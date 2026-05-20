CPI Property Group získala financování ve výši 100 milionů eur pro OC Sun Plaza

Financování bylo strukturováno jako klubový úvěr s účastí OTP Bank a ING Bank Romania, přičemž každá z bank přispěla stejným dílem. Tato transakce zároveň zakládá nové partnerství mezi CPIPG a ING Bank.
Sun Plaza, otevřené v roce 2010, je dominantní nákupní destinací v jižní Bukurešti. Nabízí více než 170 obchodních, stravovacích a zábavních konceptů na přibližně 81.000 m2 hrubé pronajímatelné plochy. Centrum disponuje přímým přístupem ke stanici metra Pia?a Sudului a je držitelem certifikace BREEAM Excellent.
"Sun Plaza nadále vykazuje silný provozní výkon a zůstává jedním z nejkvalitnějších retailových aktiv v našem portfoliu," uvedla Markéta Večeřová, Group Head of Real Estate Financing v CPI Property Group. "Tato transakce dokládá přetrvávající důvěru věřitelů v prémiová retailová aktiva napříč CEE regionem. Oceňujeme profesionální a konstruktivní spolupráci OTP Bank i ING po celou dobu procesu a obzvláště nás těší přivítat ING jako nového financujícího partnera skupiny."
"Jsme rádi, že můžeme CPI Property Group podpořit v rámci tohoto financování pro Sun Plaza," uvedl Dénes Kovács, Head of Unit, Real Estate Finance Department v OTP Bank. "Aktivum těží ze silného tržního postavení a dlouhodobé atraktivity pro nájemce i zákazníky. Toto financování odráží naši důvěru v rumunský maloobchodní trh a naše závazky vůči vysoce kvalitním aktivům a renomovaným sponzorům v celém regionu CEE."
"Těší nás rozšíření našeho vztahu s CPI Property Group prostřednictvím této transakce," uvedl Mike Shields, EMEA Head of Real Estate v ING. "Sun Plaza je zavedenou nákupní destinací se silnými fundamenty a oceňujeme konstruktivní spolupráci všech zúčastněných stran."
Společnost Dentons vystupovala jako právní poradce věřitelů v rámci transakce. "Šlo o dobře strukturované přeshraniční klubové financování zahrnující dvě mezinárodní bankovní instituce a jedno z předních retailových aktiv v regionu," uvedla Simona Marin, Head of Banking and Finance v Dentons. „Jsme rádi, že jsme poskytli právní poradenství při úspěšném dokončení transakce."
Zdroj: CPI Property Group