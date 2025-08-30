Coventry reaguje na tvrzení společnosti Lapetus o ochraně obchodního tajemství

Autor:
  14:22
Tallahassee (USA, Florida) 30. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Coventry vyžaduje transparentnost v přesnosti odhadů délky života. Po oznámeném ukončení činnosti firmy Lapetus Coventry tvrdí, že nárok na ochranu obchodního tajemství zaniká

Společnost Coventry First LLC („Coventry"), lídr na sekundárním trhu s převody smluv o životním pojištění, tento týden předložila právní vyjádření, jímž oponuje snaze společnosti Lapetus Solutions, Inc. („Lapetus") zamezit zveřejnění zákonem vyžadovaných auditních zpráv o očekávané délce života. Toto podání potvrzuje dlouhodobý názor společnosti Coventry, že důvěryhodnost trhu s převody životních pojistek vyžaduje transparentnost v otázce přesnosti odhadů délky života. Současně Coventry podala návrh na rozhodnutí ve zkráceném řízení (summary judgment), v němž uvádí, že oznámené ukončení činnosti společnosti Lapetus ke dni 31. srpna 2025 zbavuje tuto společnost jakéhokoli oprávněného nároku na ochranu obchodního tajemství.

Floridské právo ukládá poskytovatelům odhadů délky života povinnost předkládat každé tři roky auditní zprávy o těchto odhadech floridskému Úřadu pro regulaci pojišťovnictví („OIR"), a to za pět kalendářních let předcházejících danému auditu. Vzhledem k tomu, že tyto zprávy hodnotí pouze přesnost dřívějších prognóz a neobsahují vlastní metody, na jejímž základě byly prognózy vytvořeny, společnost Coventry tvrdí, že na ně nelze vztahovat ochranu obchodního tajemství. Navíc sama společnost Lapetus opakovaně zveřejňovala svou „přesnost" v marketingových materiálech, veřejných prohlášeních i v přímé komunikaci se společností Coventry. Z uvedených důvodů společnost Coventry zastává názor, že rozhodnutí ve prospěch společnosti Lapetus je nevhodné a mělo by být zamítnuto.

„Jak investoři, tak regulační orgány se potřebují spolehnout, že odhady délky života jsou přesné, spolehlivé a v souladu s aktuárskými standardy," prohlásil Alan H. Buerger, výkonný předseda správní rady společnosti Coventry. „Transparentnost chrání investory a zajišťuje důvěryhodnost celého sekundárního trhu s životními pojistkami. Jakožto průkopníci tohoto trhu se hlásíme k závazku hájit práva spotřebitelů a aktivně podporujeme přísnou regulaci odvětví, což dokládá i naše právní vyjádření k tvrzením společnosti Lapetus."

Blížící se ukončení činnosti společnosti Lapetus by mělo zneplatnit její nároky na ochranu obchodního tajemství

V e-mailu ze dne 18. srpna 2025 potvrdil generální ředitel, spoluzakladatel a hlavní vědecký pracovník společnosti Lapetus S. Jay Olshansky, Ph.D., že firma „ke dni 31. srpna ukončí všechny své obchodní aktivity". Podle společnosti Coventry proto po tomto datu výsledky auditů již nebudou splňovat zákonnou definici obchodního tajemství, jelikož nebudou využívány „při provozování podnikatelské činnosti" ani k získání jakékoli konkurenční výhody.

Společnost Coventry proto tvrdí, že má nárok na rozhodnutí ve zkráceném řízení, které uloží povinnost zveřejnit výsledky auditů.

Význam přesných odhadů délky života

Význam případu přesahuje rámec tohoto řízení. Odhady délky života představují stěžejní prvek při oceňování životních pojistek na sekundárním trhu. Jsou-li tyto odhady systematicky podhodnocovány, výsledné zkreslení výsledků může investory uvést v omyl, způsobit podstatné finanční ztráty a narušit důvěru v trh. Jak na podporu návrhu zdůraznil výkonný předseda správní rady společnosti Coventry Alan H. Buerger, nezávislé akademické přezkoumání prokázalo, že odhady délky života provedené společností Lapetus byly ve více než 80 % testovaných případů nižší než odhady srovnatelných poskytovatelů, přičemž poměr skutečných výsledků k očekávaným dosáhl pouze 31 %, což je značně pod hranicí přesnosti 96,3 %, kterou deklarovala společnost Lapetus.

Floridské regulační orgány tento problém identifikovaly již v souvislosti s podvodem společnosti Mutual Benefits ve výši 800 milionů USD, kdy systematicky podhodnocované odhady délky života přiživily jedno z největších Ponziho schémat v historii státu. V reakci na kauzu Mutual Benefits zákonodárci stanovili pro poskytovatele odhadů délky života povinnost registrovat se u Úřadu pro regulaci pojišťovnictví (OIR) a předkládat pravidelné auditní zprávy.

O společnosti Coventry

Společnost Coventry je lídrem a zakladatelem sekundárního trhu s životními pojistkami. Již více než 20 let podporujeme rozvoj toto odvětví a rozšiřujeme možnosti pro majitele životních pojistek. Dlouholeté zkušenosti a důsledné prosazování práv spotřebitelů činí ze společnosti Coventry nespornou jedničku na trhu. Tuto pozici společnost využívá ke zvyšování standardů odvětví a rozšiřování možností pro spotřebitele. Vlastníkům smluv o životním pojištění, kteří své pojistky již nepotřebovali, jsme dosud vyplatili více než 6 miliard dolarů.

Více informací naleznete na stránkách Coventry.com.

Prosek Partners, zastupující společnost Coventry

Andrew Merrill / Kiki

TarkhanPro-Coventry@prosek.com

 

