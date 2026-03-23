CRESCO REAL ESTATE dokončila hrubou stavbu druhé etapy Rezidence SO-HO

Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Developerská skupina CRESCO REAL ESTATE dokončila hrubou stavbu druhé etapy projektu SO-HO Rezidence v pražských Holešovicích. V této fázi nabízí 194 bytových jednotek o dispozicích 1+kk až 5+kk s vlastní střešní zahradou. Více než 70 % bytů je již prodáno. Projekt nyní vstupuje do závěrečné fáze realizace, přičemž dokončení výstavby se očekává ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Na dokončení hrubé stavby bezprostředně navazují další stavební práce, včetně montáže oken, realizace fasády a dokončování interiérů jednotlivých bytů. Současně pokračují úpravy společných prostor i okolí rezidence.

Součástí stavebního řešení jsou také zelené střechy, které přispívají ke zlepšení mikroklimatu v okolí domu a pomáhají zadržovat srážkovou vodu. Při přípravě vnitrobloku byly také již nyní vybudovány retenční nádrže pro zachytávání dešťové vody. Ta bude využívána k zavlažování zeleně v budoucím parku ve vnitrobloku projektu. Mezi ulicí Dělnickou a budovou druhé etapy vznikne nová zelená alej, která vytvoří příjemný městský prostor se vstupy do komerčních jednotek, předzahrádkami jednotlivých provozů, městským mobiliářem a novou výsadbou zeleně včetně vzrostlých stromů. V rámci úprav veřejného prostoru dojde také k přemístění památníku 5. května, který se dnes nachází v ulici Jankovcova. Památník bude nově instalován na důstojném místě v rámci zelené aleje.

"Hrubou stavbu jsme úspěšně dokončili a nyní se posouváme do fáze, která dává projektu jeho finální podobu a rozhodne o jeho charakteru. Každá z etap přitom pracuje s trochu jiným architektonickým přístupem. První etapa je rekonstrukcí původní budovy, zatímco druhou a třetí etapu tvoří novostavby. Přesto se v nich propisují společné prvky, které celou SO-HO Rezidenci propojují. Teď přichází část, která je nejvíc vidět – fasáda, okna a architektonické detaily. Právě ty dávají celému projektu výraz a osobitost. Zároveň se zaměřujeme na interiéry, aby budoucím obyvatelům nabídly komfort i kvalitu, kterou od nás očekávají,“ doplňuje Aleš Svatoň, generální ředitel CRESCO REAL ESTATE Česká republika.

Architektonický koncept navazuje na industriální charakter lokality

Autorem návrhu je studio QARTA Architektura. Koncept navazuje na industriální charakter jižních Holešovic a současně reaguje na aktuální požadavky moderního městského bydlení. Součástí architektonického řešení je také integrace zeleně a prvků podporujících udržitelné fungování budovy, například prostřednictvím zelených střech a parkově upraveného vnitrobloku.

Druhá etapa plynule doplňuje již dokončenou první etapu v ulici V Háji, kde byly vybudovány lofty a byty s industriálními prvky v rámci rekonstrukce budovy Tesla Holešovice. V přízemí dnes funguje pekárna Naše Toustárna s kavárnou a fitness centrum Form Factory s wellness.

Novostavba nabízí byty se světlou výškou minimálně 2,75 metru. Každá jednotka disponuje balkonem, lodžií nebo terasou. Klimatizace je standardem u všech větších bytů o dispozicích 3+kk až 5+kk a je instalována také u většiny menších bytů.

Standard vybavení Premium zahrnuje dřevěné celoplošně lepené podlahy, elegantní bezfalcové interiérové dveře o výšce 2,1 metru, velkoformátová hliníková okna s izolačním trojsklem a elektricky ovládané předokenní screenové rolety. Součástí jsou rovněž velkoformátové obklady a dlažby, podomítkové baterie a podlahové vytápění. Klienti v posledních podlažích mohou využít rozšířený standard Exclusive, jehož součástí je i systém chytré domácnosti a masivní podlahy s pokládkou chevron 45°.

Zeleň a hospodaření s vodou

Projekt klade důraz na kvalitní zeleň a práci s veřejným prostorem. Ve vnitrobloku, který bude dokončen společně s třetí etapou, vznikne parkově upravený prostor s místy pro relaxaci a setkávání rezidentů.

Součástí řešení je také hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude zachytávána v retenčních nádržích a následně využívána pro závlahu zeleně v budoucím parku. Společně se zelenými střechami tak tyto prvky přispívají ke zlepšení mikroklimatu v okolí rezidence i ke zkvalitnění městského prostředí.

V parteru budovy přibyde 8 obchodních jednotek, které do lokality přinesou další obchody a služby místního charakteru. Významnou součástí výstavby je také dvoutřídní mateřská škola, kterou si MČ Praha 7 na základě kontribuční smlouvy s developerem převezme a bude ji také provozovat.

 

Zdroj: Crest Communications

