Vítejte v newyorském baru na konci světa

„Přijde mimozemšťan do newyorského baru…“ – tak začíná příběh, který vás zavede do blízké budoucnosti, kdy svět balancuje na hraně zkázy. V uvolněné atmosféře jazzového baru, kde hosté už jen tiše upíjejí poslední drinky, se zjeví návštěvník z jiné galaxie. Zamiluje se. A právě v této podivuhodné meziplanetární romanci se možná skrývá klíč k záchraně světa.

The Saturn Revue není lineární příběhové drama – je to roztančený kaleidoskop obrazů, fantazijních výjevů a performancí, které vyvolávají spíše emoce než jakákoli vyjádření slovy. Výrazná role vypravěče – v alternaci Jan Cina a Kryštof Krhovják, a jeho průvodkyně v podání Jasmíny Houf, rámují večer, zatímco mezinárodní soubor performerů rozechvívá jeviště i hlediště nečekanými čísly. Show probíhá ve 360° – kolem diváků, nad jejich hlavami i mezi nimi.

„Chtěli jsme posunout burlesku dál. Využít to nejlepší ze své zkušenosti a propojit ji s varieté, jazzem a scénickým výtvarnem v prostoru, který si o to přímo říká. Nejedná se však o show, která nabídne jednu ucelenou příběhovou linii, naopak režie v tomto případě spíš podtrhuje zázemí jednotlivých scén, kdy každý jeden performer má své vlastní umělecké vystoupení,“ upřesňuje Terézia Bělčáková, producentka představení.

„Když jsem poprvé viděl otáčivé jeviště Nové Spirály, okamžitě jsem si vzpomněl na Saturn a jeho prstence. A zrodil se příběh o lásce, která může změnit celý svět,“ vzpomíná na zrod myšlenky této show Teréziin kolega David N. Jahn a doplňuje: „Když na jeviště přichází Betsy Rose, je to jako když se otevře okno do Paříže třicátých let, jenže v beztížném stavu.“ Betsy, trojnásobná vítězka titulu UK’s No.1 Burlesque Performer, je jen jedním z mezinárodních hostů. Spolu s ní tu září také Russell Bruner, klaun a komik ve stylu Chaplina, belgická showgirl Colette Collerette nebo holandský akrobat Michiel Tange van Leeuwen, který vás přiměje věřit, že mimozemšťané opravdu existují – a jsou zatraceně sexy.

Mezinárodní hvězdy a česká elita na jedné scéně

Show v produkci Deep Side Production (David N. Jahn aka Sonny Vargas a Terézia Bělčáková aka Miss Cool Cat) a Nové Spirály propojuje české i světové hvězdy současné kabaretní scény:

Russell Bruner (USA) – mistr vaudeville, vítěz Burlesque Hall of Fame v Las Vegas

– mistr vaudeville, vítěz Burlesque Hall of Fame v Las Vegas Colette Collerette (Belgie) – extravagantní swingová tanečnice s citem pro grotesku

– extravagantní swingová tanečnice s citem pro grotesku Betsy Rose (UK) – trojnásobná vítězka titulu UK’s No.1 Burlesque Performer

– trojnásobná vítězka titulu UK’s No.1 Burlesque Performer Michiel Tange van Leeuwen (DK) – vzdušný akrobat z cirkusové dynastie, ztvární samotného mimozemšťana

– vzdušný akrobat z cirkusové dynastie, ztvární samotného mimozemšťana Cotatcha Orchestra – špičkový 16členný doprovodný big band trumpetisty Jiřího Kotači, držitele ceny Anděl

„Jsem rád, že se právě Nová Spirála stává domovem takto výjimečného a odvážného projektu, jaký v Česku dosud nemá obdoby. Vnímáme ho jako vlajkovou loď sezony 2025/2026 a chceme ukázat, že i u nás lze tvořit velké varietní show se světovým obsazením. Věříme, že tím odstartujeme nový trend a posuneme hranice domácí scény. Unikátní projekt v unikátním prostoru – přesně tak si představujeme budoucnost Nové Spirály,“ říká ředitel Nové Spirály Jan Makalouš.

Na scéně se představí více než 26 umělců – baletky „Zodiac Dancers“, zpěváci, akrobaté, showboys i hosté z celého světa. Mezi hlavními protagonisty nechybí ani Anika Caitlyn Gibson i samotní Miss Cool Cat i Mr. Sonny Vargas.

Nová Spirála – futuristický chrám zábavy

Po 22 letech znovuotevřená Nová Spirála nabízí jeden z nejmodernějších divadelních prostorů ve střední Evropě. Její otáčivé a vertikálně pohyblivé jeviště spolu s kruhovým půdorysem sálu umožňuje inscenaci naplno rozvinout vizuální imaginaci i technické možnosti. Světla, mapping, špičkový zvuk a nekonečné technologické možnosti podtrhnou snovou show jakoby z jiné galaxie.

Art Deco scénografie a kostýmy z pera Zuzany Kubíčkové

Scénografie Marka Cpina pracuje s výtvarnými inspiracemi art deco a surrealismu. Kostýmy tanečníků a baletek, které navrhla uznávaná módní návrhářka Zuzana Kubíčková, propojují estetiku dvacátých let s retrofuturistickým designem šedesátých a sedmdesátých let – od tanečnic v modelech inspirovaných Art Déco po mimozemské postavy s éterickými siluetami. Audiovizuální stránka využívá špičkové technologie v duchu "future nostalgia". „S burleskou spolupracuji již mnoho let, a o to víc mě těší být součástí tohoto nového představení. Chtěla jsem vytvořit kostýmy, které diváky vtáhnou do jiného světa – třpytem, barevností i pohybem. Hledala jsem rovnováhu mezi nostalgií a budoucností. Zároveň pro mě bylo důležité, aby ladily s choreografií a emocí každé scény,“ říká Zuzana Kubíčková.

V čem je The Saturn Revue unikátní?

Mezinárodní hvězdy vintage burlesky, akrobacie i hudby na jednom jevišti.

Živý big band hrající aranže Counta Basieho a Dukea Ellingtona.

360° scénografie – show se odehrává kolem vás i nad vámi.

Dvojjazyčné vedení příběhu – česky (vypravěč Saturn) i anglicky (hlas Europy).

Nekonvenční dramaturgie – varietní forma s abstraktním příběhem.

Autorský projekt tvůrců Prague Burlesque a výstav H. R. Gigera.

O projektu

The Saturn Revue je první česká kabaretní show s mezinárodním přesahem. Vznikla z iniciativy uměleckého tandemu Terézie Bělčákové (producentka a showgirl Miss Cool Cat) a Davida Jahna (režisér, filmař, spolupracovník H. R. Gigera). Společně stáli u zrodu renesance burlesky v Česku a dlouhodobě se věnují produkci žánrových festivalů a unikátních vizuálních show.

Praktické informace

Premiéra: 4. září 2025

Místo: Nová Spirála, Výstaviště Praha

Představení: 1× měsíčně do podzimu 2026

Vstupenky: www.novaspirala.cz

Více informací na: www.novaspirala.cz a www.navystavisti.cz