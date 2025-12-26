Crayola spouští globální projekt McDonald's Happy Meal® Experience, jenž je jako z jiného světa

Společnost Crayola se poprvé spojila s McDonald's v globálním měřítku a přináší nový Happy Meal („šťastné jídlo"), který vynáší dětskou fantazii na oběžnou dráhu a proměňuje vesmír v plátno pro kreativitu.
Happy Meal obsahuje exkluzivní sadu aktivit a hraček s vesmírnou tematikou, vzniklých u více značek, které jsou navrženy tak, aby podpořily kreativní chvíle, jež může sdílet celá rodina. Limitovaná edice Planet McDonald's Happy Meal se uvádí na trh v zúčastněných restauracích McDonald's ve více než 60 zemích v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika), Velké Británii, Asii a Kanadě, přičemž dostupnost se liší podle trhu až do března 2026, dokud budou zásoby.
Kampaň zahrnuje také interaktivní digitální zážitek, při kterém děti mohou naskenovat své výtvory a sledovat, jak ožívají v živém prostředí s vesmírnou tematikou, které nabízí spoustu příležitostí k objevování, učení a další tvorbě.
„Posláním společnosti Crayola vždy bylo inspirovat a podporovat kreativní objevování, poznávání a sebevyjádření u každého dítěte. Partnerství s McDonald's naplňuje toto poslání odvážným a nečekaným způsobem," řekla Anna Rocová, vedoucí globálních partnerství v Crayole. „Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s McDonald's na proměně jednoho z nejoblíbenějších rodinných zážitků – Happy Mealu – v imaginativní cestu, která přináší více tvůrčích momentů do každodenních aktivit. Společně podporujeme děti, aby udělaly obrovský skok do kreativity a naplnily vesmír barvami."
Krabice Happy Meal a reklamní kampaň představují imaginativní ilustrace vytvořené dětmi, které oslavují autentickou tvořivost, jež je hnacím motorem kampaně. A poprvé v historii se společnost Crayola, vedoucí podnik v oblasti produktů pro kreativní vyjádření dětí, stala dodavatelem barevných tužek pro McDonald's. Dalším výrazným prvkem programu je začlenění tvůrčího duševního vlastnictví společnosti Crayola do všech marketingových kontaktních bodů. Spolupráce také podporuje touhu rodičů po smysluplné, praktické hře a zároveň nabízí jejich dětem způsob, jak rozšířit své kreativní dobrodružství do digitálního vesmíru.
„V McDonald's neustále hledáme způsoby, jak vytvořit zábavné, překvapivé a poutavé zážitky, které smysluplným způsobem propojí rodiny. Toto jedinečné partnerství s Crayolou nám umožňuje poskytovat personalizované interaktivní zážitky, které propojují kulturu a kreativitu prostřednictvím cesty s vesmírnou tematikou, při níž děti samy řídí svůj vlastní příběh," uvedla Sheila Hamiltonová, vrchní ředitelka globálního marketingu značky McDonald's.
