Corwin promění zapomenutý vysočanský brownfield v plnohodnotnou městskou čtvrť

Stavba probíhá v lokalitě nad libeňským nádražím a promění dva zanedbané areály někdejšího spotřebního družstva Včela a Pražíren ve Vysočanech v moderní čtvrť. Developerská společnost Corwin nyní staví první etapu projektu a odhalila k němu nové vizualizace. Celkem Dvory Vysočany po dokončení všech etap nabídnou více než 1000 bytů, kanceláře a plnou občanskou vybavenost.
Iniciativu developerské společnosti, která u proměny vysočanského brownfieldu přichází s tradiční, ale v moderní etapě rozvoje Prahy nepříliš využívanou blokovou výstavbou, přinášející vysokou kvalitu nejen bydlení, ale i života s kombinací veřejných, poloveřejných a soukromých ploch, výrazně vítají i představitelé města a městské části. Brownfieldy představují příležitost, jak město přirozeně rozšiřovat a zároveň zlepšovat kvalitu prostředí uvnitř metropole. Na přístupu Corwinu představitelé města oceňují, že rozsáhlý projekt řeší nejen transformaci vlastního brownfieldu, ale má výrazný přesah směrem k rozvoji celého okolního území.
„Praha se dlouhodobě snaží směřovat novou výstavbu do transformačních území a brownfieldů. Vznikají tak projekty, které vracejí život do míst, jež byla dlouho opomíjena. V tomto případě je navíc zajímavé, že iniciativa přišla přímo od investora. Ukazuje se, že když se spojí zkušenosti ze zahraničí, kvalitní architektura a otevřená spolupráce s městem, mohou vznikat projekty, které mají pro Prahu skutečnou hodnotu,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy a radní pro územní rozvoj.
Podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka přístup developera směrem k tvorbě průchozího města s tradiční blokovou výstavbou výrazně napomůže k dalšímu rozvoji celého okolního území. „Tato část Vysočan byla dlouho místem, které stálo stranou a čekalo na svoji proměnu. O to větší odvahu vyžaduje přijít sem s projektem, který má ambici vytvořit takhle kvalitní městské prostředí. Navíc první projekt v podobném území často určuje charakter dalšího rozvoje a může ovlivnit podobu celé lokality na mnoho let dopředu,“ říká Tomáš Portlík, starosta Prahy 9, jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících městských částí Prahy.
Urbanistický koncept projektu vychází z jednoduché myšlenky: místo navrhování jednotlivých budov se nejdříve přemýšlí o prostoru mezi nimi. O tom, kudy lidé chodí, kde se zastaví nebo kde se přirozeně setkávají. Teprve do takto definované struktury vstupují domy. Výsledkem je bloková struktura s jasným rozdělením mezi veřejnými ulicemi a klidnějšími vnitrobloky neboli „dvory“.
Přístup developera oceňuje i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. „Na tom projektu je zajímavé, že pracuje s blokovou strukturou a vnitrobloky, které umožňují jasně oddělit veřejný a soukromý prostor. Právě to je princip, na kterém stojí živé město, a v novější výstavbě ho ne vždy vidíme,“ říká Jaromír Hainc z IPR.
„Naším cílem není jen postavit nové byty, ale vytvořit skutečnou městskou čtvrť s ulicemi, náměstím, obchody, školkou i zelenými vnitrobloky a zároveň takovou, která určí charakter celé širší lokality a propojí složité území směrem ven. Takový přístup je samozřejmě náročnější než postavit jeden velký blok domů, ale věříme, že právě tak vytvoříme prostředí, kde se lidé cítí dobře,“ říká Jakub Dobrý, country manažer Corwin.
„Když jsme čtvrť navrhovali, hodně jsme přemýšleli o úplně obyčejných situacích každodenního života. O tom, že si potřebujete někde odložit tašku, když hledáte klíče u vchodu, že si můžete sednout na parapet kavárny nebo se zastavit na chvíli se sousedy. Právě tyhle drobné momenty dělají město příjemným místem k životu,“ doplňuje ho architekt Štěpán Valouch, hlavní architekt projektu ze studia OVA.
