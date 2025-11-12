CPI Energo uzavírá kontrakt se singapurským výrobcem bateriových systémů. Zvýší tak soběstačnost české sítě

Společnost CPI Energo, a.s., dceřiná společnost patřící do skupiny CPI Property Group, oznámila uzavření strategického kontraktu s předním singapurským výrobcem bateriových systémů. Dohoda zahrnuje dodávku moderních baterií určených pro rozvoj projektů v oblasti energetické flexibility a akumulace energie v rámci české energetické sítě.
„Uzavření této smlouvy představuje významný krok v naší strategii směrem k moderní, nízkouhlíkové a digitálně řízené energetice. Spolupráce se singapurským partnerem nám umožní využít špičkové technologie v oblasti akumulace energie,“ říká Vlastimil Russ, ředitel CPI Energo.
Bateriové systémy pro budoucnost české energetiky
Partner, jehož jméno zatím zůstává neveřejné na základě dohody o obchodní důvěrnosti, dodá v první fázi projektu bateriové systémy o celkové kapacitě 5 MWh. Tyto systémy budou instalovány v průběhu roku 2026 a plně integrovány do chytrých řídicích systémů CPI Energo.
Využity budou především pro regulaci špičkového zatížení, podporu obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické soběstačnosti v několika krajích České republiky. Následně se technologie rozšíří i do dalších zemí, v nichž skupina CPI Property Group působí – například do Německa, Polska a Maďarska.
Rostoucí poptávka po stabilních a ekologických zdrojích energie
Evropský trh s akumulací energie aktuálně zažívá strmý růst a ani Česká republika v tomto smyslu není výjimkou. Očekává se, že instalovaná kapacita bateriových úložišť v tuzemsku vzroste do roku 2030 na úroveň řádově několika GWh. Tento rozvoj je klíčový nejen pro stabilizaci sítě, ale i pro efektivní zapojení obnovitelných zdrojů, jejichž výkon se v závislosti na počasí neustále mění.
„Bez rozvoje akumulačních kapacit není možné plně využít potenciál obnovitelných zdrojů. Naším cílem je proto budovat technologické zázemí, které umožní efektivní řízení spotřeby i výroby energie v reálném čase,“ doplnil Vlastimil Russ.
O CPI Energo:
CPI Energo je energetická společnost, která vznikla v roce 2006 jako součást CPI Property Group. Působí jako producent, distributor i dodavatel energie. Efektivně a udržitelně obchoduje s elektřinou a plynem na území celé České republiky a přináší skupině CPIPG i jejím zákazníkům kvalitní dodávky energie. Cílem je dosažení energetické nezávislosti a uhlíkové neutrality.
Zdroj: CPI
PROTEXT