Corviable spouští globálně modernizované služby – představuje novou webovou stránku, portál a nástroje pro investice v reálném čase

Během uplynulého roku prošla společnost Corviable zásadní proměnou. Spustila:
• Zcela novou webovou stránku, která slouží jako přehledné centrum veškeré komunikace se zákazníky.
• Revoluční portálový systém, jenž klientům umožňuje snadno spravovat své investice a dezinvestice.
• Moderní interní programy, včetně přístupu v reálném čase k odprodeji podílů ve vlastních firmách nebo k přímému investování do podniků klientů Corviable.
Aby dostála svému cíli přinášet klientům mimořádnou hodnotu, navázala společnost Corviable partnerství se stovkami tisíc dodavatelů po celém světě, čímž výrazně zvýšila kvalitu, rychlost a dosah svých služeb, které si přitom zachovaly konkurenceschopné ceny.
„Firmy dnes vyžadují pružnost, transparentnost a plynulou podporu, zejména při působení na globálním trhu," uvedl Christian Stutson, generální ředitel společnosti Corviable. „Naše transformace nás připravila na to, abychom tyto požadavky dokázali nejen splnit, ale i předčít. Vytvořili jsme platformu, která umožňuje podnikatelům, start-upům i velkým firmám, bez ohledu na jejich velikost či působnost, inovovat, růst a s jistotou prosperovat."
O společnosti Corviable
Od svého založení poskytuje společnost Corviable komplexní interní řešení v oblasti řízení a rozvoje firem – od strategie, soulad s předpisy a personalistiku přes marketing až po finance a další služby – různorodé klientele po celém světě. Zjednodušená organizační struktura a paušální nabídky společnosti přinášejí maximální užitek a partnersky orientovanou podporu, která podněcuje růst.
