CRIF: Evropa má vyšší podíl žen v manažerských pozicích, než je světový průměr, vyplývá z analýzy

Autor:
  12:54
Sledovat Metro na Googlu
Praha 28. května 2026 (PROTEXT) - Ženy v evropských firmách zastávají 36 % manažerských pozic, o šest procentních bodů více než činí globální průměr. Vyšší zastoupení žen v managementu má pouze Severní Amerika, kde jich je 39 %. Vyplývá to z dat reportu Synesgy Global Observatory 2026, který vychází z analýzy více než 525 000 firem ze 181 zemí a teritorií. Data ukazují, že právě v sociální oblasti, konkrétně v zastoupení žen na pracovních pozicích, má Evropa spolu se Severní Amerikou oproti zbytku světa největší náskok. V ostatních sledovaných ESG ukazatelích včetně environmentálních opatření, politik proti dětské práci a většiny certifikací, se Evropa od globálního průměru liší minimálně.

Synesgy Global Observatory 2026 je třetí vydání analytické zprávy založené na datech databáze Synesgy z ledna 2026. Studie kombinuje hodnocení ESG výkonnosti firem získaného prostřednictvím dotazníku Synesgy s databází obchodních informací CRIF. Výsledky vyjadřuje pomocí ESG skóre od A do E, kde A představuje nejvyšší a E nejnižší úroveň udržitelnosti.

Podle studie mají ženy v Evropě vyšší zastoupení také v manuálních profesích. Tvoří 28 % všech zaměstnanců, celosvětový průměr je 23 %. Kancelářské pozice v evropských společnostech zastává 46 % žen, což odpovídá globálnímu průměru.

V ČR se reporting týká desítek firem

ESG reporting zavedla směrnice EU CSRD, která se postupně promítla také do české legislativy. Později ji upravil legislativní balíček změn Omnibus I., který pravidla pro řadu firem zmírnil.

„Od roku 2024, kdy začala směrnice platit, měly povinnost reportovat nefinanční informace velké společnosti kótované na burze s více než 500 zaměstnanci, například Škoda Auto, ČEZ, Kofola a samozřejmě také banky. V další fázi se tato povinnost měla původně vztahovat i na společnosti s více než 250 zaměstnanci, které by zároveň překračovaly stanovená finanční kritéria. Po přijetí balíčku Omnibus I. ale povinnost reportovat odpadla přibližně pro 90 % těchto firem a podle nových kritérií, tedy 1000 zaměstnanců a obratu 450 milionů eur, se nyní v Česku vztahuje pouze na nižší desítky firem. Praxe nicméně už teď ukazuje, že řada firem dál reportuje dobrovolně nebo se na reporting připravuje. Jejich motivace není regulatorní, ale byznysová – požadují to jejich potenciální i stávající zákazníci, ptají se na to úvěrující banky či investoři a zajímá to i zaměstnance a další aktéry,“ vysvětluje Marie Zemanová, místopředsedkyně představenstva Asociace udržitelného podnikání.

Třetina evropských firem snižuje dopady na životní prostředí

V environmentální části 31 % evropských firem uvádí, že již realizuje opatření ke snížení dopadu své činnosti na životní prostředí, což je stejný podíl jako globální průměr. 28 % firem v Evropě i celosvětově tato opatření teprve plánuje a 41 % je zatím nemá.

Podobné výsledky vykazuje i oblast politik týkajících se lidských práv a dětské práce. Formální politiku v této oblasti nemá 72 % evropských firem oproti 71 % globálně. 21 % evropských společností má interní politiku a dalších 7 % ji má a zároveň zveřejňuje na webových stránkách, což odpovídá světovému průměru.

Z evropských firem, s jejichž daty analýza pracuje, má 93 % nejvýše 50 zaměstnanců a 90 % společností spadá do kategorie podniků s ročními tržbami do 10 milionů eur.

„Evropa je v současnosti lídrem v oblasti sustainability reportingu. Přispívá k tomu i regulatorní rámec EU. Členské státy by měly do března 2027 převést do národní legislativy úpravy směrnice CSRD, která stanovuje pravidla pro vykazování informací o udržitelnosti firem. První reporty by podle nového rámce měly firmy zveřejnit v roce 2028. Dopad směrnice však přesahuje hranice Evropské unie, protože pravidla se budou týkat i řady firem z nečlenských států, které jsou aktivní na společném trhu. Více než 80 % firem zahrnutých v databázi Synesgy pochází z Evropy,“ říká Jan Medelský, Business Information & ESG Specialist CRIF – Czech Credit Bureau.

