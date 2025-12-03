CRIF: Na prestižní ocenění CRIF Business Elite dosáhne třetina českých firem s obratem nad 10 milionů Kč

Certifikace CRIF Business Elite je určená tuzemským firmám s vynikajícím hospodařením, managementem a prokazatelnou stabilitou. Umožňuje jim, aby tyto své kvality prokázaly stávajícím a potenciálním obchodním partnerům i široké veřejnosti.
Ocenění CRIF Business Elite do dnešního dne získaly například firmy A care a.s., Adifex CZ s.r.o., AGROTEC a. s., BUDWEISER Export - Import s.r.o., CM TRANSPORT TACHOV s.r.o., DATASOFT, spol. s r.o., FREKO a.s., Futures Contproduct s.r.o., GF Machinery s.r.o., GIOMETAL s.r.o., ISOTRA a.s., ISOTRA HOLDING a.s., K + P Line, s.r.o., Koma system s.r.o., MAGNUS packaging, k.s., MIRA expert s.r.o., NAVRÁTIL GROUP s.r.o., O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., OMEGA, spol. s r.o., OSRAM Česká republika s.r.o., PLYNTOP JM s.r.o., ProTech SpT s.r.o., PROKAT invest s.r.o., RIVIERA TOUR s.r.o., SHOP TRADING s.r.o., SILEX spol. s r.o., STEATIT s.r.o., SvarExpert s.r.o., ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o., TPCZ s.r.o., TRIMOS, s.r.o., VPK Suchý s.r.o. a ZENTITY a.s.
Přísnější podmínky pro získání ocenění CRIF TOP Business Elite pak prozatím splnily a certifikaci obdržely společnosti Arei reklamní předměty s.r.o., CHUDĚJ, s.r.o., GECO, a.s., JAP FUTURE s.r.o., JPF Czech s.r.o., ME Systems s.r.o. a www.scio.cz, s.r.o.
Od začátku roku 2025 získalo ocenění 87 českých společností. 74 % z nich je z hlediska právní formy společnostmi s ručením omezeným, 23 % je akciovými společnostmi. Největší zájem o certifikaci CRIF Business Elite mají subjekty s ročním obratem od 100 do 200 milionů Kč. Tvoří 18 % z podniků, které ocenění získaly. Více než pětina oceněných firem má 50 až 99 zaměstnanců a téměř třetina z nich sídlí v Praze (31 %). Ve Středočeském kraji má sídlo 11 % firem, v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji shodně 9 %. Přes dvě pětiny firem, které jeden z certifikátů získaly, na trhu působí od 20 do 29 let. Více než čtvrtina v České republice funguje přes 30 let. Naopak pouze 5 % oceněných firem vzniklo po roce 2015.
Hodnoticí faktory stability firem
Podniky mohou certifikát získat pouze za předpokladu, že splní veškeré podmínky pro jejich udělení, kdy stabilitu jejich podnikání určuje desetistupňový Index CRIBIS. Společnosti, které dosáhnou na hodnocení mezi stupni a1 až b2, získají certifikát CRIF TOP Business Elite a od stupně b2 do c2 certifikát CRIF Business Elite. Mezi hodnoticí parametry patří kupříkladu dosažení dostatečného stupně hodnocení v aplikaci CRIBIS nebo absence záznamu v Centrální evidenci exekucí a v AML sankčních seznamech. Tyto podmínky z 95 399 firem na českém trhu splňuje třetina obchodních společností s obratem nad 10 milionů Kč.
Více o Indexu CRIBIS říká výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Petr Kučera: „Stupeň hodnocení společností ovlivňují i kritéria, jako jsou exekuce, dluhy po splatnosti nebo probíhající insolvenční řízení. Hodnotí se také to, zda je společnost spolehlivým plátcem DPH. Naším cílem je pomoct firmám na trhu co nejlépe vyhodnotit rizika při obchodním jednání s potenciálními partnery, kdy je certifikát CRIF Business Elite jasným signálem, že jde o ekonomicky stabilní firmu.“
Firmy, které podmínky certifikace splňují
Ze společností, které na trh vstoupily mezi lety 1991 a 1992, dosahuje na ocenění CRIF TOP Business Elite 37,5 % ze všech subjektů. Z firem, které vznikly v roce 1993, kritéria splňuje 36,4 %. Následují firmy, které na trhu působí od roku 1995. Z nich podmínky certifikace splňuje 35,7 %. „Z dat vidíme, že společnosti, které na český trh vstoupily v období transformace ekonomiky v první polovině 90. let a fungují úspěšně až do současnosti, patří k těm nejstabilnějším. To, že na trhu vydržely tak dlouho, znamená, že jsou vysoce konkurenceschopné a umí si udržet silnou pozici na trhu,“ doplňuje Petr Kučera.
