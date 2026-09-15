Crestyl a WOOD & Company spouští rezidenční projekt Šárka obklopený přírodou

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  12:30
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Praha 15. září 2026 (PROTEXT) - Developerská a investiční skupina Crestyl spolu s investičním partnerem WOOD & Company představila novou podobu svého rezidenčního projektu Šárka. Ten vznikne v sousedství stejnojmenného přírodního parku v pražských Vokovicích. V rámci nové volně přístupné rezidenční čtvrti s parkovými plochami vyroste 18 viladomů s celkem 224 byty, čtyři rodinné domy u hranice s lesními pozemky, mateřská školka a prostory pro služby a obchody. Architektonické a urbanistické řešení objektů i veřejného prostoru klade důraz na propojení s okolní přírodou. Projekt má již platné stavební povolení a nyní se dokončila demolice původního průmyslového a logistického areálu. Stavba první etapy, v rámci které vznikne 98 bytů, bude zahájena na přelomu roku, s kolaudací se počítá v roce 2029. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun.

Šárka je jedinečnou příležitostí žít v exkluzivní čtvrti Prahy 6 na hranici chráněného území, v projektu, kde ticho, příroda a soukromí jsou fyzickou realitou místa, ne marketingovým slibem," říká Tereza Matějíková, obchodní a marketingová ředitelka společnosti Crestyl pro rezidenční nemovitosti. „Šárka nabídne prémiové bydlení zasazené do přírody, a přesto pouhou čtvrt hodinu od centra Prahy. Projekt je proto určen náročné klientele, která rozumí kvalitě bez kompromisů.“

Strategickým investičním partnerem projektu je skupina WOOD & Company, pro kterou jde o třetí akvizici v rezidenčním podfondu. „Projekt Šárka ideálně zapadá do dlouhodobé strategie našeho rezidenčního portfolia. Participaci na projektu, který využije zchátralého areálu pro novou a citlivě zasazenou bytovou výstavbu, vnímáme jako příležitost podílet se na proměně výjimečné lokality v kvalitní místo pro život,“ komentuje Martina Jůzová, portfolio manažerka WOOD Real Estate a dodává: „Společně s naším developerským partnerem klademe důraz na odpovědný přístup k urbanistickému rozvoji území a podporu místní občanské vybavenosti. Ta bude samozřejmě sloužit i obyvatelům okolní zástavby.“

Autorem nové architektonické podoby je ateliér Chmelař Architekti vedený Davidem Chmelařem. Nová architektonická koncepce stojí na principu, že dům nesmí být cizím tělesem v krajině – hmota budov je tvarována organicky, s nepravidelnými ústupky odrážejícími siluety skal Divoké Šárky. Materiálová paleta vychází přímo z lokality: na plochách, kterých se rezident dotýká, dominují kámen a dřevo, které nejsou dekorací, ale nosným prvkem identity projektu. Terasy, balkony a předzahrádky nejsou doplňkem bytu, ale jeho přirozeným rozšířením, a soukromí je řešeno přímo na úrovni architektonického konceptu díky přirozeným clonám a promyšleným rozestupům mezi objekty.

V projektu Šárka vyroste 18 viladomů s celkem 224 byty a čtyři rodinné domy, které budou umístěny přímo v sousedství lesa. Byty v první etapě budou ve velikostech 2+kk až 5+kk a podlahové ploše od 62 m2 do 165 m2, součástí projektu budou i luxusní penthousy. Jak je u projektů skupiny Crestyl zvykem, byty se budou vyznačovat vysokou kvalitou použitých materiálů a důrazem na funkční design. Každý byt bude vybaven klimatizací a předokenními žaluziemi. Samozřejmostí je společná recepce, která bude umístěna v budově se službami u vstupu do areálu. Parkování aut je svedeno pod zem a prostor mezi novými domy tak bude vzdušný a klidný.

Projekt Šárka byl pečlivě diskutován s Prahou 6 i místními spolky tak, aby byl pro lokalitu skutečně přínosem. Součástí nového areálu na místě bývalé továrny tak bude i nová mateřská škola pro 50 dětí, kterou Crestyl po kolaudaci bezúplatně převede do vlastnictví obce, a která tak rozšíří stávající síť mateřských škol v Praze 6. Vedle školky a zastávky MHD pak vznikne samostatná budova, která bude určená pro veřejné služby. Cílem je tyto prostory pronajmout například pro obchod, ordinace lékařů, nebo třeba kavárnu. Na okraji areálu vedle lesa vznikne i nové lesní hřiště se cvičebními prvky. Vše samozřejmě bude sloužit i obyvatelům přilehlého okolí. Crestyl se bude podílet i na uskutečnění chytrých dopravních řešení na území celých Vokovic.

Pro WOOD & Company jde o další projekt v rezidenčním podfondu, jehož strategií jsou investice do kvalitních rezidenčních developerských projektů ve spolupráci s renomovanými developery. Podfond je určen pro kvalifikované investory a cílí na průměrný čistý roční výnos 12–15 %. Hodnota čistého majetku převýšila k 30. 6. tohoto roku 81 milionů eur a za předchozích 12 měsíců doručil podfond investorům více než 17% výnos.

Spuštění veřejného prodeje je naplánováno na podzim tohoto roku.

 

Zdroj: EMC

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59155.

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