosti. Další informace naleznete na adrese https://www.cornnext.com/.

Kontakt: David Xu, Email: david.x@cornnext.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2595313/Corn_Next.jpg