Report Synesgy Global Observatory 2026 ukazuje, že certifikované firmy podle analýz CRIF vykazují o 55 % nižší riziko v obchodních vztazích. Tyto společnosti mají také lepší platební morálku. Průměrné zpoždění jejich plateb dosahuje 8,9 dne, zatímco u necertifikovaných firem činí 17,4 dne, tedy téměř dvojnásobek.

Součástí přínosu Synesgy je nejen samotná ESG certifikace, ale i praktické nástroje pro její využití v každodenním byznysu. Firmy mohou své výsledky automaticky shrnout prostřednictvím Synesgy Smart Reportu nebo mít ESG report v aplikaci MySynesgy a sdílet jej přes QR kód. Výsledky pak mohou využít jak v komunikaci s investory a finančními institucemi, tak směrem k veřejnosti.

 

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval...

28. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:33

Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Za loňský požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně může podle policie svářeč, který ji opravoval a nedodržel podmínky požární bezpečnosti. Kriminalisté muže středního věku obvinili...

28. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Moravskoslezský kraj podpoří nadané studenty při studiu v zahraničí

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj finančně podpoří mimořádně nadané studenty, kteří chtějí studovat na nejprestižnějších evropských a světových univerzitách. Nový dotační...

28. května 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

Žalobce navrhl vazbu pro 11. zadrženého v kauze žhářského útoku na zbrojovku

ilustrační snímek

Státní zástupce navrhl pro posledního zadrženého kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích vazbu. Návrh dnes podal tamnímu okresnímu soudu,...

28. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Galerie v Bludově na Šumpersku představí výstavu grafika Dudka

ilustrační snímek

Venkovní Galerie Adolfa Kašpara v Bludově na Šumpersku představí díla grafika a ilustrátora Josefa Dudka. Expozice nazvaná Zblízka návštěvníkům nabídne...

28. května 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

Samosběr jahod v Prostějově

Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...

28. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Olomouc hostí souboj amatérských fotbalistů o Superpohár. Vstupné pomůže dobré věci

Jižní tribuna olomouckého Androva stadionu, ve které jsou byty a skyboxy.

Hrají okresní přebor, tedy až osmou ligu. Ve čtvrtek ale amatérští fotbalisté okusí zázemí a atmosféru prvoligového Androva stadionu v Olomouci, který od 17 hodin hostí finále „olomouckého“...

28. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V odlehlé osadě zůstala bezvládně ležet v mrazu, psí hrdina zachránil paničce život

Pětiapůlletý Ron si vysloužil ocenění za záchranu své majitelky, která loni v...

Pět a půl roku starý kříženec vlčáka a rotvajlera Ron miluje procházky po lese, aportování i plavání. Je výborný hlídač a zároveň obrovský mazel. Psí společník Lenky Svozílkové z Lulče na Vyškovsku...

28. května 2026  13:02

Ve štole Václav v Jílovém u Prahy vznikla důlní via ferrata

ilustrační snímek

Ve štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla via ferrata, tedy zajištěná trasa pro lezení. Vede autentickým prostředím historického dolu Pepř a...

28. května 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

V Turnově začne rekonstrukce malé vodní elektrárny, skončit by měla do podzimu

ilustrační snímek

V Turnově začne rekonstrukce nefunkční malé vodní elektrárny Shořalý mlýn, která patří městu. Stavební firma dnes převzala staveniště, práce by měly skončit do...

28. května 2026  11:21,  aktualizováno  11:21

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Veřejná prostranství Lipníku nad Bečvou na Přerovsku obsadí kované exponáty

ilustrační snímek

V galerii pod širým nebem se od pátku promění veřejná prostranství v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Na náměstí a v jeho okolí bude téměř 30 kovaných exponátů...

28. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

CRIF: Evropa má vyšší podíl žen v manažerských pozicích, než je světový průměr, vyplývá z analýzy

28. května 2026  12:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.