CRIF: Obce mění své úspory v investice do budoucnosti

Příjmy obcí se meziročně zvýšily o 5,3 %, zatímco výdaje vzrostly o 13,5 %. Kapitálové výdaje dosáhly 34 % obecních příjmů, což představuje nejvyšší úroveň za více než deset let. Obce tedy investovaly nejen běžné příjmy a dotační prostředky, ale i část finančních rezerv, které systematicky vytvářely v předchozích letech.
Rok 2025 lze proto označit za přelomový. Poprvé po dlouhé době se celkový objem prostředků na obecních účtech meziročně snížil, a to o 1,9 %. Ještě významnější je skutečnost, že tento pokles přišel po období nepřetržitého růstu úspor, které v minulých letech rostly dokonce dvakrát rychleji než příjmy obcí. Vytvářené rezervy obce nerozpouštěly v provozních výdajích, ale využily je na rozvojové projekty, které mají dlouhodobý přínos pro místní obyvatele.
Investice se staly hlavním důvodem změny rozpočtového výsledku. Zatímco v letech 2019 až 2024 obce na investice věnovaly v průměru 29 % příjmů, v roce 2025 to bylo 34 %. V loňském roce tak obce daly přednost modernizaci infrastruktury a rozšíření veřejných služeb před zvyšováním finančních rezerv.
Tento trend je patrný napříč velikostními kategoriemi obcí. Nejvyšší míru investic vykázaly obce s 200 až 499 obyvateli, kde kapitálové výdaje představovaly 41 % příjmů. Obce s počtem obyvatel od 500 do 999 a od 1000 do 4999 investovaly shodně 40 % svých příjmů. Ani nejmenší obce investice nezanedbaly. Věnovaly na ně až třetinu svých příjmů. Celkově se tak potvrzuje, že samosprávy bez ohledu na svou velikost využily příznivou finanční situaci minulých let k urychlení dříve odkládaných rozvojových projektů.
Trend nastolený v roce 2025 pokračuje i v roce 2026
Letošní výsledky hospodaření potvrzují, že zvýšená investiční aktivita obcí nebyla pouze jednorázovým jevem roku 2025. Údaje za pět měsíců roku 2026 ukazují, že obce (bez Prahy) nadále pokračují ve vysokém tempu investic, a to i za cenu záporného salda rozpočtu, ale s dalším využitím úspor.
Významné je, že kapitálové výdaje meziročně vzrostly o 23 %, podstatně rychleji než výdaje běžné. Obce letos na investice směřovaly 26 % svých příjmů, což je více než ve stejném období loňského roku. Rostoucí objem investičních dotací, jejichž objem se zvýšil o 27 %, pomohl financovat zhruba čtvrtinu obecních investic.
Vývoj v prvních měsících roku 2026 potvrzuje, že české obce postupně přecházejí od období akumulace finančních rezerv k období jejich aktivního využívání. Úspory vytvořené v minulých letech se stále více proměňují v konkrétní investiční projekty a modernizaci místní infrastruktury. Rostoucí investiční aktivita zároveň potvrzuje, že samosprávy vnímají současné období jako příležitost k dlouhodobému rozvoji svých území a zvyšování kvality života obyvatel.
Rozdílné podmínky vyžadují společný hlas samospráv
Analýza současně potvrzuje, že jednotlivé typy obcí se potýkají s odlišnými podmínkami a potřebami. Zatímco malé obce spravují rozsáhlé území a základní infrastrukturu pro relativně malý počet obyvatel, středně velké obce čelí rostoucím nárokům na rozvoj a veřejné služby. Největší města pak zajišťují infrastrukturu a služby využívané širokým spádovým územím.
Výsledky hospodaření ukazují, že bez ohledu na velikost mají obce společný zájem na stabilním a předvídatelném systému financování. Právě možnost sdílet zkušenosti, koordinovat postoje a hájit zájmy obcí vůči státu nabývá v období rostoucích investičních potřeb na významu. A zde má nezastupitelnou roli Svaz měst a obcí.
„České obce v uplynulých letech ukázaly, že umí hospodařit odpovědně – vytvořené rezervy nyní využívají k investicím, které zvyšují kvalitu života obyvatel, a současný schodek rozpočtů tak není problémem, ale výsledkem cíleného rozvoje obcí,“ vyjádřil se František Lukl, předseda Svazu měst a obcí České republiky.
Hospodaření roku 2025 potvrzuje nejen schopnost českých samospráv dlouhodobě odpovědně hospodařit, ale také jejich připravenost proměnit dříve vytvořené rezervy v konkrétní investice. Obce už nespoří pouze pro tvorbu finančních polštářů. Stále častěji své úspory využívají k financování projektů, které mají zlepšit kvalitu života obyvatel a posílit konkurenceschopnost regionů v dlouhodobém horizontu.
Odborné hodnocení prosperity českých obcí
Společnost CRIF vedle analýz a hodnocení ekonomické výkonnosti podnikatelských subjektů dlouhodobě realizuje odborné posuzování finančního zdraví a hospodaření českých obcí. Na základě výsledků tohoto hodnocení uděluje Certifikát prosperity, který vychází z metodiky iRating CRIF aplikované jednotně na všechny obce v České republice.
Hodnocení je založeno na komplexní analýze rozpočtových a účetních ukazatelů za poslední dva účetně uzavřené roky. Získaná data jsou následně porovnávána s výsledky ostatních obcí, což umožňuje objektivně posoudit jejich ekonomickou stabilitu, finanční výkonnost a dlouhodobou udržitelnost hospodaření.
„Pozitivní hodnocení obce vyjádřené prostřednictvím Certifikátu prosperity představuje důvěryhodné potvrzení odpovědného a transparentního nakládání s veřejnými prostředky. Objektivní metodika založená na ověřitelných datech hodnotí mimo jiné míru závislosti obcí na úvěrovém financování a dotačních zdrojích stejně jako jejich schopnost financovat investiční rozvoj z vlastních prostředků. Velmi si vážíme skutečnosti, že nad tímto oceněním převzal záštitu Svaz měst a obcí České republiky,“ uvedl Přemysl Cenkl, ředitel marketingu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF. Společnost CRIF svým klientům poskytuje aplikaci CRIBIS, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky, čerpající z více než 90 informačních zdrojů.
Je také organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a zajišťuje jim technický servis. Zároveň je provozovatelem portálu kolikmam.cz, který umožňuje pečovat o finanční závazky spotřebitelů, jednoduše on-line.
CRIF provozuje rovněž Registr platebních informací – REPI, sloužící pro sdílení platebních informací mezi členy registru.
Komplexní data o profesní historii finančních poradců jsou sdílena prostřednictvím Registru finančních poradců ELIXIR, který CRIF také provozuje.
Bankám, finančním a jiným úvěrujícím institucím poskytuje řadu řešení zahrnující analytické a softwarové nástroje, datové a digitální řešení včetně konzultací umožňujících optimalizaci jejich procesů od získání zákazníka přes upisování úvěru a řízení vztahů se zákazníkem až po vymáhání pohledávek. Kombinací vlastních znalostí s využitím nejnovějších technologií v rámci navrhovaných řešení je umožněno klientům dosahovat automatizovaných, optimalizovaných a vyhovujících procesů v každé fázi životního cyklu klienta.
CRIF provozuje i dotazníkovou platformu Synesgy, pomocí které společnosti zjistí, do jaké míry přímo ony anebo i jejich obchodní partneři přispívají k dosažení cílů odpovědného podnikání. V rámci ESG aktivit také poskytuje ESG skóre českých a slovenských společností díky proprietárním modelům významných rizik.
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Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau
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