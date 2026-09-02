Cornerstone Robotics spolupracuje s Medtronic na rozšíření dostupnosti roboticky asistované chirurgie

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  12:20
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Hongkong (Čína) 2. září 2026 (Protext/PRNewswire) - Společnost Cornerstone Robotics, inovativní firma zabývající se chirurgickou robotikou, která byla založena v Hongkongu a má tam také své sídlo, dnes oznámila strategické partnerství se společností Medtronic (NYSE: MDT), vedoucím globálním podnikem v oblasti zdravotnických technologií. V rámci tohoto partnerství provede Medtronic strategickou investici ve výši přibližně 700 milionů USD do společnosti Cornerstone Robotics a získá práva na distribuci chirurgického systému Sentire™ od Cornerstone Robotics na vybraných trzích mimo USA, kde je tento systém schválen pro uvedení na trh.

Společná vize: překlenutí globální propasti v přístupu k minimálně invazivní péči

Vzhledem k tomu, že míra využívání roboticky asistované chirurgie se celosvětově stále pohybuje v jednociferných hodnotách, existuje významná příležitost zpřístupnit pokročilou chirurgickou péči většímu počtu pacientů, lékařů a zdravotnických systémů na celém světě.

Úspěch na tomto trhu vyžaduje jak neustálé technické inovace, tak silné schopnosti rozšiřování působnosti na trhu. Propojením technologie společnosti Cornerstone Robotics s komplexní globální přítomností společnosti Medtronic si obě společnosti kladou za cíl zpřístupnit vysoce kvalitní roboticky asistovanou chirurgii většímu počtu pacientů na celém světě.

Strategické sladění: rozšiřování technologických řešení s cílem oslovit více pacientů

Společnost Cornerstone Robotics si vybudovala pevný strategický základ díky vlastnímu komplexnímu výzkumu a vývoji a vertikálně integrovanému modelu. Díky samostatnému vývoji klíčového hardwaru, řídicího softwaru, pokročilých algoritmů a zcela vlastních zobrazovacích a energetických platforem si Cornerstone Robotics udržuje podstatnou kontrolu nad integrací produktů, kvalitou a odolností dodavatelského řetězce. To je základem výjimečné stability a vysoce přesného výkonu chirurgického systému Sentire v náročných klinických podmínkách.

V roce 2024 získal chirurgický systém Sentire společnosti Cornerstone Robotics schválení od Čínského úřadu pro regulaci léčiv a zdravotnických prostředků (NMPA). V květnu 2026 získal chirurgický systém Sentire značku CE v Evropské unii a schválení od Singapurského úřadu pro zdravotnické vědy, přičemž obě schválení se vztahují na minimálně invazivní všeobecné, gynekologické, hrudní a urologické chirurgické zákroky.

„Toto partnerství představuje důležitý krok v rozšiřování přístupu k roboticky asistované chirurgii na celém světě," uvedl profesor Kwok Wai Samuel AU, zakladatel a generální ředitel Cornerstone Robotics. „Mezi rostoucí poptávkou po minimálně invazivní chirurgii a dostupností technologií pro roboticky asistovanou chirurgii stále existuje značná propast. Ve společnosti Cornerstone Robotics jsme vybudovali pevné základy díky zcela vlastnímu komplexnímu výzkumu a vývoji a vertikální integraci, což nám umožňuje neustále zdokonalovat klíčové technologie chirurgické robotiky. Naše partnerství se společností Medtronic nám umožňuje dále urychlit a rozšířit naši činnost, abychom přinesli výhody roboticky asistované chirurgie většímu počtu chirurgů a pacientů na celém světě."

„Tato investiční a distribuční dohoda posiluje schopnost společnosti Medtronic dále rozšiřovat přístup k minimálně invazivní chirurgii pro více pacientů na celém světě. Těší nás, že můžeme nabídnout širší výběr v oblasti robotiky, a systém Sentire je silným doplňkem naší platformy Hugo," uvedl Matt Anderson, první viceprezident a ředitel divize chirurgie ve společnosti Medtronic.

Toto partnerství představuje pro obě společnosti významný milník ve společném úsilí o naplnění jejich sdílené vize, jíž je zvýšení dostupnosti roboticky asistované chirurgie na celém světě.

Poradci

Společnosti Kirkland & Ellis a Global Law Office působí jako právní poradci společnosti Cornerstone Robotics. Společnost Morgan Stanley & Co. LLC působí jako výhradní finanční poradce společnosti Medtronic a společnost Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP jako hlavní právní poradce.

O společnosti Cornerstone Robotics

Společnost Cornerstone Robotics, založená a se sídlem v Hongkongu, je inovativní firmou v oblasti chirurgické robotiky, jejíž vizí je prosazovat špičkové lékařské inovace pro zdravější svět. Posouváme chirurgickou péči vpřed díky nejmodernějším robotickým systémům, které celosvětově zvyšují dostupnost a efektivitu vysoce kvalitní zdravotní péče. Cornerstone Robotics, která disponuje třemi globálními výzkumnými a vývojovými centry a šesti obchodními centry na celém světě, vybudovala v Číně výrobní závod o rozloze 30.000 metrů čtverečních. Náš chirurgický systém Sentire™, vyvinutý výhradně vlastními silami, prošel klinickými zkouškami v různých oborech a získal povolení k uvedení na trh v Číně, Evropské unii a Singapuru, čímž přispívá k rozvoji vysoce kvalitní chirurgické péče na celém světě.

Další informace najdete na stránkách https://en.csrbtx.com/ a sledujte nás na Linkedin.

O společnosti Medtronic

Odvážné myšlení. Ještě odvážnější činy. Jsme Medtronic. Medtronic plc se sídlem v irském Galway je přední světová společnost v oblasti zdravotnických technologií, která se odvážně pouští do řešení nejnáročnějších zdravotních problémů, jimž lidstvo čelí, a to tím, že hledá a nachází řešení. Naše poslání – zmírňovat bolest, navracet zdraví a prodlužovat život – spojuje globální tým více než 95.000 zapálených lidí ve více než 150 zemích. Naše technologie a terapie léčí 70 zdravotních stavů a zahrnují kardiologická zařízení, chirurgickou robotiku, inzulinové pumpy, chirurgické nástroje, systémy pro monitorování pacientů a další. Díky našim rozmanitým znalostem, neukojitelné zvědavosti a touze pomáhat všem, kteří to potřebují, přinášíme inovativní technologie, které mění životy dvou lidí každou vteřinu, každou hodinu, každý den. Očekávejte od nás ještě více, protože podporujeme péči založenou na poznatcích, zkušenosti, které staví člověka na první místo, a lepší výsledky pro náš svět. Ve všem, co děláme, vytváříme výjimečné věci. Další informace o společnosti Medtronic najdete na stránkách www.Medtronic.com a sledujte nás na LinkedIn.

Zdroj: Cornerstone Robotics

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