Crediton.cz mění název na AvaFin Czech a představuje novou verzi webových stránek

Crediton.cz - nově AvaFin.cz - je součástí mezinárodní skupiny AvaFin, která vznikla jako startup v Lotyšsku v roce 2012. Společnost disponuje vlastní pokročilou technologickou platformou, která umožňuje přesné a odpovědné posouzení bonity klientů. Využívá k tomu chytrá data a pokročilé algoritmy, díky čemuž je více než 90 % rozhodnutí vydáno do 5 minut, a v případě schválení jsou finanční prostředky rychle převedeny na účet klienta.

Nová Klientská Zóna

Klíčovou změnou v procesu rebrandingu je kromě nového názvu a image značky také nová verze Klientské Zóny. Díky přístupu "mobile first" čeká klienty větší intuitivnost a komfort. Všechny funkce jsou navrženy s důrazem na samoobslužnost, aby bylo možné běžné úkony provádět snadno a bez zbytečné asistence. Nová Klientská Zóna se má zároveň stát charakteristickým rysem společnosti na daném trhu. Rozšířený analytický modul umožní ještě lépe měřit a analyzovat chování klientů na webu, díky čemuž bude proces zlepšování jeho funkčnosti a přizpůsobování potřebám uživatelů ještě jednodušší.

Ještě intuitivnější webové stránky

Změna značky na AvaFin přináší také uživatelsky přívětivější webové stránky a jednodušší proces. Měníme image a zefektivňujeme procesy, abychom ještě více zvýšili spokojenost klientů, zároveň však zachováváme oblíbené produkty. Všechny dosavadní způsoby využívání našich služeb, od telefonních čísel až po přihlašovací jména a hesla, zůstávají beze změny.

Jedna silná značka na všech trzích

Česko se tímto krokem připojuje k dalším zemím jako Lotyšsko, Mexiko nebo Španělsko, kde již skupina pod jednotnou značkou AvaFin vystupuje. Rebranding představuje novou kapitolu v historii skupiny – jeho účelem je sjednotit mezinárodní aktivity pod jednu značku, posílit rozpoznatelnost a zavést nové technologie. "Rebranding je jedním ze strategických projektů skupiny. Naším cílem je vytvořit silnou a dobře rozpoznatelnou značku pro naše klienty, zaměstnance i investory," uvedl generální ředitel skupiny AvaFin Patrick Koeck.

O AvaFin Czech

Společnost AvaFin Czech s.r.o. působí na českém trhu od roku 2010 pod obchodními značkami avafin.cz a creditair.cz a během těchto let pomohla s financováním více než 100 tisícům zákazníků.

Jsme hrdí na to, že jsme součástí mezinárodní společnosti. Obchodní značka AvaFin patří do skupiny Avafin Group (Avafin Holding Ltd), která je jedním z nejinovativnějších a nejrychleji rostoucích poskytovatelů spotřebitelských finančních služeb v Evropě.

Produktové portfolio skupiny Avafin zahrnuje krátkodobé, spotřebitelské a revolvingové úvěry i kreditní karty. Za více než 10 let aktivní činnosti jsme získali více než 1 milion zákazníků v 5 zemích - Lotyšsku, Polsku, České republice, Mexiku a Španělsku.

Disponujeme oprávněním k poskytování spotřebitelských úvěrů uděleným Českou národní bankou. Jsme stabilní společností, která respektuje práva svých zákazníků, zaručuje bezpečnost dat a spoléhá na jasná a srozumitelná pravidla.

Řídíme se zodpovědným půjčováním, proto si půjčujte jen na zaplacení nezbytných a bezodkladných nečekaných výdajů. Z toho důvodu půjčujeme pouze těm klientům, kteří mají doložitelný měsíční příjem. Pokud není ověření možné ihned, schvalovací proces se tím automaticky prodlužuje. avafin.cz přistupuje ke každému klientovi férově, půjčku získáte v nejkratší možné době, z pohodlí domova a zcela bezpečně.

