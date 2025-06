Cosmonde a MUNI posouvají českou kosmetiku na světovou úroveň

Moderní vývojové laboratoře společnosti Cosmonde jsou výsledkem první fáze rozsáhlé modernizace, kterou firma v současnosti realizuje. Do rozšíření vývoje a výroby plánuje do roku 2030 investovat celkem 350 milionů Kč. Roční výrobní kapacita závodu se tak zvýší ze současných 40 na 120 milionů kusů produktů, což bylo zohledněno také při modernizaci vývojového oddělení. Součástí modernizace vývoje je také nová GMP místnost, která umožňuje testování produktů v podmínkách simulujících reálný výrobní provoz. „Modernizací vývojového zázemí reagujeme na zrychlující se dynamiku kosmetického průmyslu. Jen za posledních pět let jsme zaznamenali dvojnásobný nárůst obratu a výrazně vzrostl také tlak na rychlost vývoje a inovací. Schopnost vytvářet nové receptury, flexibilně upravovat ty stávající a zároveň garantovat špičkovou kvalitu je pro nás klíčová. I proto je naše laboratoř už dnes připravena pro tým až 35 odborníků,“ vysvětluje Marián Fendek, generální ředitel společnosti Cosmonde.

Silní partneři z řad českých značek

Know-how a výrobní zázemí společnosti Cosmonde dnes využívá více než dvacet českých i zahraničních značek. Firma nabízí komplexní služby – od vývoje receptur, testování a řízení projektů, přes míchání, plnění, zajištění obalových materiálů až po logistiku. Klientům poskytuje smluvní výrobu, možnost private label na základě své databáze receptur, nebo kompletní vývoj nového produktu dle individuálního zadání. „V současnosti máme více než 500 aktivních receptur a naši zaměstnanci řeší dalších více než 540 vývojových projektů,“ upřesňuje M. Fendek.

Jedním z klíčových klientů Cosmonde je česká značka Dermacol, pro kterou brněnský závod zajišťuje vývoj a výrobu více než 90 kosmetických projektů ročně. Celková roční produkce pro Dermacol činí zhruba 8 milionů kusů, převážně dekorativní kosmetiky, včetně ikonického Make-up Cover vyráběného podle originální receptury ze 60. let. Významnou část tvoří také produkty péče o pleť a tělo. Produkce realizovaná v Cosmonde dnes pokrývá přibližně polovinu celkového výrobního objemu značky Dermacol. „Vlastní vývoj a výroba přímo v Brně nám umožňují udržovat kvalitu odpovídající těm nejvyšším standardům. Díky tomu můžeme nabízet produkty srovnatelné s luxusními značkami – ale za férové a dostupné ceny. To je pro nás ta skutečná přidaná hodnota,“ říká Věra Komárová, spolumajitelka značky Dermacol, která své produkty vyváží do více než 70 zemí světa.

Studium propojené s praxí

Rostoucí poptávka a také zpřísňující se legislativní požadavky kladou na kosmetický průmysl stále vyšší nároky – nejen technologické, ale i personální. Evropský kosmetický sektor se již dnes podílí na vytváření více než dvou milionů pracovních míst, a to nejen ve výrobě, ale i v navazujících odvětvích a službách. Na tento trend reaguje Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity, která jako první a jediná v České republice nabízí ucelený studijní program zaměřený na kosmetologii. „Naším cílem je vychovávat odborníky s komplexními znalostmi a dovednostmi. Absolventi budou rozumět dermatovenerologii a dermatofarmakologii, které jsou klíčové pro vývoj i aplikaci kosmetických přípravků. Získají přehled o principech formulace, postupech a technologiích získávání aktivních látek – včetně těch rostlinného původu – a schopnost tyto poznatky prakticky uplatnit při vývoji a výrobě bezpečné a funkční kosmetiky,“ vysvětluje prof. David Vetchý, děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.

Právě spolupráce se společností Cosmonde jako generálním partnerem programu dává studentům možnost zapojit se již během studia do reálné praxe. Cosmonde počítá také s vytvořením stálých pracovních pozic určených pro odbornou praxi studentů MUNI s možností pokračovat i po ukončení studia. Uplatnění mohou najít nejen ve vývoji, ale také v oddělení kvality, na technologických pozicích ve výrobě, v mikrobiologii či v oblasti obalových technologií.

