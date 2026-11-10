ČPP Servis se mění na FinServis Plus a přechází na otevřený multibrandový model

Nový obchodní model umožní společnosti rozšířit produktové portfolio o nabídku dalších partnerů napříč finančním trhem. Klienti tak budou mít přístup k širšímu spektru finančních řešení, která bude možné lépe přizpůsobit jejich konkrétním potřebám a životní situaci.
„Finanční trh se výrazně proměňuje a společně s ním se mění také očekávání klientů. Ti dnes hledají partnera, který jim nabídne nejen kvalitní servis, ale také možnost vybírat z více řešení a najít to, které nejlépe odpovídá jejich individuálním potřebám. Přechod na multibrandový model proto vnímáme jako přirozený krok v dalším rozvoji společnosti. Naše transformace nespočívá pouze ve změně názvu. Je především odrazem strategické změny obchodního modelu, díky níž budeme lépe připraveni na budoucí výzvy, dlouhodobý růst i poskytování ještě kvalitnějších služeb našim klientům,“ říká Ing. David Krňávek, MBA, předseda Sboru jednatelů.
FinServis Plus dnes prostřednictvím své distribuční sítě zajišťuje pro klienty finanční služby v oblasti pojištění i nepojistných produktů, jako jsou hypotéky, investice, úvěry nebo doplňkové penzijní spoření (DPS). Nový obchodní model umožní společnostem rozšířit nabídku o produkty dalších partnerských institucí a poskytovat klientům širší výběr finančních řešení.
Změna obchodního modelu zachovává kontinuitu poskytovaných služeb, dlouhodobé vztahy s klienty i stabilní zázemí společnosti. FinServis Plus má v současnosti 136 000 klientů, přibližně 600 poradců a 57 zaměstnanců, kteří působí v rámci 31 obchodních míst. Současně společnost zdůrazňuje, že i v otevřeném modelu zůstávají klíčovými principy jasně nastavené metodiky, kontrolní procesy a odpovědný přístup k doporučování jednotlivých produktů.
„Naší ambicí není být nejhlasitějším hráčem na trhu. Chceme být především dlouhodobě stabilním partnerem pro klienty, poradce i obchodní partnery. Budeme i nadále stavět na silném zázemí, odbornosti našich lidí a kvalitním servisu. Nový obchodní model nám umožní tyto hodnoty dále rozvíjet a současně nabídnout klientům širší možnosti, které odpovídají dnešnímu dynamickému finančnímu prostředí,“ dodává Ing. David Krňávek, MBA, předseda Sboru jednatelů.
V dalších letech se chce FinServis Plus zaměřit na rozvoj nového obchodního modelu, rozšiřování partnerské sítě a další digitalizaci služeb. Současně bude pokračovat v podpoře odborného vzdělávání poradců a rozvoji nástrojů, které jim umožní věnovat více času práci s klienty. Dlouhodobou ambicí společnosti je budovat respektovanou multibrandovou distribuční síť založenou na kvalitě služeb, důvěře a dlouhodobých vztazích.
Zdroj: PRAM Consulting/ČPP Servis
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59988.