Creality rozšiřuje svou prémiovou řadu 3D tiskáren o nové modely K2 a K2 Pro

Funkce a vlastnosti založené na technologii CFS
Stejně jako loňský model K2 Plus jsou i modely K2 a K2 Pro určeny pro vícebarevný a vícemateriálový tisk. Oba modely lze spárovat se systémem CFS pro vícebarevný tisk (až 4 jednotky CFS pro maximálně 16 barev) nebo pro vytvoření odlomitelné (snap-away) nebo vodou rozpustné podpory minimalizující následné zpracování výrobku. CFS od Creality funguje také jako inteligentní systém správy filamentů, který automaticky identifikuje barvu a typ používaného filamentu (vyžaduje používání filamentů Creality RFID) nebo v případě vyčerpání filamentu automaticky pokračuje v tisku, pokud je stejný filament detekován v jiném slotu. Když právě netisknete, CFS udržuje filamenty suché a připravené k tisku pomocí desikantů přímo v zařízení. Vestavěný displej CFS zobrazuje vnitřní vlhkost a teplotu a také počet připojených CFS.
Mimořádně odolná kovová konstrukce
Modely K2 a K2 Pro s rámem z tlakově lité hliníkové slitiny poskytují pevnou základnu pro pohyb tiskové hlavy. Osa X je tvořena pevnou ocelovou lineární kolejnicí s vysokou odolností proti opotřebení, která zajišťuje dlouhodobou přesnost tisku. V kombinaci se systémem krokových servomotorů dosahuje tiskárna ultra přesné extruze pro vynikající tiskové detaily – to vše při zachování plynulého provozu s rychlostí až 600 mm/s a zrychlením 20.000 mm/s2 (K2 Plus zrychluje maximálně na 30.000 mm/s2).
Výkon nové generace
Aktivní vyhřívání komory je klíčovou funkcí, která odlišuje K2 Plus a K2 Pro od běžných 3D tiskáren. V kombinaci s krytem, výkonným ventilátorem pro chlazení dílů (model K2 Plus je vybaven dvěma) a tvrzenou ocelovou tryskou (až 40 mm3/s) odolnou proti oděru umožňuje vyhřívání komory (až 60 °C/140 °F) tiskárně K2 Pro zpracovávat náročné a dokonce i ultra-high-performance filamenty, jako jsou PA-CF a PPA-CF. Ačkoli model K2 aktivním ohřevem komory nedisponuje, zaručuje spolehlivou práci s oblíbenými technickými filamenty, jako jsou ABS a PLA-CF.
Kamery pro funkce umělé inteligence
Řada K2 je nyní ještě chytřejší díky integrovaným kamerám pro funkce AI. Všechny tři modely K2 jsou nově vybaveny AI kamerou instalovanou v tiskové komoře, která umožňuje inteligentní detekci chyb, jako např. varování před spaghetti efektem a kontrolu tiskové desky – pokud se na topné desce nenachází tisková deska, což není při nepřetržitém tisku pro výrobce nebo tiskové farmy nic výjimečného, systém uživatele upozorní. Model K2 Pro jde ještě dále a díky extra AI kameře trysky nabízí pokročilé funkce, jako je automatické nastavení průtoku a detekce ucpání odpadního žlabu, čímž zajišťuje vyšší úspěšnost zejména při vícebarevném tisku.
Další funkce modelů K2 a K2 Pro
Modely K2 i K2 Pro jsou vybaveny nejnovější technologií vyrovnávání tiskové desky od společnosti Creality s názvem Smart Auto Levelling, která zrychluje vyrovnávání tím, že pomocí sondy měří pouze místo, kde bude model tištěn. Možnosti připojení zahrnují u obou modelů USB a 2,4G Wi-Fi, přičemž K2 Pro má navíc ethernetový port pro vylepšené profesionální workflow. Citlivý 4palcový dotykový displej zajišťuje snadnou navigaci v rozhraní. Pokud aktivujete tichý režim, můžete se těšit na ultra tichý tisk. Model K2 má 8GB vestavěné ROM paměti a K2 Pro dokonce 32GB ROM, což je ideální pro práci s větším počtem modelových souborů.
Ceny a dostupnost
Tiskárny K2 a K2 Pro budou k dispozici ve standardní i kombinované verzi. Cena standardního modelu K2 začíná na 549 USD, kombinovaná verze stojí 699 USD. Cena standardního modelu K2 Pro začíná na 849 USD, kombinovaná verze stojí 1049 USD. Objednat lze od 25. srpna v oficiálním obchodě Creality, na portálu Amazon a u autorizovaných partnerů.
O společnosti Creality
Společnost Creality, založená v roce 2014, se věnuje zpřístupňování 3D tisku širší veřejnosti. Model Ender-3, původně uvedený na trh v roce 2017, se stal jednou z nejprodávanějších 3D tiskáren vůbec. Aktuální vlajková loď řady K přitom posouvá hranice našich očekávání od nové generace tiskáren. Mezi další významné řady patří například Ender, Hi a CR.
Společnost sama vyvíjí tiskový software, jako např. Creality Print a Creality Cloud App, zajišťující bezproblémový pracovní proces. Se svou širokou nabídkou filamentů, 3D skenerů, laserových gravírovaček a souvisejícího příslušenství a dílů nabízí společnost Creality komplexní řešení pro 3D tisk, které globálním tvůrcům otevírá nekonečné možnosti.