Podle aktuálních dat společnosti CRIF – Czech Credit Bureau největší podíl firem (31 %), které mohou získat ocenění CRIF TOP Business Elite, sídlí v Ústeckém kraji. Po něm s 29,4 % následují Vysočina a Královéhradecký kraj. Z hlediska oborů na něj nejvíce firem (42 %) dosahuje v těžařství a dobývání.
Odborné oceňování českých firem
Analýzám a odbornému hodnocení hospodaření firem se společnost CRIF – Czech Credit Bureau věnuje dlouhodobě. Mimo aktivity v oblasti poskytování kreditních informací je odborným hodnoticím partnerem projektu CZECH TOP 100 nebo odborným hodnotitelem soutěží Firma roku, Město pro byznys, Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů a Ocenění českých exportérů. Marketingový ředitel CRIF – Czech Credit Bureau Přemysl Cenkl k tomu poznamenal: „Vážíme si každé příležitosti ocenit úspěšné české firmy, které svým aktivitám věnovaly mnoho úsilí i dovedností. Právě díky tomu dosáhly vynikajících výsledků hospodaření a ocenění si zaslouží.“
Více informací o ocenění CRIF Business Elite je dostupných na https://www.mcribis.cz/crif-business-elite/.
Protext ČTK
Partnerem projektu CRIF Business Elite a CRIF TOP Business Elite je Česká tisková kancelář. Prostřednictvím služby ČTK Protext mohou noví držitelé certifikátu zveřejnit tiskovou zprávu o jeho získání. Zprávu dostanou všichni odběratelé zpravodajského servisu ČTK. Oceněné firmy tak osloví nejen novináře většiny českých médií, ale i zástupce firem a státní správy. Kromě toho se objeví na více než deseti předních zpravodajských webech.
Další informace na www.protext.cz.
Podmínky pro získání certifikátu CRIF Business Elite
A/ Oceněná firma musí být hodnocena Indexem CRIBIS do hodnoty c2
Specifikace Indexu CRIBIS – Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítanýchze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově. Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako jsou například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. Index CRIBIS má 10 stupňů. Stupeň c2 ukazuje na stabilní ekonomickou situaci subjektu.
B/ Oceněná firma nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí.
C/ Oceněná firma nesmí mít záznam v AML sankčních seznamech.
Podmínky pro získání certifikátu CRIF TOP Business Elite
A/ Oceněná firma musí být hodnocena Indexem CRIBIS do hodnoty b2
Specifikace Indexu CRIBIS – Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově. Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako jsou například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. Index CRIBIS má 10 stupňů. Stupeň b2 ukazuje na velmi stabilní ekonomickou situaci subjektu.
B/ Oceněná firma nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí.
C/ Oceněná firma nesmí mít záznam na AML sankčních seznamech.
Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF. Společnost CRIF svým klientům poskytuje aplikaci CRIBIS, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky, čerpající z více než 90 informačních zdrojů.
Je také organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informacía Nebankovního registru klientských informací a zajišťuje jim technický servis. Zároveň je provozovatelem portálu kolikmam.cz, který umožňuje pečovat o finanční závazky spotřebitelů, jednoduše on-line.
CRIF provozuje rovněž Registr platebních informací – REPI, sloužící pro sdílení platebních informací mezi členy registru.
Komplexní data o profesní historii finančních poradců jsou sdílena prostřednictvím Registru finančních poradců ELIXIR, který CRIF také provozuje.
Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.
CRIF provozuje i dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání. V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik.
Další informace na www.crif.cz
Portál www.informaceofirmach.cz
Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace CRIBIS z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek.
Více: www.informaceofirmach.cz
