CRIF: Nejlépe hospodařící české firmy mají šanci získat prestižní ocenění CRIF Business Elite a CRIF TOP Business Elite

Účelem certifikace CRIF Business Elite a CRIF TOP Business Elite je ocenit a vyzdvihnout nejlepší české společnosti. Všechny tuzemské firmy s vynikajícím hospodařením, managementem a prokazatelnou stabilitou mohou prostřednictvím tohoto ocenění prokázat své kvality nejen stávajícím nebo potenciálním obchodním partnerům, ale i široké veřejnosti. Oceněním CRIF Business Elite se již nyní mohou pyšnit například podniky BLACKDOVEN s.r.o., HÖGNER s.r.o., JR FOOD s.r.o. a ZEBRA SYSTEMS s.r.o. Certifikaci CRIF TOP Business Elite dosud obdržely kupříkladu společnosti CARBOKOV s.r.o., JRS Česká a Slovenská republika, organizačná složka, REXONIX s.r.o. nebo STYRAX, a.s. Největší zájem o získání certifikace vykazují podniky s obratem od 100 do 200 milionů Kč (21 %) a ty působící v Praze (31 %), Středočeském kraji (14 %) a Moravskoslezském kraji (10 %).

Zásadní ukazatele pro hodnocení stability firem

Podniky mohou certifikáty získat pouze za předpokladu, že splní veškeré podmínky pro jejich udělení, kdy stabilitu určuje desetistupňový Index CRIBIS. Společnosti, které dosáhnou na hodnocení mezi stupni a1 až b2, získají certifikát CRIF TOP Business Elite. Mezi hodnoticí parametry patří nejen dosažení dostatečného stupně hodnocení v aplikaci CRIBIS, ale i absence záznamu v Centrální evidenci exekucí a v AML sankčních seznamech. Z 95 399 obchodních společností s ročním obratem nad 10 milionů Kč tato kritéria splňuje pouhá čtvrtina.

Více o Indexu CRIBIS říká výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Petr Kučera: „Výsledný stupeň indexu je ovlivněn i nefinančními kritérii, jako jsou exekuce, dluhy po splatnosti, nespolehlivost v placení DPH nebo probíhající insolvenční řízení. Naše hodnocení tak může firmám při jednání se současnými a potenciálními partnery pomoci lépe vyhodnotit rizika obchodního styku, aniž by musely samy prohledávat rejstříky. Certifikát zásadně snižuje riziko, že jednají s firmou, která je ekonomicky nestabilní a má nesplněné závazky.“

Firmy, které podmínky certifikace splňují

37,5, % firem, které vznikly v letech 1991 a 1992, splňuje kritéria ocenění CRIF TOP Business Elite. Po nich následují společnosti, které na trh vstoupily v roce 1993 (36,4 %) a v roce 1995 (35,7 %). „Firmy, které vznikly v období transformace ekonomiky v první polovině 90. let, a které přežily do současnosti, jsou logicky nejstabilnější. To, že na trhu vydržely tak dlouho, znamená, že jsou vysoce konkurenceschopné, získaly silnou pozici na trhu a umí si ji udržet,“ doplňuje Petr Kučera. Podle aktuálních dat společnosti CRIF – Czech Credit Bureau má největší podíl firem (31 %) dosahujících na nejvyšší hodnocení Ústecký kraj. Po něm s 29,4 % následují Vysočina a Královéhradecký kraj. Z hlediska oborů na ocenění CRIF TOP Business Elite dosahuje nejvíce firem v oboru těžařství a dobývání, celých 42 %.

