Coventry a Alan Buerger podávají návrh na zamítnutí žaloby společnosti Abacus

Společnost Coventry First LLC („Coventry") a její spoluzakladatel a výkonný předseda Alan H. Buerger dnes oznámili, že podali návrh na zamítnutí žaloby podané společností Abacus Global Management, Inc. („Abacus") (NASDAQ: ABL) u amerického okresního soudu pro střední obvod Floridy dne 29. srpna 2025. Úplné znění návrhu na zamítnutí žaloby je k dispozici zde.
Ve svém podání Coventry a pan Buerger vyjadřují názor, že žaloba společnosti Abacus představuje pokus o umlčení ústavně chráněné debaty. Citujeme:
„První dodatek vyjadřuje ‚hlubokou národní oddanost principu neomezené, živé a otevřené debaty o veřejných otázkách'. Společnost Abacus se však snaží tento princip obrátit vzhůru nohama. Tváří v tvář kritice vážných problémů, které sama způsobila, podala společnost Abacus tuto bezdůvodnou žalobu, aby umlčela ty, kteří poukázali na pravdu nebo vyjádřili své ústavně chráněné názory. To jí nesmí být umožněno."
Návrh dále zdůrazňuje, že společnost Abacus investovala do společnosti Lapetus Solutions, Inc. („Lapetus") a ve velké míře se na ni spoléhala jako na svého hlavního poskytovatele odhadů délky dožití. Společnost Lapetus však veřejně oznámila, že k 31. srpnu 2025 ukončí veškerou činnost. Tento vývoj podtrhuje obavy ohledně praktik společnosti Abacus a význam otevřené debaty o sektoru životního pojištění.
„Stížnost společnosti Abacus je pokusem umlčet živou debatu o důležitých otázkách týkajících se sektoru životního pojištění, včetně spolehlivosti odhadů délky života," uvedl pan Buerger." „Transparentní zveřejňování informací slouží zájmům investorů, regulačních orgánů i trhu životního pojištění jako celku a první dodatek Ústavy Spojených států amerických chrání právo vyjadřovat názory a obavy, zejména v záležitostech tak významného veřejného zájmu."
