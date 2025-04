Corpus Solutions a.s. získává prestižní certifikát TOP Stabilní firma

10:46

Praha 28. dubna 2025 (PROTEXT) - Corpus Solutions a.s., česká konzultační a technologická společnost s více než třicetiletou tradicí na trhu, která se specializuje na oblast aplikované kybernetické bezpečnosti, získala 1. 3. 2025 certifikát TOP Stabilní firma by CREDIT PASSPORT®. Certifikát udělila společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., která se zabývá hodnocením finančního zdraví, hospodaření a důvěryhodnosti firem.