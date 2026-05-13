Coupa převzala firmu Rossum s cílem urychlit autonomní správu výdajů

Las Vegas 13. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Coupa, přední platforma pro autonomní správu výdajů, dnes oznámila, že převzala společnost Rossum, vedoucí podnik na trhu v oblasti inteligentního zpracování dokumentů (IDP) s důrazem na umělou inteligenci. Tato akvizice navazuje na partnerství, které automatizuje komplexní fakturaci pro týmy zabývající se závazky (AP), a rozšiřuje tak možnosti IDP na celé portfolio Coupa, což umožňuje autonomní správu výdajů pomocí agentní umělé inteligence.

Zákazníci již nyní těží z neuvěřitelné hodnoty, kterou jim přinášejí funkce společnosti Rossum integrované do platformy Coupa pro AP. Nyní získají příležitost využít technologii IDP od společnosti Rossum – poháněnou specializovaným transakčním velkým jazykovým modelem (T-LLM) – pro rychlejší zpracování, významné úspory nákladů a lepší kontrolu nad daty při fakturačním procesu v rámci přímých i nepřímých výdajů.

Společnost Rossum přináší speciálně navrženou architekturu zaměřenou na AI, která jde nad rámec starší technologie OCR (optického rozpoznávání znaků). Její transakční inteligence je poháněna vlastním modelem specifickým pro danou doménu, který byl ověřen na desítkách milionů dokumentů a neustále se učí z jedinečné sady dokumentů každého zákazníka, aby urychlil návratnost investic. V kombinaci s agentickou flotilou Navi od společnosti Coupa získávají zákazníci plné výhody IDP v celém procesu od zdroje k platbě.

„Rossum zcela mění pravidla hry. Jako silný partner od roku 2024 víme, že spojení obou společností v rámci procesu od nákupu po platbu přináší neuvěřitelnou hodnotu," uvedla Leagh Turnerová, generální ředitelka společnosti Coupa. „Společná hodnota společností Coupa a Rossum se již osvědčila v oblasti účtování závazků a fakturace. Vidíme obrovský potenciál v budoucím využití technologie T-LLM a důrazu na využití AI společnosti Rossum napříč platformou Coupa. Za posledních 20 let se nám podařilo zákazníkům ušetřit více než 300 miliard dolarů. Věříme, že s Rossumem jim můžeme pomoci ušetřit dalších 300 miliard dolarů během pěti let díky bezkonkurenčnímu systému rozhodování a inteligence."

„Spojení s Coupou je přirozeným vyústěním dlouholetého partnerství založeného na společné kultuře zaměřené na AI. Díky kombinaci naší vlastní transakční inteligence T-LLM s obrovským datovým souborem Coupa v hodnotě 10 bilionů dolarů máme ideální předpoklady k tomu, abychom zákazníkům přinesli okamžitou hodnotu a zásadně změnili způsob, jakým svět nakupuje a prodává," uvedl Tomáš Gogár, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Rossum. „Jsme velice rádi, že se připojujeme ke společnosti Coupa, zejména v této kritické fázi zrychlení, kdy firmy využívají a zavádějí AI."

Účastníci výroční akce společnosti Coupa, nazvané Inspire, budou mít ve výstavní hale a na informačních seminářích příležitost dozvědět se více o síle spojení společností Coupa a Rossum.

Zaregistrujte se na náš webinář, který se koná 9. června, a dozvíte se více o tom, jak vám spojení Coupa a Rossum pomůže výrazně zefektivnit proces Source-to-Pay (celý životní cyklus od vyhledání dodavatele až po finální platbu).

Právní poradenství společnosti Coupa v souvislosti s touto transakcí poskytla advokátní kancelář Kirkland & Ellis LLP.

Společnost Guggenheim Securities, LLC působila jako výhradní finanční poradce a společnost Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP jako právní poradce společnosti Rossum.

O společnosti Coupa

Coupa je přední platforma pro autonomní správu výdajů. Společnost Coupa, která slaví 20. výročí svého založení, využívá svůj důvěryhodný, komunitou generovaný datový soubor v hodnotě 10 bilionů dolarů k tomu, aby na jednotné platformě poskytovala na důkazech založené informace a autonomní agenty umělé inteligence síti více než 10 milionů kupujících a dodavatelů. Coupa plynule automatizuje proces nákupu a transakcí jak pro kupující, tak pro dodavatele, a pohání tak obchodní síť č. 1. S Coupou znásobíte své marže™. Více se dozvíte na coupa.com a sledujte nás na LinkedIn a X (Twitter).

O společnosti Rossum

Základní platforma pro automatizaci administrativy v dodavatelských řetězcích, která globálním podnikům umožňuje zvládnout i nejsložitější toky dokumentů v dodavatelských řetězcích zboží i služeb. Společnost Rossum je vedoucím podnikem v oblasti inteligentního zpracování dokumentů (IDP). Globálním podnikům poskytuje pokročilou platformu pro automatizaci transakčních dokumentů. Společnost Rossum se zaměřuje na dosažení bezkonkurenční produktivity a přesnosti. Její přístup založený na umělé inteligenci a cloudových technologiích transformuje obchodní pracovní toky od začátku do konce, řeší rizika, zlepšuje obchodní vztahy a umožňuje získávat strategické informace v reálném čase z transakčních dat.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2977453/Coupa_Software_Rossum_Image.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/818424/coupa_Logo.jpg

KONTAKT: Kontakt pro média: press@coupa.com

 

 

