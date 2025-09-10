Corviable spouští globálně modernizované služby – představuje novou webovou stránku, portál a nástroje pro investice v reálném čase

Detroit 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Corviable, jeden z nejrychleji rostoucích lídrů v oblasti řízení a rozvoje firem, dnes oznámila úspěšné dokončení své celoroční transformace a spuštění služeb na globální úrovni. Nově je její modernizovaná platforma k dispozici podnikům všech typů a velikostí po celém světě a přináší bezprecedentní efektivitu, flexibilitu a dostupnost pro stále širší klientelu.

Během uplynulého roku prošla společnost Corviable zásadní proměnou. Spustila:

• Zcela novou webovou stránku, která slouží jako přehledné centrum veškeré komunikace se zákazníky.

• Revoluční portálový systém, jenž klientům umožňuje snadno spravovat své investice a dezinvestice.

• Moderní interní programy, včetně přístupu v reálném čase k odprodeji podílů ve vlastních firmách nebo k přímému investování do podniků klientů Corviable.

Aby dostála svému cíli přinášet klientům mimořádnou hodnotu, navázala společnost Corviable partnerství se stovkami tisíc dodavatelů po celém světě, čímž výrazně zvýšila kvalitu, rychlost a dosah svých služeb, které si přitom zachovaly konkurenceschopné ceny.

„Firmy dnes vyžadují pružnost, transparentnost a plynulou podporu, zejména při působení na globálním trhu," uvedl Christian Stutson, generální ředitel společnosti Corviable. „Naše transformace nás připravila na to, abychom tyto požadavky dokázali nejen splnit, ale i předčít. Vytvořili jsme platformu, která umožňuje podnikatelům, start-upům i velkým firmám, bez ohledu na jejich velikost či působnost, inovovat, růst a s jistotou prosperovat."

O společnosti Corviable

Od svého založení poskytuje společnost Corviable komplexní interní řešení v oblasti řízení a rozvoje firem – od strategie, soulad s předpisy a personalistiku přes marketing až po finance a další služby – různorodé klientele po celém světě. Zjednodušená organizační struktura a paušální nabídky společnosti přinášejí maximální užitek a partnersky orientovanou podporu, která podněcuje růst.

