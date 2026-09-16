ČPP jako jediná pojišťovna nabízí připojištění nákladů na náhradní dopravu

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  9:30
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Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) od září rozšiřuje nabídku autopojištění o nové připojištění nákladů na náhradní dopravu. Jako jediná pojišťovna na českém trhu nabízí řešení, u kterého klient nemusí dokládat, jakým způsobem si náhradní dopravu zajistil. Pokud jeho auto skončí kvůli nehodě nebo poruše v servisu, dostává sjednaný denní obnos a sám se rozhodne, jak ho využije.

Chtěli jsme klientům dát především svobodu v tom, jak situaci vyřeší. Někdo během opravy auta využije veřejnou dopravu, jiný si půjčí vůz z autopůjčovny. Nechceme určovat, čím má klient jezdit, ani po něm požadovat účtenku za každou cestu,“ říká Lukáš Žoch, manažer pojištění vozidel z České podnikatelské pojišťovny.

Peníze dostane klient i ve dnech, kdy nikam nejede

Zásadním rozdílem oproti úhradě konkrétních nákladů na dopravu je obnosový princip pojištění. ČPP vyplatí sjednanou částku za každý den, kdy je vozidlo kvůli kryté události v opravě, a to včetně víkendů a svátků. Denní obnos se vztahuje k pojištěnému vozidlu bez ohledu na počet přepravovaných osob. Pro přiznání plnění při opravě vozidla stačí doložit fakturu ze servisu s délkou opravy.

Od nehody přes poruchu až po vandalismus

Připojištění lze využít při dopravní nehodě, náhlé nahodilé poruše, živelní události nebo vandalismu. V těchto případech ČPP poskytuje plnění po celou prokazatelnou dobu opravy vozidla v autoservisu, maximálně do výše sjednaného limitu. Pojištění se vztahuje také na odcizení vozidla a totální škodu, kdy je plnění poskytováno po dobu 14 dní od vzniku pojistné události.

U poruchy musí jít o náhlou a nahodilou událost. Připojištění se nevztahuje na plánované opravy, výměnu přirozeně opotřebovaných dílů ani servisní úkony prováděné v předepsaných intervalech.

Dvě varianty podle potřeb řidiče

ČPP nabízí připojištění ve dvou variantách. Základní varianta poskytuje denní obnos 300 Kč s ročním limitem plnění 10.000 Kč a stojí 199 Kč ročně. Druhá varianta nabízí 600 Kč denně, roční limit 20.000 Kč a roční pojistné 370 Kč.

Nové připojištění spouštíme jako nový koncept, který chceme dále vyhodnocovat podle zkušeností a potřeb klientů. Zvolili jsme proto dvě jednoduché varianty denního plnění. Důležité pro nás bylo, aby produkt zůstal cenově dostupný a zároveň klientům skutečně usnadnil každodenní fungování v době, kdy nemohou používat své auto,“ doplňuje Lukáš Žoch.

Nové připojištění reaguje na situace, kdy řidič zůstane na několik dní nebo týdnů bez svého auta, ale potřebuje dál cestovat do práce, vozit děti do školy nebo řešit další každodenní povinnosti.

 

Zdroj: Česká podnikatelská pojišťovna

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59166.

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