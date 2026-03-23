Corwin promění zapomenutý vysočanský brownfield v plnohodnotnou městskou čtvrť

Autor:
  8:30
Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Nový developerský projekt Dvory Vysočany z pera světově proslulých urbanistů Jana Gehla, Davida Sima a českého architektonického studia OVA má podle vedení města i městské části výraznou šanci stát se hybatelem pozitivní proměny velké části dosud nevyužitého území propojujícího Vysočany s Žižkovem.

Stavba probíhá v lokalitě nad libeňským nádražím a promění dva zanedbané areály někdejšího spotřebního družstva Včela a Pražíren ve Vysočanech v moderní čtvrť. Developerská společnost Corwin nyní staví první etapu projektu a odhalila k němu nové vizualizace. Celkem Dvory Vysočany po dokončení všech etap nabídnou více než 1000 bytů, kanceláře a plnou občanskou vybavenost.

Iniciativu developerské společnosti, která u proměny vysočanského brownfieldu přichází s tradiční, ale v moderní etapě rozvoje Prahy nepříliš využívanou blokovou výstavbou, přinášející vysokou kvalitu nejen bydlení, ale i života s kombinací veřejných, poloveřejných a soukromých ploch, výrazně vítají i představitelé města a městské části. Brownfieldy představují příležitost, jak město přirozeně rozšiřovat a zároveň zlepšovat kvalitu prostředí uvnitř metropole. Na přístupu Corwinu představitelé města oceňují, že rozsáhlý projekt řeší nejen transformaci vlastního brownfieldu, ale má výrazný přesah směrem k rozvoji celého okolního území.

„Praha se dlouhodobě snaží směřovat novou výstavbu do transformačních území a brownfieldů. Vznikají tak projekty, které vracejí život do míst, jež byla dlouho opomíjena. V tomto případě je navíc zajímavé, že iniciativa přišla přímo od investora. Ukazuje se, že když se spojí zkušenosti ze zahraničí, kvalitní architektura a otevřená spolupráce s městem, mohou vznikat projekty, které mají pro Prahu skutečnou hodnotu,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora Prahy a radní pro územní rozvoj.

Podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka přístup developera směrem k tvorbě průchozího města s tradiční blokovou výstavbou výrazně napomůže k dalšímu rozvoji celého okolního území. „Tato část Vysočan byla dlouho místem, které stálo stranou a čekalo na svoji proměnu. O to větší odvahu vyžaduje přijít sem s projektem, který má ambici vytvořit takhle kvalitní městské prostředí. Navíc první projekt v podobném území často určuje charakter dalšího rozvoje a může ovlivnit podobu celé lokality na mnoho let dopředu,“ říká Tomáš Portlík, starosta Prahy 9, jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících městských částí Prahy.

Urbanistický koncept projektu vychází z jednoduché myšlenky: místo navrhování jednotlivých budov se nejdříve přemýšlí o prostoru mezi nimi. O tom, kudy lidé chodí, kde se zastaví nebo kde se přirozeně setkávají. Teprve do takto definované struktury vstupují domy. Výsledkem je bloková struktura s jasným rozdělením mezi veřejnými ulicemi a klidnějšími vnitrobloky neboli „dvory“.

Přístup developera oceňuje i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. „Na tom projektu je zajímavé, že pracuje s blokovou strukturou a vnitrobloky, které umožňují jasně oddělit veřejný a soukromý prostor. Právě to je princip, na kterém stojí živé město, a v novější výstavbě ho ne vždy vidíme,“ říká Jaromír Hainc z IPR.

„Naším cílem není jen postavit nové byty, ale vytvořit skutečnou městskou čtvrť s ulicemi, náměstím, obchody, školkou i zelenými vnitrobloky a zároveň takovou, která určí charakter celé širší lokality a propojí složité území směrem ven. Takový přístup je samozřejmě náročnější než postavit jeden velký blok domů, ale věříme, že právě tak vytvoříme prostředí, kde se lidé cítí dobře,“ říká Jakub Dobrý, country manažer Corwin.

