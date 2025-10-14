CRIF spouští CRIF Synesgy Ratings, novou agenturu pro ESG hodnocení

Evropská agentura CRIF Synesgy Ratings se sídlem v Boloni a celosvětovým působením s důrazem na Evropskou unii, která definuje nové standardy ESG ratingu, čerpá z více než 35 let zkušeností společnosti CRIF v oblasti úvěrového ratingu.
Agentura je strategickým partnerem pro ESG transformaci a bankám, pojišťovnám, investorům, veřejným institucím i jednotlivcům poskytuje spolehlivá, přehledná a snadno dostupná data, skóre a ESG ratingy. Její řešení sahají od automatizovaných hodnocení pokrývajících miliony obchodních partnerů až po podrobné individualizované zprávy, které pomáhají jak s dodržováním předpisů, tak strategickým rozhodováním.
Carlo Gherardi, předseda představenstva CRIF Group, v souvislosti s CRIF Synesgy Ratings uvedl: "S velkou hrdostí oznamuji zahájení nové činnosti, která je důkazem našeho trvalého závazku k utváření odpovědné a udržitelné budoucnosti. Tato velmi důležitá iniciativa představuje významný milník pro naši organizaci, protože společnostem po celém světě poskytuje bezprecedentní přístup k pokročilým nástrojům a službám. Tímto strategickým krokem posilujeme naše vedoucí postavení v oboru a potvrzujeme závazek k rozšiřování naší globální přítomnosti."
"Naším posláním je jednoduchým, spolehlivým a cenově dostupným způsobem podporovat udržitelný ekonomický růst v globálním měřítku," vyjádřil se Marco Macellari, generální ředitel společnosti CRIF Synesgy Ratings, a dodal," zavázali jsme se poskytovat přizpůsobená a dostupná ESG hodnocení, zejména pro malé a střední podniky. Poskytováním jednoduchých hodnoticích nástrojů a jasných pokynů se snažíme dosáhnout vysoké úrovně v ESG oblasti pro podniky všech velikostí a podpořit tak inkluzivní pokrok a udržitelný rozvoj napříč odvětvími."
CRIF Synesgy Ratings vyniká také svou schopností integrovat různé zdroje dat, od obchodních informací a veřejných i soukromých ESG dat až po klimatické a makroekonomické scénáře nebo víceleté horizonty. Zajišťuje tak komplexní ESG pokrytí zahrnující i malé a střední podniky nebo živnostníky.
Vedoucí postavení agentury v tomto odvětví potvrzují také čísla. V roce 2024 proběhlo 2,7 milionu hodnocení podniků a 1,6 milionu hodnocení nemovitostí. Samotnou platformu Synesgy v současnosti využívá přes 60.000 zákazníků z více než 100 zemí světa.
K poskytování ESG řešení agentura využívá technologie jako pokročilé analytické nástroje, generativní AI a cloud computing. Tato řešení jsou nejen bezpečná a škálovatelná, ale prostřednictvím API také snadno integrovatelná.
Metodický přístup CRIF Synesgy Ratings je důkladný a transparentní. Vyhodnocení stanovuje na základě tří základních pilířů – dat, dotazníků a odborných znalostí analytiků, kteří se zavázali poskytovat vysoce spolehlivá hodnocení, k čemuž využívají pokročilé modely zpracování dat.
Agentura byla založena s cílem zvýšit transparentnost a kvalitu na ESG trhu v souladu s regulacemi a neustále se měnícími tržními trendy. Nejen z tohoto důvodu nabízí širokou škálu služeb, jako jsou ratingy, žebříčky, skóre, KPI, benchmarking a indexy, dotazníky, oceňování nemovitostí nebo platformy pro sebehodnocení a hodnocení dodavatelského řetězce.
Současně si uvědomuje klíčovou roli malých a středních podniků v širším ekonomickém ekosystému. Proto se zavázala podporovat i tento segment. Pomocí individualizovaných řešení a dostupných ESG hodnocení agentura malým a středním podnikům zajišťuje plnohodnotnou účast v procesu udržitelné transformace. Poskytováním jednoduchých hodnoticích nástrojů a pokynů si CRIF Synesgy Ratings klade za cíl umožnit společnostem všech velikostí dosáhnout vysoké úrovně v ESG oblasti a podporovat inkluzi i růst ve všech tržních sektorech.
"Odpovědné podnikání českých firem již nyní podporujeme ve třech základních oblastech. Provozujeme globální platformu Synesgy, která klientům umožňuje vyplnění strukturovaného ESG dotazníku. Na jeho základě získají ESG skóre, akční plán a certifikát. Firmám platforma umožňuje také hodnocení jejich dodavatelského řetězce a pomáhá jim tak sledovat udržitelnost a rizikovost obchodních partnerů. Platformu pro své klienty již využívá i šest největších českých bank, které si v Synesgy vytvořily společný dotazník. Dalším užitečným nástrojem pro měření nefinančních rizik ve firmách je dodávání CRIF ESG Analytics dat obsahujících vyhodnocení obchodních společností skóringovým modelem CRIF včetně oborového srovnání. Hodnocení vychází z veřejně dostupných dat a našich interních matematicko-statistických modelů. Třetí aktivitou je řešení individuálních potřeb klientů formou ESG poradenství zahrnujícího expertní podporu při přípravě ESG reportingu a integraci ESG opatření do firemních procesů. Založení globální agentury CRIF Synesgy Ratings je dalším pozitivním krokem, který posune kvalitu našich ESG služeb na vyšší mezinárodní úroveň," sdělil Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Zdroj: CRIF