ČPZP pod vedením Stanislava Myšky pokračuje v modernizaci a rozvoji

ČPZP bude i nadále rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli, zefektivňovat řízení a vnitřní procesy a posilovat dostupnost zdravotní péče pro pojištěnce. Mezi hlavní priority patří také rozvoj programů pro stávající i nové klienty a další posilování sítě smluvních poskytovatelů.
Fungování pojišťovny prochází pokračující modernizací, jejímž cílem je kvalitní a dostupná péče pro pojištěnce, efektivní klientský servis a předvídatelná partnerská spolupráce se smluvními poskytovateli.
„ČPZP je stabilní instituce s jasně nastavenými prioritami. Navazujeme na práci dosavadního vedení a budeme důsledně pokračovat v modernizaci, zvyšování dostupnosti péče a kvalitě služeb pro naše pojištěnce i partnery. Děkuji panu Ing. Davidu Šmehlíkovi, MHA za jeho práci a přínos pro pojišťovnu,“ uvádí nový generální ředitel Ing. Stanislav Myška, MHA.
Ing. David Šmehlík, MHA je český ekonom a expert na zdravotní pojištění s více než 25 lety zkušeností v oblasti financování zdravotní péče a managementu zdravotních pojišťoven. V letech 2018–2021 působil jako náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči a členem Správní rady VZP ČR.
Ing. Stanislav Myška, MHA dosud působil jako finanční ředitel ČPZP. S organizací je profesně spojen již od roku 2012 a během svého působení prošel řadou odborných i řídicích pozic. Za dobu svého čtrnáctiletého působení v ČPZP získal rozsáhlé zkušenosti s fungováním veřejného zdravotního pojištění, správou pojistného, ekonomickým řízením a vnitřními procesy organizace. Díky dlouholetému působení na různých pozicích má komplexní znalost provozu pojišťovny, jejího ekonomického zázemí i každodenních potřeb zaměstnanců a pojištěnců.
O České průmyslové zdravotní pojišťovně
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Zajišťuje veřejné zdravotní pojištění pro přibližně 1,3 milionu pojištěnců a prostřednictvím celorepublikové sítě více než sto poboček poskytuje služby klientům napříč Českou republikou. Vedle zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče se zaměřuje na podporu prevence, modernizaci klientských služeb a odpovědné hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění.
V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím
Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí
tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz
aktuální informace na www.cpzp.cz
Zdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59905.