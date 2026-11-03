Crescon dokončil hrubou stavbu na sjezdovce Zahrádky v 1000 m n. m.

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  13:11
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Praha 3. listopadu 2026 (PROTEXT) - Sněžka každý den jinak. A pro budoucí majitele apartmánů v horské rezidenci Zahrádky 1000 může být takový výhled každodenní realitou.

Ve výšce 1000 metrů nad mořem, přímo na sjezdovce Zahrádky v Peci pod Sněžkou, pokračuje výstavba horského projektu společnosti Crescon. V letošní stavební sezoně byla úspěšně dokončena hrubá stavba. Objekt má osazená okna, jsou uzavřeny všechny stavební otvory a budova bude přes zimu temperována. Z 33 apartmánů zbývá zájemcům posledních šest. Kolaudace je plánována na čtvrté čtvrtletí roku 2027.

I přes letní vysoké teploty se podařilo postupovat podle harmonogramu a dokončit plánované práce. S příchodem zimy se ale stavební práce na čas přeruší. Důvodem není pouze počasí, ale také omezení přístupu k objektu přes sjezdovku během zimní sezony.

„Stavba i vývoj projektu pokračují dle předem stanoveného harmonogramu,“ shrnuje letošní průběh výstavby Michal Lexa, obchodní ředitel Crescon.

Budova je nyní připravena na zimní období a objekt je zazimován, všechny otvory jsou uzavřeny a interiér bude přes zimu temperován. V další stavební sezoně budou pokračovat práce na interiérech, vybavení apartmánů, společných prostorech a na instalaci wellness.

1000 metrů nad mořem a Sněžka naproti

Zahrádky 1000 mají jeden parametr, který se nedá nahradit vybavením ani designem – polohu. Projekt se nachází přímo na sjezdovce Zahrádky v nadmořské výšce 1000 metrů a je koncipován jako skutečný ski-in & ski-out. Nabídne 33 plně vybavených apartmánů v dispozicích 1+kk až 4+kk, recepci, společenskou místnost, privátní wellness, lyžárnu a kolárnu. O správu a případný pronájem apartmánů se má starat profesionální místní hotelový operátor.

„Každý den tady může mít jinou tvář – ráno vyrazíte přímo na lyže, v létě na túru nebo na kolo a večer se vrátíte do vlastního apartmánu,“ dodává Michal Lexa.

Právě poloha je jedním z hlavních důvodů, proč projekt oslovuje především aktivní milovníky hor. Sjezdovka začíná prakticky u domu a okolí nabízí možnosti pro lyžování, skialpinismus, pěší turistiku, cyklistiku i další letní aktivity. Pec pod Sněžkou navíc poskytuje zázemí v podobě restaurací, služeb a další infrastruktury.

Zahrádky 1000 - Pec pod Sněžkou - hrubá stavba

Posledních šest apartmánů

Zahrádky 1000 vstupují do další fáze výstavby s posledními šesti dostupnými apartmány. Pro zájemce tak může být současná fáze projektu zajímavým okamžikem – základní konstrukce budovy je hotová a začíná být zřejmé, jak bude celý projekt v horském prostředí vypadat a fungovat.

Apartmány mají podle dispozice nabídnout 1+kk až 4+kk a plochy přibližně od 36 do 120 m2. Součástí projektu bude vedle samotných jednotek také recepce, privátní wellness, společenská místnost a lyžárna s kolárnou. Crescon počítá s profesionální správou a s možností pronájmu prostřednictvím lokálního hotelového operátora.

Pro část kupujících tak nemusí být apartmán pouze místem pro vlastní rekreaci. Může kombinovat vlastní využití s komplexním pronájmem v době, kdy jej majitel nevyužívá.

„Hranice mezi rekreačním a investičním nákupem se postupně stírá. Část klientů přichází primárně kvůli vlastní rekreaci, ale chce mít možnost apartmán v době své nepřítomnosti pronajímat. Jiní se na nemovitost dívají více investičně a vlastní využití je pro ně určitým bonusem,“ doplňuje Michal Lexa.

Čtyři různé důvody, proč lidé kupují hory

Zkušenosti Cresconu ukazují, že zájemci o horské nemovitosti nejsou jedna homogenní skupina.

Aktivní horal hledá především co nejlepší přístup ke svahu, turistickým trasám a sportovnímu zázemí. Právě pro něj je projekt Zahrádky 1000 typickým příkladem horského bydlení, kde se čas strávený cestou na svah prakticky eliminuje.

Jiný kupující hledá především komfort bez starostí. Nechce řešit údržbu chalupy, úklid ani organizaci pronájmu. Pro tuto skupinu je příkladem již dokončený Aldrov Resort ve Vítkovicích v Krkonoších, který nabízí 144 plně vybavených apartmánů, hotelové služby, restaurace, wellness, fitness, dětské zázemí a půjčovnu sportovního vybavení. Resort byl dokončen v roce 2024.

Rodiny naopak často hledají klidnější vlastní místo, dostatek prostoru a možnost celoročního bezpečného využití pro děti. Pro tento typ zájemce Crescon nabízí například projekt Na Desítce ve Strážném u Špindlerova Mlýna, komorní projekt pouze se 14 jednotkami, wellness a společenským zázemím. Součástí konceptu je také možnost svěřit apartmán místnímu hotelovému operátorovi v době, kdy jej vlastník nevyužívá.

„Projekt musí dávat smysl nejen v zimě, ale také v létě, a především v mezisezoně. Celoroční využitelnost je dnes podle mě jeden z klíčových parametrů úspěchu,“ doplňuje Michal Lexa.

Čtvrtou skupinu tvoří kupující, kteří kombinují vlastní využití s investičním pohledem. Ti sledují vedle lokality a kvality projektu také možnost pronájmu, provozní náklady, způsob správy a dlouhodobou poptávku.

Hory jako dlouhodobá specializace Cresconu

Zahrádky 1000 nejsou pro Crescon izolovaným projektem, ale součástí širšího zaměření společnosti na horský a rekreační development v rámci leisure platformy Spirit Resorts & Residences. Vedle Zahrádek 1000, Aldrov Resortu a Na Desítce má Crescon v horském segmentu také další připravované projekty, například Resort České Žleby na Šumavě, kde plánuje horský komplex, a lázeňský projekt Adršpach Spa v Dolním Adršpachu.

Společnost tak pracuje s různými typy horského bydlení – od apartmánů přímo na sjezdovce přes hotelový resort až po komornější rezidenční projekty. Společným tématem je poloha, kvalitní architektura, celoroční využitelnost a profesionální provoz.

Stavba pokračuje na jaře

Letošní stavební sezona na Zahrádkách 1000 tedy končí dokončením hrubé stavby. Zima bude znamenat především období ochrany a temperování objektu. Jakmile podmínky umožní znovu plnohodnotný přístup na staveniště, práce se vrátí do interiérů a navazovat budou dokončovací práce a vybavení projektu.

Kolaudace je plánována na 4. čtvrtletí 2027.

Pro zájemce, kteří chtějí mít vlastní místo přímo v srdci Krkonoš, tak zůstává v nabídce posledních šest apartmánů.

A zatímco stavba přes zimu na čas zpomalí, hory nikoli. Sněžka bude mít svých 365 tváří.

Zdroj: CRESCON

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59906.

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