„Když jsme čtvrť navrhovali, hodně jsme přemýšleli o úplně obyčejných situacích každodenního života. O tom, že si potřebujete někde odložit tašku, když hledáte klíče u vchodu, že si můžete sednout na parapet kavárny nebo se zastavit na chvíli se sousedy. Právě tyhle drobné momenty dělají město příjemným místem k životu,“ doplňuje ho architekt Štěpán Valouch, hlavní architekt projektu ze studia OVA.

Zdroj: Corwin

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Vlak má opět zpoždění? Zjistěte, kdy vzniká nárok na finanční odškodnění nebo náhradní ubytování

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Zpoždění nejsou v železniční dopravě ničím neobvyklým, přitom jen část cestujících ví, že pokud přesáhne 60 minut, mají nárok na odškodnění. Při odklonech nebo rušení spojů musí dopravci zajistit...

23. března 2026  11:09

Začaly brněnské Dny elektronové mikroskopie, nabízí třeba exkurze do laboratoří

ilustrační snímek

Pohledy do světa, který jinak zůstává lidskému oku skrytý, zprostředkovávají brněnské Dny elektronové mikroskopie. Ode dneška do neděle se na univerzitách, v...

23. března 2026  9:26,  aktualizováno  9:26

Za útok berlí na Babiše platí pro invalidu podmínka, peněžitý trest soud nepřidal

Vladislav Nogol před zahájením jednání krajského soudu (23. března 2026)

Za loňský útok berlí na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na volebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku platí pro invalidního důchodce Vladislava Nogola podmínka, peněžitý trest nedostane. V...

23. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:56

Sokolov opraví střechu Hornického domu, památku pokryjí červené tašky

Městský dům kultury v Sokolově se postupně vrací do podoby, kterou mu před sto...

Město Sokolov pokračuje v opravách Hornického domu. Kulturní památka získá ještě letos novou střechu. V souladu s požadavkem památkářů bude dominantu náměstí Budovatelů nově zdobit krytina z...

23. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Potvrzeno. Nový pražský most přes Vltavu dostal oficiálně název Dvorecký. Pojmenování spojnice mezi Prahou 4 a 5 definitivně stvrdili radní. Most se otevře v půlce dubna.

23. března 2026  10:52

23. března 2026  10:44

Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stojí

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak. Soupravy nevykolejily a při kolizi se nikdo nezranil. Událost vyšetřuje Drážní inspekce (DI), na místě je nyní několik...

23. března 2026  8:52,  aktualizováno  10:42

České soudy často rozhodují na základě nepravdivých posudků

23. března 2026  10:42

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začne 24. března, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

19. března 2026  10:49,  aktualizováno  23. 3. 10:33

Talent roku je ze Slováckého divadla. Kritici ocenili herečku Kláru Ondrůškovou

Herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Klára Ondrůšková získala Cenu...

Za necelý rok v angažmá už zazářila coby Eva v hlavní roli inscenace Gazdina roba režiséra Michala Zetela, Puk v komedii Sen noci svatojánské v režii Janky Ryšánek Schmidtové a v inscenaci Masaryk,...

23. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Lesk a bída fotbalových miliardářů z Brna. Jednoho soudí, druhý brojí proti umění

Komentář
Zleva Vojtěch Kačena, majitel fotbalové Zbrojovky Brno, a Igor Fait, majitel...

Devět tisíc lidí na fotbale v Brně, to se jen tak nevidí! Pamětníci se možná budou ošívat, protože si vybaví parádní návštěvy na stadionu Za Lužánkami, kam ve zlatých časech běžně chodilo dvacet,...

23. března 2026  10:32

Světový den medvědů: Osm druhů v přírodě a jeden v srdcích dětí

23. března 2026  10:30