Prestiž ocenění potvrzuje odborné partnerství CRIF – Czech Credit Bureau s CZECH TOP 100 a dalšími významnými soutěžemi

Analýzám a odbornému hodnocení hospodaření firem se společnost CRIF – Czech Credit Bureau věnuje dlouhodobě a mimo další aktivity je tato společnost odborným hodnotícím partnerem projektu CZECH TOP 100. Pro stanovení žebříčku Nejvýznamnější firmy mu poskytuje data z aplikace CRIBIS. Letošní vyhodnocení a předávání cen Nejstabilnější firma 2025 na galavečeru v Národním muzeu uvedl marketingový ředitel CRIF – Czech Credit Bureau Přemysl Cenkl a poznamenal: „Oceňování úspěšných firem bereme jako důležitou součást vytváření obecného poselství, které umožňuje pozitivně vyzdvihnout ty společnosti, které do svých aktivit daly mnoho úsilí i dovedností, a díky tomu dosáhly vynikajících výsledků hospodaření.“ Ceny poté předal vítězným společnostem TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. – střešní systémy a BÖLLHOFF, s.r.o. CZECH TOP 100 je partnerem certifikace CRIF Business Elite a CRIF TOP Business Elite, které současně poskytuje záštitu. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je dále odborným hodnotitelem soutěží Firma roku, Město pro byznys, Ocenění českých podnikatelek, Ocenění českých lídrů a Ocenění českých exportérů.

Více informací o ocenění CRIF Business Elite je dostupných na https://www.mcribis.cz/crif-business-elite/.

Protext ČTK

Partnerem projektu CRIF Business Elite a CRIF TOP Business Elite je Česká tisková kancelář. Prostřednictvím služby ČTK Protext mohou noví držitelé certifikátu zveřejnit tiskovou zprávu o jeho získání. Zprávu dostanou všichni odběratelé zpravodajského servisu ČTK. Oceněné firmy tak osloví nejen novináře většiny českých médií, ale i zástupce firem a státní správy. Kromě toho se objeví na více než deseti předních zpravodajských webech.

Další informace na www.protext.cz.

Podmínky pro získání certifikátu CRIF Business Elite

A/ Oceněná firma musí být hodnocena Indexem CRIBIS do hodnoty c2

Specifikace Indexu CRIBIS – Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově. Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako jsou například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. Index CRIBIS má 10 stupňů. Stupeň c2 ukazuje na stabilní ekonomickou situaci subjektu.

B/ Oceněná firma nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí.

C/ Oceněná firma nesmí mít záznam v AML sankčních seznamech.

Podmínky pro získání certifikátu CRIF TOP Business Elite

A/ Oceněná firma musí být hodnocena Indexem CRIBIS do hodnoty b2

Specifikace Indexu CRIBIS – Index CRIBIS se počítá z devíti finančních ukazatelů spočítaných ze dvou posledních zveřejněných a po sobě jdoucích účetních výkazů. Kromě statických hodnot ukazatelů vstupuje do hodnocení také jejich meziroční změna. Kritéria pro vyhodnocení hodnot ukazatelů jsou nastavena oborově. Výsledný stupeň indexu je ovlivněn také nefinančními kritérii, jako jsou například exekuce, dluh po splatnosti, nespolehlivý plátce DPH, probíhající insolvenční řízení a podobně. Index CRIBIS má 10 stupňů. Stupeň b2 ukazuje na velmi stabilní ekonomickou situaci subjektu.

B/ Oceněná firma nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí.

C/ Oceněná firma nesmí mít záznam na AML sankčních seznamech.

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF. Společnost CRIF svým klientům poskytuje aplikaci CRIBIS, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky, čerpající z více než 90 informačních zdrojů.

Je také organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a zajišťuje jim technický servis. Zároveň je provozovatelem portálu kolikmam.cz, který umožňuje pečovat o finanční závazky spotřebitelů, jednoduše on-line.

CRIF provozuje rovněž Registr platebních informací – REPI, sloužící pro sdílení platebních informací mezi členy registru.

Komplexní data o profesní historii finančních poradců jsou sdílena prostřednictvím Registru finančních poradců ELIXIR, který CRIF také provozuje.

Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.

CRIF provozuje i dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání. V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik.

Další informace na www.crif.cz

Portál www.informaceofirmach.cz

Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace CRIBIS z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu CRIBIS ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.

Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz