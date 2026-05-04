CR SKLO zve na Den otevřených dveří zimních zahrad v Praze. Inspirace pro celoroční bydlení pod sklem

Akce proběhne v showroomu na adrese K Chotobuzi 331, Praha – Čestlice, a to od 9:00 hodin. Cílem je představit veřejnosti možnosti moderního zasklení a přiblížit, jak může zimní zahrada proměnit běžné bydlení v komfortní prostor využitelný po celý rok.
„Zimní zahrada dnes není jen designovým doplňkem, ale plnohodnotným rozšířením obytného prostoru. Umožňuje propojit interiér s exteriérem a zároveň zachovat komfort v každém ročním období,“ říká zástupce společnosti CRSKLO.
Návštěvníci dne otevřených dveří si budou moci prohlédnout různé typy realizací – od menších zimních zahrad až po rozsáhlé prosklené konstrukce, pergoly nebo zasklené terasy. Součástí programu bude také individuální konzultace s odborníky, kteří poradí s výběrem vhodného řešení na míru konkrétnímu domu či pozemku.
CRSKLO má za sebou více než 200 realizací zimních zahrad a působí na českém trhu přes 20 let. Firma zajišťuje kompletní servis od návrhu přes výrobu až po finální montáž, včetně bezplatné cenové kalkulace a zaměření.
Zimní zahrady od CRSKLO jsou konstruovány z hliníkových profilů na míru a využívají bezpečnostní kalené sklo, které odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám. Důraz je kladen na variabilitu řešení, design i funkčnost – například možnost posuvného zasklení nebo stínění.
Den otevřených dveří je ideální příležitostí pro všechny, kteří uvažují o rozšíření svého bydlení, rekonstrukci terasy nebo hledají inspiraci pro moderní zahradní architekturu.
Základní informace o akci:
Datum: 16. května 2026
Čas: od 9:00
Místo: showroom CRSKLO, K Chotobuzi 331, Praha – Čestlice
Více informací: https://www.crsklo.cz/den-otevrenych-dveri-zimnich-zahrad-2026-praha/
O společnosti CRSKLO
CRSKLO je česká rodinná firma specializující se na výrobu zimních zahrad, zasklení teras, pergol a dalších skleněných konstrukcí na míru. Díky dlouholetým zkušenostem a vlastní výrobě nabízí komplexní řešení od návrhu až po realizaci po celé České republice.
